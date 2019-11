Szerkesztőségünk rendszeresen kap statisztikákat a hazai autópiac alakulásáról, miként változnak a számok, hogyan alakulnak a trendek. Ezekben egy vaskos bekezdés rendre megismétlődik, minden egyes alkalommal olvashatjuk. Ráadásul a feladója állandóan kövér betűkkel szedi az alábbi mondatokat, hogy érzékeltesse: lángokban a ház, locsolni kéne, emberek!

„Továbbra is kiemelten kell foglalkozni a Magyarországra beáramló használt autók korösszetételével és azzal, hogy a Nyugat-Európában levetett és szubvencióval cserélt korszerűtlen dízel és benzines autók ne árasszák el hazánkat. Az MGE sajtóközleményben és minden lehetséges fórumon sürgette és sürgeti a használt autók importjának mederbe terelését annak érdekében, hogy a fejlettebb országokban „levetett” régebbi, nagyobb károsanyag-kibocsátású autók ne, vagy ne ilyen mértékben nálunk kerüljenek forgalomba. Konkrét javaslataink a döntéshozók asztalán vannak immár évek óta” – írja a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE), és milyen igazuk van!

Nagyjából mindenki ismeri ezt a problémát, vagy legalább hallott már róla valamit. A Vezess most számos konkrét példán keresztül azt is megmutatja, hogy mi mindent hordanak be a nepperek az országba.