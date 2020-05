Olvass tovább

Nem aratott nagy sikert az Audi A2, de kretén formájával a jövő klasszikusa lehet

Renault Twingo I, 1992-2006

Tudod, melyik a legjobb használt autó? Az, aminek örülsz, amihez jó érzés reggel odamenni és amiből vidámabban szállsz ki, mint ahogy beleültél. A derű és kisugárzás nem feltétlenül árfelhajtó tényező, kevés pénzért is lehet karakteres és örömteli használt autót venni.

Hasonlóan olcsó kategóriatársaival ellentétben egy Twingónak az alsó ársávból sincs vészesen szegényházi, elkeserítő hangulata. Egy párszázezres Twingón látszik legkevésbé, hogy párszázezres autó, ahogy a használt Twingo tesztjében írtuk.

Ráadásul a Renault Twingo első generációjához olcsók az alkatrészek és az autó belül szinte nagyobb, mint kívül. Hosszirányban állítható hátsó ülésével tudsz belőle négy felnőttnek is használható méretű utasteret vagy meglepően nagy csomagtartót teremteni.

Bár a lemeztetőnél semmi nem tömít jobban, mégis érdemes az égre nyitott Twingókat keresni harmonikatetővel vagy üveg tolótetővel. A motoroktól ne tartsatok! Dízel nem volt az első generációból, a négyhengeres és 1,2 literes benzinesek közül a régebbi, 1239 köbcentis, 54 lóerős helyett a Clióból átvett 1149 köbcentisre érdemes rámozdulni. Az 58 vagy 60 lóerős is bőven jó a könnyű kisautóhoz, a 75 lóerős 16 szelepessel száguldás az élet.

Mivel a hajtáslánc bevált és megbízható, számottevő elektronika nincs bennük és a Twingo hosszú pályafutása is jót tett az autó megbízhatóságának, használt Renault Twingóra vadászva elsősorban a rozsdásodásra kell odafigyelni. A Használtautón a cikk megjelenésekor mintegy 120 autó van fent, ebből a felhozatalból ki lehet választani azt a Twingót, amelyet megkímélt a sors a rozsdás hullafoltoktól.

Ha a Renault Twingo nem tetszene vagy hasonlóan kevés pénzből nagyobb vezetési élményre és jobb üléshelyzetre vágysz, a Ford Ka első generációja lehet a megoldás, elsősorban a 2002 utáni OHC-motoros. A Káról itt olvashattok használtautó-bemutatót, a küldetés célja itt is egy minél kevésbé rozsdás autó fellelése.

Audi A2 8Z, 1999-2005

Aki bármilyen okból nem hisz a Twingóban, nem kényszerül rögtön egy Suzuki Wagon R+-t felnyergelni, amelynél praktikusabb, racionálisabb és gazdaságosabb használt autót nemigen hordott hátán a föld.

Van kiút egymillió forint alatt is, például az Audi A2. Korszakalkotó autó, formatervezési szempontból és műszaki tartalmában is abszolút különlegesség, amit talán most utoljára lehet ennyire nyomott árakon megvenni.

Alumínium kasztnija egy autórajongónak műszaki értéket is jelent, de aki erre immunis, az örülhet az egyszerre könnyű és szilárd vázszerkezetnek és karosszériaborításnak. Mivel az autó javítása összetettebb feladat az acélkarosszériás autók helyreállításánál, indokolt azt remélni, hogy a ma megvásárolható autók az átlagosnál ritkábban sérültek.

Hajtásoldalról nincs mitől rettegni. A szíjas vezérlésű 1,4 16V az a 75 lóerős benzines, amely a 6Y Fabiától több generációnyi Golfon át derekasan szolgált a Volkswagen konszern oly sok típusában. Az 1,4 PD TDI-ben az adagolófúvóka fészkeinek kikopása jelentkezhet, legkésőbb 350-400 ezer kilométernél, de a négyhengeres 1,9 TDI-ből csonkolt háromhengeres elhanyagolható fogyasztású és nagyon hosszú élettartamú motor.

Még kevesebbet kér az 1,2 TDI, a korabeli szabvány szerint 2,99 l/100 kilométer átlagfogyasztású Audi A2. Az 1,2 TDI gyenge pontja a robotizált sebességváltó, azon belül is a kuplungot és a sebességváltót működtető hidraulikus szerkezet. Az aktuátor 35-55 bar olajnyomással dolgozik. Ennél a nyomásértéknél az elöregedő tömítőgyűrűk miatt lehet gond a váltó és a kuplung működésével. Ha a váltóolajban úszó fémreszeléktől elszakad egy gumigyűrű, az eltömítheti a hidraulikarendszer olajfuratait és csöveit. Jó esetben a gyári vagy gyári minőségű olaj van a váltóműködtető egységben, de a típushoz kevésbé értő szerelők sajnos beletöltenek mást is.

Kia Soul, 2008-2014

Ha valamire, hát a 2008-ban bemutatott Soulra nem számítottunk a Kiától, de valaki megharcolt a projektért és a koreai vezetés elhitte, hogy egy ennyire más autóval is lehet pénzt keresni. 12 éve a Soul értelmezhetetlenül egyedi autó volt a márkától, még azoknak is, akik emlékeztek a Kia Elan roadsterre.

Belül négyen is elférnek, de hosszú utakra két embernek kényelmes, mert a csomagoknak a hátsó ülésen jut csak hely. A csomagtartó szűk, 238 literes. A belső tér nagyrészt konvencionális, de a hangszórókat keretező fénykarikák a zene ritmusára derengenek, ami azonban kikapcsolható. Úthibákon az utasok megszenvedik a feszes rugózást és az autó méreteihez képest nagy, akár 18 hüvelykes felniket. Okosabb beérni a 16-os kerekekkel.

Mind az 1,4, mind az 1,6 literes benzinesnél előfordulnak láncbajok, de a motorok akár a vezérműlánc szakadása után is menthetők. A láncos vezérlést érdemes a vásárlást követően kicseréltetni és utána nemigen van baj vele. Az 1,6 CRDi eltalált dízel, aki nem ragaszkodik a benzinesekhez, jó lóra tehet vele. A Soul nagyrészt a Cee’dtől örökölte a technikáját, amelyről itt olvashattok használtautó-bemutatót.

További hibaforrásként a dízelek sebességváltójának fogaskerekeiről néhány esetben leválni képes fogakon kívül apróságokat említhetünk, ilyen a féklámpakapcsoló, a vezetőülés magasságállításának lelazuló karja és ritkábban a kormányoszlop.

Alfa Romeo 159 (939), 2005-2012

Ha te is irigykedsz azokra, akik már igent mondtak az Alfa 159-re, kicsit megkönnyítjük a dolgodat. Bár elődjével, a 156-tal szemben nem nyert Év Autója címet, a 159-es Alfa korrózióvédelemben és más minőségi paraméterei alapján is igen jelentős ugrás volt a jó irányba.

Mivel ma már 1-1,5 millió forint között is vannak eladó 159-esek 300 ezer km körüli óraállással, az anyagi kockázat áttekinthető, és 2-2,5 millió forint alatt lehet egy műszakilag rendbe rakott, nagyon jó megjelenésű, belül is szép autótok, amelynek kormányzása és futóműve máig a legjobbak egyike elsőkerék-hajtással.

Benzines motort nehéz hozzá ajánlani, mert egyik sem az olaszoké, a General Motors polcairól származnak. Ez kedvezőbbé teszi az alkatrészárakat, de az Opel Vectra C-ben sem túl vérpezsdítő 1,8-astól itt sem lábad könnybe a szemed. A 2,2 literes, 185 lóerős is ráérős, de torkos is, a 3,2 literes V6 pedig csak a Busso-hathengeresek szomját idézi, hangjukat, karakterüket, élvezeti értéküket nem tudja megközelíteni.

Ezért kell a 159-esből dízelt venni. Megbízhatósági szempontból a legjobb az 1910 köbcentis dízelmotorból a 120 lóerős, de a 150 lóerős is nagyon bevált motor. Az öthengeresek hangja minden kihúzatáskor élmény, az évjárattól függően 200 vagy 210 lóerős teljesítmény is magával ragad, de ez a motor csapágyaival és hengerfejével sem éri el az 1,9-es dízel közmondásos megbízhatóságát és hosszú élettartamát. Az Alfa 159-ből a 2,4 20V is ajánlható használt autó, csak tudjatok róla, hogy a legkevesebb gonddal a négyhengeres dízelek járnak. A V6-os benzines és az öthengeres dízel igényes összkerékhajtással is gyártásban volt.

Mi van még?

Időnként ajánlunk műszaki és érzelmi alapon is jó szívvel vállalható használt autókat, legyen az a Toyota Celica 1999 és 2005 közötti, utolsó generációja vagy a 209-es Mercedes-Benz CLK kupé és kabrió, az Alfa Romeo Giulietta, lehetőleg a 120 lóerős, 1,4-es, benzines turbómotorral.

Hétköznapi autók is kínálhatnak kiugrási lehetőséget egy izgalmas motorral. Például a Volvo öthengeres benzinese feldobja a második generációs Ford Focus ST-t, a sokkal nagyobb Mondeót és az öt- vagy hétüléses S-Maxot is. A B5-ös Passatból sem csak 850 000 kilométerről visszatekert TDI-k és vakmerőséget igénylő W8-ak léteznek, mert ott a V6 és az egészen különleges VR5. A magas fogyasztásra az autógáz jó megoldás, egyedül a közvetlen befecskendezéses motorok átépítését nem ajánljuk. A turbós benzinesek a megfelelő kapacitású és jól beszabályozott gázbefecskendezéssel gond nélkül átállíthatók LPG-re.

Aki keres, szinte minden ársávban és méretkategóriában talál alternatívát a Daihatsu Siriontól a Chrysler 300C-ig. Nektek milyen autó dobja fel a mindennapjaitokat? Sorhatos BMW? Nyitható tetős Astra? DS3-as Citroën? Swift Sport? Egy szép 9-3-as Saab az utolsó generációból? Várjuk a hozzászólásokat!