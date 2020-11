Ugyan nem éveket, mint a Merkúros időkben, de heteket, esetleg hónapokat ma is kell várni egy-egy autóra. Emellett lassan a 2012-ben bemutatott hatalmas belterű – többek között mi is ezért döntöttünk mellette – Lodgy forgalmazása is befejeződik, már egyes karosszériaszínek is kifutottak a kínálatból, és ahogy a korábbi cikkben már említettük, a motorválaszték is beszűkült, csupán az 1.5-ös dCi választható az autóba, 115 lóerős teljesítménnyel. De nincs ezzel baj, a 4-5 literes gázolaj-fogyasztással valószínűleg még mindig zöldebb, környezetkímélőbb szinte mindennél.

A Lodgy kizárólag a marokkói Tangerben készül, és onnan érkezik hajón először a koperi kikötőbe, majd kirakodás után közúton Magyarországra. Ami nincs meg egyik napról a másikra, a gyártástól számított 3-4 hét alatt ér el a kereskedésbe az autó. A gyártás pedig az üzem kapacitásától függ, amit felosztanak a Lodgy-ra vágyó országok között, így a megrendelés nem jelenti azt, hogy rögvest kezdik is gyártani a kiválasztott színű, felszereltségű autót. Magyarországon ugyan még lehet rendelni Lodgyt, de már csak jövő februári gyártásból érkeznek majd az autók.

Itthon ezután még egy hét szükséges, mire a műszaki vizsga, illetve a papírmunka is elkészül. Az aránylag hosszú idő nem a kereskedő sara, sokkal inkább a koronavírus miatti bonyolítások – amit eddig be lehetett vinni a hivatalba, azt mostanában postán kell beküldeni, tértivevényes szörnyűségekkel vacakolva – számlájára írhatók.

Mennyibe kerül?

Aki autót – akár használtat, akár újat – vesz, az tudhatja, hogy végül érezhetően többet fog fizetni az autóért, mint amennyi az árcédulán van. Feltéve, ha közúton is akarja használni. A Lodgy esetében 179 ezer forintnyi összeget kell félretenni a forgalomba helyezésre, amiben a kötelező felszerelések és a papírmunka is benne van. Ha hitelt is igényel valaki, akkor a törzskönyv kiállításának 6000 forintos tételét majd csak később, a futamidő lejártakor kell kifizetnie, cserébe elballaghat a közjegyzőhöz, aki 5000 forintért vet egy pillantást az igazolványokra, majd igazolja, hogy valóban ezek alapján töltötték ki a papírokat, tényleg azonos az igénylő önmagával. Jó hír, hogy elméletileg ezt elég egyszer megcsinálni, aztán már nem évül el.

Fanfárok, virágszirmok, miazmás

Ilyenek persze nincsenek, de a kereskedésben mégis átérzik, hogy a Dacia vásárlóközönsége nem vesz évente új autót. Pláne nem a nagycsaládosok. Ugyan a Dacia átadás átvétel nem olyan, mint egy több tíz, vagy százmilliós de nyilván a kereskedő árrése sem akkora, hogy beleférjen egy akkora ünnepség, ahol puccos teremben, fanfárokkal, rózsaszirmot szóró, fehér ruhás szüzek sorfala előtt adják át az autót. Pedig valószínűleg meghatározóbb élmény egy éppen kiköhögött, sok évre tervezett autó átvétele, mint amikor valaki évente cseréli újra az autóját, esetenként egy Lodgy árának tíz, tizenötszörösét kifizetve.

Az átadás attól függően, hogy aznap hány autót adnak át – a mi kereskedésünkben ez alkalomtól függően napi két-három darab is lehet – történhet akár szalonban is. Igazán mókás dolog a kinézett autót rendszámmal, patyolat tisztán látni a szalon közepén. A néhány perces papírmunka, tucatnyi aláírás után átadják a kulcsokat, forgalmit, majd úgy 20-30 perc alatt a kereskedő bemutatja az autót. Mi hol van, mi hogy működik, milyen folyadékok melyik nyílásba valók, hogy működik az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer, fedélzeti számítógép. Megmutatják, hol van amúgy extraként rendelhető pótkerék – az autó feneke alatt, de nem belül, hanem kívül – és hogy hogyan kell azt leereszteni, hol az emelő, hogy hajtogatható a harmadik sor ülés, és mi a módja a szakszerű kiszerelésüknek. Átvesszik a szervizperiódusokat, mikor mit cserélnek, meddig tart a garancia.

Ha ez megvan, bármennyire is vonzó, de nem az új tulaj hajt ki vele az utcára, hanem aki átadta az autót. Innen gyorsan érdemes egy benzinkút felé venni az irányt, teletankolni ünnepi üzemanyaggal a tankot, mert a gyárban alig pár litert tankolnak csak a kocsiba.

Mindenhol így megy?

Maga az átadás minden márkánál nagyjából ugyanúgy megy, de azért vannak apróbb különbségek. Egy alapáron is 70-80, illendően teleextrázva pedig a 100 millióba is beleszaladó luxusautónál természetesen jobban megadják a módját. Persze lehet is, Bentleyből például évente úgy 15 darab jut Magyarországnak, így idő is van rá, no meg a vásárlók egy része is az átlagnál jobban igényli a kiemelt figyelmet, törődést. Igaz, a gyári protokoll szerinti négy-, hibrid változatoknál az ötórás ceremóniát nem mindenki képes végigvárni, vannak, akik inkább gyorsan átvennék a kulcsokat, papírokat és már mennének is dolgukra. Pedig a négyórás bemutatóba nem is feltétlenül fér bele minden, amit az autóról tudni érdemes.

A Bentley szalonban külön átadóhelyiség szolgál erre a célra, de a szalonban is átvehető az autó, kellemes, napos időben pedig akár szabadtéren is, ami főleg egy nyitható tetős változatnál lehet izgalmas. Az aktusról készül néhány fénykép, ha hölgy érkezik az átadóra akkor virág, ha férfi akkor egy üveg ital teszi emlékezetessé a napot. Ha nem lenne elég a 70-100 milliós autó.

A legjobban fogyó hazai márkák 2020. január-október:

Suzuki 10780 darab Toyota 10072 darab Ford 9218 darab Dacia 8553 darab

(Forrás: Datahouse Kft.)

Ezen felül még valami durván 100 ezres ajándékot kap aki a megrendelt autójáért jött, ez nagyjából bármi lehet a Bentley saját butikjából. Nagyon nem szoktak mellélőni, hiszen jól ismerik a vevőket, pontosan tudják, minek örülnek majd a legjobban. Az átadással nincs vége mindennek, és bár magyar menüvel érkeznek az autók, mégis előfordul, hogy valami funkció nem tiszta a vevőnek és visszajön megkérdezni azt.

De ne legyünk igazságtalanok, ha számolunk egy kicsit, akkor hamar kiderül, hogy az ötmilliós Daciahoz adott 6-8 ezer forintos ajándék szőnyeg ugyanúgy aránylik az autó vételárához, mint a százmilliós Bentley-nél a 120-160 ezer forint értékű bőr pénztárca, vagy súlyos asztali dísz. Csak a szőnyegnek még használati értéke is van.

Mi a benzinkút után Gajdán tanár úr felé autózunk majd, hogy megkérdezzük, mi a teendő egy vadonatúj még friss motorral. Be kell járatni? Vagy máris használhatjuk akárhogy? Hamarosan ez is kiderül.