A Lánchíd büszke oroszlánjai és a záhonyi határátkelő kopottas vashídja között húzódik a bulvársajtó által egyszerűen csak „horrorútnak” minősített 4-es főút. Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is az ország keleti felét átszelő, kiemelkedő tehergépjármű-forgalmat is bonyolító tranzitvonalon történt a legtöbb személysérüléses baleset, de a Vezess által kikért legfrissebb KSH-adatok jelentős és örömteli változást mutatnak. 22 százalékos csökkenést 2019-ben a két évvel korábbihoz képest.

Sajnos nem mindenhol ilyen kedvező a helyzet, ellenkezőleg: jelentős balesetszám-növekedéssel a feketelista másodikja lett a 6-os út, majd – első blikkre meglepő módon – két autópálya következik a sorban.

A jobb oldali hasábban a két évvel ezelőtti helyzethez képest tüntettük fel a változásokat, több helyen látványosak a különbségek. Sajnos az első tíz útból héten növekedett a tragédiák száma tavaly.

Halálos Súlyos Könnyű Összes baleset Változás 2017-hez 1. 4-es főút 15 45 119 179 -48 2. 6-os 4 46 108 158 +43 3. M1 12 51 82 145 +20 4. M3 6 34 91 131 +3 5. 3-as 6 26 95 127 +10 6. 1-es 11 38 67 116 +6 7. 5-ös 6 31 65 102 +15 8. M0 4 28 65 97 +8 9. 7-es 8 26 62 96 -8 10. M5 9 23 58 90 -6 11. 51-es 7 19 62 88 -2 12. 8-as 5 24 49 78 -24 13. 47-es 4 30 43 77 -22 14. 82-es 7 21 47 75 n.a. 15. 2-es 3 20 51 74 +17 16. M7 4 22 47 73 -14 17. 44-es 4 30 29 63 n.a. 18. 10-es 3 13 45 61 n.a. 19-20. 71-es 4 20 36 60 -1 19-20. 84-es 4 28 28 60 -2

Régóta problémás a 4-es főút, de a beindult változások optimizmusra adnak okot. 2018 májusában közölte az Európai Unió, hogy 265 millió eurót (akkori árfolyamon 82 milliárd forintot) ad a legzűrösebb magyar tranzitút biztonságosabbá tételére, kvázi sztrádává bővítésére. Azóta komoly építkezések történtek, újabb és újabb 2×2 sávos, középen fémkorláttal elválasztott szakaszokat adtak át mosolygó politikusok, és a támogatás eredményei már a tavalyi statisztikákban is szépen látszanak.

Sajnos az gyorsforgalmi út önmagában nem garancia a biztonságos közlekedésre, hiába adott hozzá szinte minden, a szabályokat is be kell tartani. Elég csak ránézni a fenti táblázat első felére: a top 10-ben négy darab sztráda szerepel, kettő az első négyben!

Külön kiemelendő, hogy jelentősen nőtt az M1-esen, az 5-ös és a 2-es főúton a balesetszám tavaly. Utóbbinál elgondolkodtató a 78 kilométeres hosszra vetített 74 súlyos baleset egy év alatt, ami durván kétszer rosszabb arány, mint a 4-esnél.

A halálos balesetek szerinti sorrend

Már csak azért is örömteliek a 4-es főút további, idén is folytatódott munkálatai, mert egyértelműen látszik, hogy az ország kelet-nyugati átmenő forgalma okozza a legtöbb tragédiát – reméljük, itt is lesznek még további változások. Ezt még világosabban mutatja az alábbi táblázat, amelynek első három helyén olyan út van, amelyek kvázi vízszintesen szelik át hazánkat: ezeken halnak meg a legtöbben.

Közút Halálos baleset Változás 2017-hez 1. 4 15 -7 2. M1 12 +4 3. 1 11 +7 4. M5 9 -1 5. 7 8 – 6-7. 51 7 n.a. 6-7. 82 7 n.a. 8-10. M3 6 +3 8-10. 3 6 -1 8-10. 5 6 –

Igen, jól látják, itt is a 4-es főút mutatja a pozitív változást, viszont Budapest és Hegyeshalom közé több rendőrautó kell majd az M1 és az 1-es főút mellé, amikor a járvány végeztével visszaáll az elmúlt esztendőkben megszokott erős forgalom. Északnyugaton egyértelműen romlott a helyzet.

Egyre rosszabb a helyzet az autópályákon?

Elvileg a legbiztonságosabb hely a közúti közlekedésre a sztráda, sajnos mégis indokolt a kérdés. Az alábbi táblázatban szereplő hat autópályán összességében több személysérüléses baleset történt tavaly a két évvel korábbinál. Különösen elgondolkodtatóak az M1-es adatai, és az, hogy éppen az első három helyezettnél növekedett a balesetszám.

Halálos Súlyos Könnyű Összes baleset Változás 2017-hez 1. M1 12 51 82 145 +20 2. M3 6 34 91 131 +3 3. M0 4 28 65 97 +8 4. M5 9 23 58 90 -6 5. M7 7 22 47 73 -14 6. M6 1 13 32 46 n.a.

Itt is látszódnak kedvező változások, százalékosan is komolynak tűnik az M7-es balesetszám-csökkenése, ami mellé rögtön vegyük hozzá a cikk első táblázatából a 7-es főút javuló statisztikáit is. Pedig tavaly nem csökkent a főváros és a Balaton közötti személyautó-forgalom, és Letenyénél sem lépett be kevesebb kamion az országba, sőt.

Melyik úton mennyi kilométerre jut egy baleset?

Ez az igazán elgondolkodtató lista, amit tovább lehetne árnyalni a különböző utak forgalmi adataival, de sajnos csak május környékén lesznek elérhetőek 2019-re. Így is hatalmas különbségeket mutat a táblázatunk: az M0 fejlesztései ellenére ma is ez a legveszélyesebb közút, ha így számoljuk, tavaly minden 800 méterére jutott egy-egy baleset. Budapest körgyűrűjén két és félszer rosszabb az arány a még mindig az országos élmezőnyhöz tartozó tizedik helyezetthez képest.

Közút száma Mennyi kilométerre jutott egy baleset? 1. M0 0,79 2. 2 1,05 3. 82 1,06 4. M1 1,18 5. 10 1,22 6. 1 1,52 7. 6 1,65 8. 5 1,81 9. M5 1,92 10. 71 1,93

Két éve is az M0 volt a legveszélyesebb, akkor az M1 és a 2-es számú főút követte, majd a 25-ös és a 4-es következett. Igen, jól látják, a 4-es főutat ebben a táblázatban már hiába keresik! 2019-ben kiesett a top 10-ből, ilyenre sem emlékszünk.

Kíváncsian várjuk, hogy a rengeteg baleset miatt eddig első számú horrorútnak tartott 4-es főút a legfrissebb, 2020-ban átadott fejlesztései mennyivel csökkentik tovább a karambolokat. Talán lassan itt az ideje másként nézni erre az útra: hiszen ha a 352 kilométeres hosszához nézzük immár a tavalyi balesetszámot, csak a 11. legveszélyesebb út az országban.

2020 tavaszán kijelenthetjük: a legnagyobb tranzitutakkal összehasonlítva átlagossá vált a 4-esen autózva a baleset kockázata.

