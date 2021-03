Bármilyen autód is legyen, az mindenképp igaz, hogy fizetsz, mint a katonatiszt. Nincs leegyszerűsítve a tulajdonosok élete és 2021. január 1-jével sokunknak még nagyobb bosszúságot okozott az állam. A teljesítményadó, konyhanyelven súlyadó kezelése átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, vagyis az idei befizetések már az állami kasszában landolnak teljes egészében, nem pedig az önkormányzatoknál, ahol eddig legalább egy részét felhasználhatták. Azt gondolnánk, hogy a helyzet nem szülhet túl nagy bonyodalmakat, az első hónapokban postán kiérkezett levelek azonban sokaknál kicsapták a biztosítékot.

Mi az a gépjárműadó? 1992-ben jelent meg súlyadó néven az önkormányzatok bevételnövekedésének céljából. Azért is találták ki és lett a neve súlyadó, mert az így befolyt jelentős összeget az úthálózat javítására, fejlesztésére fordíthatták a települések, vagyis amiért az autóval járkálással koptatjuk az utat, azért fizessünk, van benne logika, de többnyire ez is csak egy szemmel látható összeg a tulajdonosok szemében, amivel szintén többe kerül autót tartani. A rendszer nagy hibája, vagy hiányossága, hogy annak kell fizetnie egy adott autó után, aki január 1-jén a tulajdonosa volt. Vagyis, ha január 2-án eladtuk az autónkat, akkor is mi fogjuk kapni, mostantól a NAV-tól a levelet a fizetendő összeggel.

A korábbi formátumnak megfelelően érkezett a levél benne egy szöveges határozattal és az autótulajdonosok által befizetendő sarc összegével, a két sárga csekken azonban más összeg szerepel, mint amennyi a kiszámolt érték lenne (lásd. a táblázatot lentebb). Hogy más, azt úgy kell érteni, hogy van, akinek több, van, akinek kevesebb, és ez az egyenlőtlenség messze nem tűnik logikus, pláne nem fair dolognak. De mégis mi ez a kavarodás és miért szerepel kétféle összeg a levélben?

A teljesítményadó törvényben meghatározott kilowattonként fizetendő összeg, de függ az autó korától is. Az én BMW-m 103 kW-os motorja és 1996-os első forgalomba helyezése miatt 14 420 forint a fizetendő évente, és ez nem változik, amíg a meghatározott összeget törvényileg nem változtatják meg. Ha 10 évvel fiatalabb lenne, többet kéne fizetnem érte, és akkor is, ha erősebb lenne, és így tovább. Most mégis kevesebbet kellett utalnom, mert a NAV-tól érkezett levélhez csatolt csekkek kétszer 7000 forintról szóltak, miközben a levélben még az eredeti összeg, azaz 14 420 szerepelt. Ebben a helyzetben engem pont nem húzott le az állam sőt, 420 forinttal fizetek kevesebbet, de a kollégák közül ezt kevesen mondhatják el.

„Nekem 15 170 Ft volt tavaly a 82 kW-tal nyilvántartott (de szívem szerint 83 kW/113 lóerős) Renault Mégane CC 1,6 adója. 2021-re 15 170 Ft a megállapított, amiből 15 000 a kerekített befizetendő. Az S124 E 250 Dieselért (ami 20 szelepes dízelként egyben technikatörténeti ereklye is) jövőre fizetek csak. 83 kW/113 lóerővel és 26 évesen 11 620 Ft lesz az adó, amit felkerekítenek 12-re, így összességében rosszabbul járok ezzel. A 113 lóerős autógyűjteményembe kéne még egy E34-es 518g :-) Eszternek 2005-ből a Focus 1,6 (100 LE) 2020-ra 13 690 Ft volt, idén a 16 éves sávba átcsúszva 185 helyett 140 Ft/kilowatt, 10 360 Ft, amiből 10 000 lesz. Családilag sem ugorjuk meg a nullszaltót a kerekítésekkel, sem én külön.” – Szörényi András

Koncz Dávid kollégánk és főszerkesztőnk, Horváth Zsolt is pontosan így járt. Dávidnak egy 1,2-es Hyundai i10 és egy 1,2-es Octavia után összesen 43 500 forintot kellene fizetnie, a csekkek összege azonban 44 000 forintról szól. Miért van ez? A jogszabályok számára kerek ezer forintos összegeket ír elő a NAV, ezt pedig úgy tűnik, egy államilag előírt összeg sem írhatja felül.

A NAV kerekítésének logikája egyszerűen hangzik, de kifürkészhetetlennek is tűnik. Az évente fizetendő összegeket 499 forintos végződésig lefelé, 500 forinttól viszont fölfelé kerekítették 1000-es összegekre, majd elosztják kettővel.

Teljesítményadó-számítás:

Kor (év) adó/kW (Ft) 0-3 345 4-7 300 8-11 230 12-15 185 16- 140

Földes Attila jól járt – „Nálunk a 2003-as Mazdára 12 460 Ft a teljesítményadó, két csekket kaptunk, 6000 forintról, így 460 forinttal jobban jöttünk ki a végén. Üröm az örömben, hogy már eladtuk a kocsit, de mivel jan. 1-jén a miénk volt, ezt mégis mi fizettük. A tavalyi 115 lóerős Lodgy után 29 325 forintot, míg az 1961-es Land Rover után 6100 forintot kell tejelni, és 2×17 500 forintos csekk érkezett. 480 forintot itt is nyertünk a kerekítéssel.” Ahogy Norti is beljebb került pár száz forinttal és Aranyi Peti is, Patriknak viszont 7700 forint helyett 8000-et kellene fizetnie idén a Thalia után.

Természetesen számos “jó ötlet” is terjedni kezdett, de tévedés, miszerint a csekken szereplő QR-kód beolvasásával a kerekítés nélküli összeget kellene fizetni, az is a csekken szereplő összeget adja meg.

Miért a NAV kezeli mostantól a gépjárműadót?

2020 tavaszán a koronavírus-járvány első hullámakor és az országos lezárásokat követően a kormány létrehozott két segélyalapot, melyekhez több irányból lapátolták össze a szükséges összegeket. Ebbe a változásba esett bele a gépjárműadó is, aminek 60%-át eddig is tovább kellett utalnia az önkormányzatoknak az állam felé, 2021. január 1-jétől azonban a maradék 40%-ot, amivel eddig szabadon rendelkeztek, azt is be kell fizetniük a központi költségvetésbe, csak ez a 40% összesen 34 milliárd forintot jelent. Vagyis a 3,2 milliós autópark nyomán nagyjából a teljes bevétel évi 85 milliárd forint körül alakul.

“A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.” A NAV hivatalos közleményében szerepel ez a mondat a változást illetően, ugyanakkor ez nem teljesen igaz. Azzal, hogy az adó beszedése a NAV-hoz került, sokaknak igenis lesz vele dolga, miután a túlfizetések kezelése nem került át a NAV-hoz. Magyarul, akinek plusz pénze volt az önkormányzatnál gépjárműadóból, az most futhat utána a helyi önkormányzatnál, mert az ott maradt, a továbbiaknak nincs túlfizetése a gépjárműadót illetően.

Azt az önkormányzati adóhatóságon keresztül tudja visszaigényelni. Egyéb érdekesség is akadt, miután sok tulajdonos nem kapta kézhez a határozatot a NAV-tól, ha valaki könyvelővel intézteti a pénzügyeket, úgy a határozat is a könyvelőnél landolt, sok esetben teljesen más részén az országnak. Így az erős túlzás a NAV részéről, hogy nem okozott plusz teendőt a változás.

Jó hír azonban, hogy a kedvezményekre jogosultak számára valóban nem jár kényelmetlenséggel a váltás. “A NAV az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján a 2020. december 31-én nyilvántartott és hatályos mentességekre vonatkozó adatokat megkapta, azokat az adókivetésnél hivatalból figyelembe veszi/vette. Tehát a korábban is élő mentességeket újból nem kell bejelenteni” – írja a NAV saját honlapja. Emellett továbbra is érvényes a tisztán elektromos járművekre szóló kedvezmény, továbbra sem kell adót fizetni utánuk.

Úgy tűnik, teljesen véletlenszerű, hogy ki járt jól és ki nem, és bár csak pár száz forintos eltérésekről van szó, az teljesen egyértelmű, hogy nem szeretnénk többet fizetni, ha másnak ugyanolyan jogokkal nem kell, vagy még akár kevesebbről szól a csekkjük. Ezzel a matematikai csavarral lejtettek néhány könnyed táncmozdulatot ismételten az autótulajdonosok idegszálain, köztük a miénken is.

Kedves olvasó! Te már megkaptad a csekked?