Olvasóink változatos kérdéseire a Vezess felkészült szakértői adnak változatos válaszokat.

Hatszor romlott el a vadonatúj autó, a kereskedő nem segít

Tisztelt Szakértő,

ha a Magyarországon vásárolt 0-km-es, europ-assistance szolgáltatásos autón 1 éven belül a 6. garanciális probléma jön ki, ráadásul külföldön, kihez fordulhatok segítségért? A kereskedő lerázott, az importőr szintén, az assistance ugyancsak! Közel 1 hónapja semmi sem történt, pedig ismételten életveszélyes hiba lépett fel! Bő 3 hete csak falakba ütközök, pedig a mindennapi megélhetésemhez szükségem volna autóra, de csereautót sem biztosítottak számomra, és a jármű 1200 km-re van egy lerakatban. A külföldi szerviz ismert gyári hibának mondta a jelenlegi problémát is, de erre Magyarországon nem igazán reagáltak! Ismételten kérdezem, hogy ilyen esetben kihez fordulhatok segítségért?

Válaszukat előre is köszönöm!

D. Gy.

Tisztelt Levélíró!

Ön egy új autót vásárolt, amire még jótállás vonatkozik. Egy éven belül 6 meghibásodás az túl sok.

A jótállás kötelezettje a gépjárművet értékesítő kereskedés, ezzel a céggel szemben érvényesítheti a javításra, cserére vagy ezek teljesítésének hiányában az elállásra vonatkozó igényét. Utóbbihoz szükség van a gépjármű visszaadására.

Az eredeti állapot helyreállításával járó költségek a kötelezettet terhelik, tehát nem csupán a vételárat, hanem az átíratás egykori költségeit, a jármű hazaszállíttatásának költségét is átháríthatja.

Semmiképpen ne hagyja annyiban az ügyet!

Üdvözlettel,

D.A.S. JogSzerviz

Sportos élményautót legfeljebb 1,5 millióért?

Kedves Vezess,

szeretnék vásárolni magamnak egy autót. Nem annyira sürgős, szóval akár egy kicsit gyűjtögetős is lehet a dolog (nagyjából 1-1,5 millió Ft lenne a plafon papírok nélkül). Kicsit sportosabb, gyorsabb, élményautót szeretnék venni. Ami kritérium, hogy ne legyen BMW, Mercedes vagy Audi, ezeknek a formavilága nem igazán tetszik nekem. Amit néztem, az az Alfa Romeo 147 illetve 159 volt, bár ezekről is hallottam jót-rosszat egyaránt. Néztem Mazda MX-5-öket is, viszont ezeknek eléggé felment az ára jelenleg, és nem a legjobb állapotot lehet kapni belőlük. Önök mit javasolnak nekem?

Válaszukat előre is köszönöm!

Ádám

Kedves Ádám!

Ezek szerint kétüléses, elsőkerék-hajtású és nyitható tetős autók is szóba jönnek és az árplafon 1-1,5 millió Ft. Az egyik megoldás a Ford SportKa, amely egyszerű, megbízható technikát, jó futóművet, kezes viselkedést, egy használhatóan erős 1,6-os, 95 lóerős motort és nagyon precíz váltót ad. Nagyobb élmény ez az autó 2+2 helyett két üléssel, vászontetős roadsterként StreetKa néven. Én azt vennék az MX-5 helyett, mert még kétmillióért is árulnak kevéssé reményteljes autókat, szerintem nagyon elszállt az áruk.

Az Alfa-vonal szerintem is jó, de a 147-tel nem viaskodnék, inkább egy Alfa GT-t keresnék, a 937-es GT-t. A technikája a 147-é, de kiforrottabbnak hiszem, és optikailag, kétajtós kupéként sokkal inkább élményautó, mint a 147. Itt a dízelmotorokat érdemes választania. A 159 ideális lenne, stílusos, izgalmas, de itt is az 1,9-2,0-2,4 literes dízelekbe szeretnék bele. A 2,4-es kockázatosabb, de ezerszer nagyobb élmény, és mára a legtöbb túllehet a hengerfejjavításon, ami kinéz az öthengeres dízelre. De ezt is nehéz lesz egymillió körül megúszni. Az Alfa GT-ről itt talál több információt a főbb hibalehetőségeivel.

Az Alfa Romeo 159-et bemutattuk videón:

…és írtunk róla többször is, ITT, ITT, valamint ITT.

Üdvözlettel,

Szörényi András

C-Max helyett C-Maxot vagy Mazda6-ot?

Kedves Vezess!

2003-as C-Max autónkat szeretnénk lecserélni (1.6 benzin). 2 000 000 Ft lenne rá, hogy még tudjunk költeni később, amire kell. 3 gyerek van, ezért az autó mérete nem mellékes, a C-Max-ben elfértünk. Valamiért az Opel Zafirához nem ragaszkodnék, az S-Max benzinesben pedig anyagi csőd lenne fogyasztása miatt. Mazda 6-ra gondoltam, a 2008 utánira, ha sikerülne egy rozsdamentest találni, persze benzinest, 1,8-ast. Mi a véleményük, mik a lehetőségeink? A válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Szűcs Sándor

Tisztelt Szűcs Úr!

Ebben az esetben logikus lépés volna a következő generációs, 2011 utáni C-Maxra frissíteniük vagy a hátul tolóajtós, nagyobb csomagterű Grand C-Maxra. Mivel a városi, pár kilométeres utak a szívó benzineseknek sem tesznek jót, és a gázolaj nem oldja le a sok hidegindításkor az olajfilmet a hengerfalról mint hidegindítás után a benzin, megfontolnám a dízel S-Max-Galaxy párost, de csak részecskeszűrő vagy DPF nélkülit vennék és a 2,0 TDCi-k közül választanék. (Olyat, amiben gyárilag nincs részecskeszűrő és nem olyat, amiből itthon kibuherálták.) A 2012 utáni C Zafira nem jön ki kétmillióból, marad a 2005-2011 közötti B Zafira, amihez nehéz értelmes benzines motort mondani, mert az 1,6-osnak, az 1,8-asnak és a 2,2-es is megvan a maga baja.

A szívó benzines Mazda6-tal az a baj, hogy olajfogyasztási bajukat nehéz a vásárláskor kiszúrni, ha még nem füstölnek kéken vagy hidegindításkor nem pöffentenek egy pamacsot. Az olajkokszos kipufogó az egyik jele és a katalizátorhiba a diagnosztika során, de a vevők megtévesztésére a kipufogó végét kitörölni nem nagy feladat és a hibakódot kiütni sem. De a Mazda6, ha nem rozsdás, még olajevő motorral is vonzó lehet, mert az jelentős költséggel, de javítható, és utána jó lesz. Arra vigyázzon, hogy az S-Max és a kortárs Mondeo 2.0 is Mazda-motoros, így az olajfogyasztási gondba ezekkel is belefuthat.

Üdvözlettel,

Szörényi András

Nem lesz gond a benzines Octaviával

Kedves Tibor!

Octavia rs-t 2.0tsi szeretnék vásárolni, 2018-as évjáratút kevés km-rel. Ez már a gen3-as motor, ha jól tudom, de kicsit azért félek tőle, mert nem hallottam túl jókat az előző generációs motorokról! Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy meg merjem-e venni, és hogy mire figyeljek. Köszönöm!

Zoltán

Kedves Zoltán!

Tibor kapacitáshiánya miatt sajnos nem tudott válaszolni a kérdésedre, emiatt én próbálok meg segíteni. A 2018-as Octaviák közül már a magyarországiak is pont kifutnak a 2+2 éves garanciából, de a kis futásteljesítmény miatt nem félnék ettől a motortól sem az 5E Octavia sportverziójában.

Mivel úgy tűnik, hogy határozottan ezt a verziót keresed, nem kezdelek el győzködni, hogy az Octavia RS a 184 lóerős dízellel több nyugodt évet ígér a benzinesnél, de ez majd csak 150-200 ezer km-től lesz releváns. A benzines sem rossz motor, súlyos chiptuninggal is láttam egyet jól működni viszonylag hosszú időn át, sok örömöt kívánok vele, mert remek autó!

Üdvözlettel,

Szörényi András