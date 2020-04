Olvass tovább

2019 2018 2017 2016 2015 Személyautók száma 3 812 013 3 641 823 3 471 997 3 313 206 3 196 856

Cikkünkben mostantól csak ezzel az időszakkal, és kizárólag a személyautókkal foglalkozunk. Megnézzük, a márkák és a megyék közül melyek húzták égbe a grafikonokat, majd életkor szerint a kevésbé örömteli változásokat.

Milyen márkáknak nőtt leginkább az állománya?

Először is rögzítsük, hogy két forrásból táplálkozik az útjainkon közlekedő személyautó-flotta: az újonnan forgalomba állított, és a használtan külföldről behozott kocsik növelik, a balesetben totálkárosra tört és a vénségük miatt a forgalomból végleg kivont példányok csökkentik a létszámot.

Sokat írtunk az újautó-piac sztárjairól (újabban ismét a Suzukik) és a nyugati szürkeimportot üzemeltető nepperek kedvenceiről (az Opel és a Ford pörög most), de mielőtt sokak meglepetésére eláruljuk, hogy velük szemben melyik márkának nőtt meg a leginkább a száma az elmúlt öt esztendőben, nézzünk meg egy ennél is nehezebben megtippelhető toplistát. Azt, hogy százalékosan melyik tíz márka darabszáma duzzadt fel legnagyobb mértékben a 2014-es önmagához képest.

Márka Százalékos növekedés 2015-höz képest Darabszám 2019 végén 1. Dacia +118,9 49 989 2. Kia +106,5 58 522 3. Hyundai +96,4 52 157 4. Mazda +59,1 75 873 5. Mercedes +50,9 121 006 6. BMW +49 125 650 7. Audi +46,5 117 904 8. Toyota +44,2 201 601 9. Honda +42 80 769 10. Volvo +37,6 50 499

A rendszerváltás előtt egyfajta fogalomnak számító román Daciák mennyisége 2010-ig csökkent, majd a Renault által újjáélesztett változatokkal évtizede növekszik, ez a speciális sztori kellett a legnagyobb százalékos növekedéshez. Más történetet írnak a dél-koreai testvérmárkák. Miközben Daciából csak a vadiújak növelik a létszámot, a szürkeimportnak és az újautó-piacnak is egyre népszerűbb és erősebb szereplője a Kia-Hyundai páros: jó minőséget adnak normális áron, amit 8-12 is szívesen behozatnak nyugatról a megrendelők.

Ez a lista azt is szépen megmutatja, mire vágynak olyannyira sokan: német prémiumra. Az újonnan átlag felett magasodó árcédulák sokak számára sajnos csak használt autók szélvédője alatt válnak elérhető, a trió modelljei rendre top tízesek a szürkeimportban.

Éppenséggel betűzhetnénk egy táblázatot a csökkenő létszámot mutató márkákról is, amely elsősorban a régen leállt gyártású egykori KGST-termékeket sorolná (pl. Trabant, mínusz 50 százalék öt év alatt, 20 ezerről 10 ezerre), és sajnálatos módon már nem létező nyugati brand-eket (pl. Rover, mínusz 36 százalék, 7200-ról 5300-ra).

Érdekesebb ennél a jelenleg is aktívan fejlesztő, és vadonatúj termékeit élő kereskedőhálózatban áruló azon autógyártó, amelynek a személyautó-állománya százalékosan szinte nem is növekedett a mögöttünk álló évtized második felében. Ilyen pl. a Fiat, amelynek személyautóiból és kishaszon-járműveiből még egyetlen százalékkal sincs több most, mint öt éve (126 845 vs. 127 118).

Nézzük meg ezek után, hogy darabszámban melyik tíz márka flottája hízott meg a legszebben a mögöttünk álló esztendőkben.

Márka Növekedés darabszámban 2015-höz képest Darabszám 2019 végén 1. Volkswagen 67 754 371 791 2. Toyota 61 803 201 601 3. Ford 58 930 315 108 4. Opel 45 444 496 793 5. BMW 41 330 125 650 6. Mercedes 40 812 121 006 7. Audi 37 472 117 904 8. Kia 30 186 58 522 9. Mazda 28 194 75 873 10. Dacia 27 157 49 989

Talán meglepő a Suzuki hiánya (éppen hogy, mert 11-ik ezen a listán), ennek magyarázata, hogy használtan nem érkeznek az országba, csak az újautó-értékesítésekben tündökölnek. A Toyota, a Ford és az Opel mindkét listán rendre az élmezőny stabil szereplője.

Melyik öt megyében állt forgalomba a legtöbb új és használt autó? Nem ott, rosszul tippelt!

Pincéből indult ugyan, de az elmúlt években kétség kívül határozottan emelkedett a nettó átlagkereset hazánkban, amely az ország legszegényebb térségeiben markánsan gyarapította a forgalomba lépő személyautók számát. Sajnos arra vonatkozóan nincsenek hivatalos, állami adataink, hogy a szalonok által újonnan értékesített, nullkilométeres szépségek, avagy a nyugaton levetett, majd hazatrélerezett vén prémiumok álltak jellemzően forgalomba mondjuk az ország kevésbé tehetős régióiban, de van kapaszkodónk.

„Látjuk a Datahouse-nál, hogy melyik autót hol helyezik forgalomba. Például az idős 3-as BMW-k legnagyobbrészt Kelet-Magyarországra, északkeletre és az Alföldre mennek” – nyilatkozta pár hónapja a Vezessnek Róbert Gábor, a járműipari statisztikákat és elemzéseket készítő nemzetközi cég magyarországi kereskedelmi igazgatója.

Százalékos növekedés szerint íme az első hat megye, és Budapest.

Hely Százalékos növekedés 2015-höz képest Darabszámnövekedés 2015-höz képest Darabszám 2019 végén 1. Nógrád megye +22,9 12 934 69 400 2. Fejér +22,8 32 053 172 645 3. Jász +22,6 22 893 123 790 4. Pest +22,3 103 577 568 012 5. Szabolcs +22,06 33 951 187 794 6. Borsod +21,1 36 465 209 275 +1 Budapest +14,5 86 860 684 197

Az ország három legszegényebb megyéje ott van az első hatban, ráadásul közülük egyben, Nógrádban növekedett százalékosan leginkább a forgalomba állt személyautók száma. Még akkor sem vonnánk le ebből semmilyen következtetést a szociológusok helyett, ha valóban ott van ellenpéldának az ország nyugati, tehetősebb része, amelynek három megyéjében volt ugyanebben az öt évben a legszerényebb gyarapodás: Vasban, Zalában és Győr-Moson-Sopronban.

Hogyan változott a négykerekűek átlagos életkora?

615 ezer újonnan felrendszámozott személyautó az elmúlt öt évben jelentős lehetőség lett volna a sajnálatosan elöregedett hazai járműpark érdemi megfiatalítására. Jót tett volna az ország és főleg Budapest levegőjének (hiszen minél fiatalabb egy jármű, jellemzően annál tisztább), és a baleseti statisztikáknak is (hiszen minél fiatalabb egy jármű, jellemzően annál biztonságosabb).

Mivel a szakmai szervezetek lobbizása és a tengernyi újságcikk nem hatotta meg a jogalkotókat, a kormányzat továbbra is korlát nélkül engedi az országba ömleni a tengernyi roncsot. Vagyis ez a 615 ezer új belépő az útjainkra egyértelműen elmulasztott lehetőségnek tekinthető, ez a 615 ezer autó összességében sajnos nemhogy fiatalított volna, ellenkezőleg, még tovább öregbítette a járműállományunk egészét.

2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 Átlagéletkor 14,7 14,1 13,7 13 11,9 10,8 10,3 10,5 11,4

Elszomorító látni, hogy 2007-ben volt a legfiatalabb a magyarországi járműpark, azaz 14 esztendővel ezelőtt. Addig évről évre fiatalodott, ezzel szemben bő lassan másfél évtizede megállás nélkül romlik a helyzet, és egyre magasabb az átlagos életkor.

Elég ránézni a tavaly statisztikákra. A 2019-ben használtan nyugatról betrélerezett személyautók 38 százalékának az életkora 11-15 év közötti volt, 22 százaléka pedig 16 évnél is idősebb. Itt tartunk.