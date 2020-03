Nemrég szomorú olvasói levelet hozott részemre a postás. Az alábbi sztori ráadásul szinte pont ott történt, ahol az én autómra is bilincs került pár éve, elsőre érthetetlen okból. Kíváncsian olvastam.

Tavaly például ezernél is több kerékbilincset.

A non-stop jókedv mellett újabban mástól is egyedinek nevezhető a Budapest belvárosában húzódó Dob utca. A Gozsdu udvar italozóiból kiáradó bulituristák mellett az autósok számára is kínálhat kalandot és meglepetést a szűkös, mindig zsúfolt városrész, főleg sötétedés után.

Olvass tovább

„Kedves Csaba!

Egy történetet szeretnék megosztani veled, hátha tudsz a többi autóstársunknak segíteni. Még tavaly volt, de érdekes. Színházba tartottam, és szerencsére találtam este fél 7-kor (immár teljes sötétben) a VII. kerületi Dob utca 4-gyel szemben egy szabad helyet. A parkolási díjat természetesen este 8-ig kifizettem. Előadás után aztán jött a meglepi…

Az én autómon, és az előttem álló autón kerékbilincs… De miért csak a kettőnkén, mikor több száz méteren keresztül jobb oldalon parkoló autók álltak egymás után, szépen sorban?

A büntetős cetli olvasásánál kiderült, hogy “járdán parkolás” volt a kettőnk vétke. Mint kiderült, régen a ház alagsorában vendéglátó működött, és egykor volt egy 10 méteres terasza. Emiatt “kiszélesítették a járdát”. Ahogyan a fotókon is látszik, a padka körülbelül 3 cm magas, így este nem volt látható, és nem volt érezhető a manőverezés közben. Egy 12-15 centi magas padkát, egy szintkülönbséggel elválasztott járdát nyilván észrevesz az ember, és nem parkol fel rá. De ez gyakorlatilag egy szint.

Mint a szemközti söröző pincére elmesélte, a sarkon kamerával figyelik, hogy ki áll oda, és már jönnek is a közteresek bilincselni 11500 forintért . Aznap a miénk volt a tizedik lebilincselt autó.

Üdvözlettel,

Dani”

Megkerestük a kerületi közteresek vezetőjét, és kiderült: megugrott a bilincselés és a bírságolás, miközben szinte felhagytak a figyelmeztetéssel

Gyorsan két fontos megjegyzés. A fotelből fényképeket nézegetve mindig sokkal egyértelműbb minden, pláne, ha az ember egy újságcikkben bukkan a vitás parkolást bemutató képekre. Színházba, pontos előadáskezdésre igyekezve, pláne esti sötétségben, ráadásul egy éjjel-nappal mindig fullra teleparkolt utcában könnyű letenni ide a kocsit, amennyiben éppen üres ez a pár méter. Különösen, ha azt látja a sofőr, hogy előtte is, utána is sorban állnak a személyautók. És ugye sem tábla, sem felfestés nem tiltja a megállást.

Másrészt mielőtt bárki csúnyákat gondolna a bilincselő Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság (ERI) főnökéről, gyorsan eláruljuk, hogy Sedlák Tibor mindössze pár hete ül a vezetői székben. A fenti büntetés idején még nem ő irányította a VII. kerület rettegett köztereseit, pláne nem az ő irányítása alatt szerelték fel szinte tömegével a vascsapdákat az egyenruhások az elmúlt két esztendőben.

Tényleg tömegével szerelték a bilincseket, a Vezess megkeresésére Sedlák ugyanis elárulta, hogy Erzsébetvárosban tavaly 6102 alkalommal raktak fel kerékbilincset, míg 2018-ban 5431-szer. Ez közel 13 százalékos emelkedés, aminél érdekesebb, ha megnézzük az arányokat, miként alakult ezzel párhuzamosan a figyelmeztetések és a helyszíni bírságok száma, vagyis az enyhébb büntetéseké.

2019 2018 Kerékbilincsek száma 6102 5431 Helyszíni bírságok száma 571 164 Figyelmeztetések száma 54 1023

Miközben jelentősen emelkedett egy év alatt a bilincselés és pláne a bírságolás Erzsébetvárosban, szinte már nem is figyelmeztetnek.

Megkértük Sedlákot – aki rutinos közteres, korábban más kerületben volt vezető -, hogy mondjon egy-egy példát rá, melyik jog adta eszközüket mikor használják. „A figyelmeztetést kisebb fokú KRESZ-sértés esetén, például a Megállni és Várakozni tilos tábla hatálya alatti várakozáskor. A bírságot például a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyen történő engedély nélküli várakozáskor. A kerékbilincset például járdán való szabálytalan várakozáskor.”

Igazi autós pénztemető a Dob utca, ezernél is többször bilincseltek benne tavaly

Természetesen megkérdeztük tőle, hogy konkrétan a 4-es számú házzal szembeni nagyjából tíz méterre mennyiszer ragasztották oda a szabálytalan személyautókat a kerület közteresei az elmúlt két évben.

„A nyilvántartási rendszer nem képes konkrét házszámra szűrni, ezért csak az egész utcára felhelyezett kerékbilincsekről tudok információt adni. 2018-ban 744, 2019-ben 1001 esetben történt kerékbilincs felhelyezése a Dob utcában” – válaszolta az ERI új vezetője. Ez plusz 34 százalék egy év alatt.

Dani elmesélte nekünk, hogy miközben bosszúsan várt a bilincs leszerelésére azon a – remek színházi előadás ellenére mégis – balul sikerült estén, egy közeli étterem pincérével szóba elegyedett, mialatt a férfi cigizett az utcán.

„Ő mondta, hogy ma az én Corsám a tizedik lebilincselt kocsi, csak amit ő látott. Meg azt is, hogy ez már régóta így megy, és szerinte kamerán figyelik a helyet a közteresek, akik igen gyorsan kijönnek, ha valaki ide áll. Fél órával a parkolás után az én kocsimon is fent volt a bilincs, este. Szintén a pincér mondta, hogy személy szerint ő már szólt sok embernek, hogy ne álljanak oda akkor se, ha nincs tiltó tábla, vagy felfestés, mert bajba kerülhetnek. Állítása szerint volt, aki megfogadta a tanácsát, de többen elküldték a fenébe, hogy ne szóljon bele. Azóta állítólag nem is figyelmeztetett senkit” – meséli Dani, hogy mit hallott.

Vannak a közelben más utcák is, amelyekben sok autót büntetnek az erzsébetvárosi hatóság munkatársai. Sedlák elárulta, hogy a Dob mellett a Király utca és a Wesselényi alkotja a dobogót az autósok KRESZ szegéseit nézve.

Elmentünk megnézni a helyet, és mit láttunk? Éppen ott parkolt egy autó, pedig közben történt valami…

Arra is kíváncsiak voltunk, az ERI tett-e bejelentést az önkormányzat felé, hogy hát itt ennyi autós parkol szabálytalanul már évek óta, jó lenne esetleg megvizsgálni, hogy lehet-e egyértelműbbé tenni ezt a 10 métert. Ne adj’ isten, felfestéssel vagy táblával jelezni a parkolás tilalmát, csak hogy segítsék kicsit a járművezetőket, ne járjanak már pórul ennyien ezen a szent szakaszon.

„Nincs tudomásunk arról, hogy az ERI bárkinek is jelezte volna ezt a problémát, már csak azért sem, mert az ERI felé sem érkezett ilyen témájú megkeresés” – válaszolta a kérdésünkre Sedlák.

Megkerestük ezután Erzsébetváros kommunikációs vezetőjét, az őszi választás és a polgármestercsere óta – micsoda meglepetés – Dömsödi Gábor látja el a tisztséget. Évtizedeken át autós újságíróként dolgozott, átérezte a problémát, egyből ki is sétált az önkormányzat épületéből a Dob utcába. Fotózott, jegyzetelt, és természetesen megnézte a 4-es számú házzal szemközti részt is.

Tőle függetlenül természetesen mi is kimentünk, és Gáborhoz hasonlóan mit láttunk?

„Igen, én is éppen ezt néztem. Ha itt akarta volna hagyni az autóját, azonnal szóltam volna neki” – ezt már az ízléses berendezésű boltocskában mondja a tulajdonos, hozzá tartozik a terasz, amit tavaly rakott ki. Azóta a maradék helyre parkolnak az autók, mutatja, hogy a tujás műanyagcserepét is összetörik, amikor parkolás közben rátolatnak.

Hogy mennyire kevés a parkoló a Dob utca egészében, azt látványosan mutatta a szerdai helyzet. A koronavírus miatt az átlagos hétvégi forgalomnál is kevesebb jármű mozog a környéken, simán lehet száz métereket gyalogolni az úttest közepén. Azonban szabad parkolóhely így sem nagyon van, látjuk, a Citroënt is ide tette le a gazdája ideiglenesen.

Visszatérve a teraszhoz és Dömsödihez, szerinte „eddig is jól látható volt a járda, tehát nincs mentség. Egyébként meg ez díszburkolat, tehát az intézkedés is érhető”. A kerület kommunikációs vezetője nem állt meg itt, körbejárta a környéket rendesen.

Mi mégis úgy gondoljuk, egy tábla vagy sárga felfestés szükségszerű lenne az ilyen helyekre

Nem csak a Dob utcában, nem csak a VII. kerületben, hanem száz olyan helyen a városban, ahol tömegével követik el pontosan ugyanazt a hibát az autósok. Mert ez itt valóban járda, jogos a bírság, de ha ennyien pórul járnak egy helyen, akkor kell, hogy legyen feladata ott az illetékes önkormányzatnak.

Az ERI mellett a polgármesteri hivataltól is megkérdeztük, hogy jelezte-e feléjük valaki, hogy érdemes lenne tiltani valamivel külön a parkolást. “A Városgazdálkodási Irodához az elmúlt egy évben nem érkezett észrevétel/tájékoztatás a Dob utca 4. előtti kerékbilincselésekkel kapcsolatban sem, valamint közúti jelzőtábla, vagy burkolati jel szükségességéről sem.” Pedig állításuk szerint „a megkereséseket, észrevételeket minden esetben megvizsgáljuk és amennyiben intézkedést, változtatást tartunk szükségesnek, úgy azokat megtesszük.”

Végül az önkormányzat legfontosabb mondata, amit ha ők nem küldenek el, leírtuk volna mi magunk: „a valóban félreérthető helyzeteket érdemes jelezni irodánk felé”.

Kedves autósok, ne spóroljátok meg azt az e-mailt, pár mondat, két-három fotó az éppen illetékes önkormányzat felé! Aztán szóljatok nekünk, majd mi ellenőrizzük, hogy rendbe rakják-e a vitás helyeket.

Végül kérünk mindenkit, küldjön általa megtévesztő helynek, ne adj’ isten pénzcsapdának tartott utcarészről fotókat, és pár mondatos ismertetőt. Vitás bilincselésről, büntetésről is jöhetnek sztorik: info@vezess.hu.