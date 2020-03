„Egy halálos baleset volt a legnagyobb sikerem”

Interjú Janklovics Ádám közlekedési ügyvéddel

A kokainos gázoló ügyének homályos részleteiről, az őt ért atrocitásokról, a kivagyi huszonéves autósokról és az extrém gyorshajtókról is beszél a Vezess olvasóinak is jogi tanácsokat adó ügyvéd. Janklovics Ádám azt is elárulja, hogy baleset okozójaként miként lehet simán kikerülni a rendőrség-ügyészség-bíróság háromszögból. Sokan nem tudják, de van rá lehetőség.