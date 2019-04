Olvass tovább

Szakértőnk válaszol

Kedves Márk!

Fontos lenne tudni, hogy 10 éves, vagy 2 éves autót szeretne vásárolni. 2012-is a TSI motorokat vezérműlánccal szerelték.

Ennek a TSI-motor generációnak legnagyobb baja a vezérműlánc félresikerült konstrukciója. A vékonyka lánccal előfordul, hogy megnyúlik, amitől átugorhat a vezérlés és szerencsétlen esetben összeakadnak a motoralkatrészek. Ez 1,4 és az 1,8 literes motorokra is áll, illetve a Superbhez nem kapható ezerkettesre is. A probléma miatt a Volkswagen-konszern az újjákonstruált változattal (pl. a mai Golfban, Octaviában, Leonban vagy A3-ban) visszatért a szíjas szelepmozgatáshoz. A közös nyomócsöves dízelek szelepeit is szíj mozgatja.

Szerencsére a lánc nem szakad el vagy ugrik át fogakat egyik pillanatról a másikra. Ha hidegindításkor zörgő, kattogó hangot hallunk, akkor nézessük meg márkaszervizben a vezérműláncot! Ha nagyobb a gond, ezt a hibajelző kigyulladása is jelzi.

Probléma lehet a TSI motorokon a szívócsőben lévő légterelő lamellák tengelyének megszorulása

Ezért érdemes 2013 utáni modellben gondolkodni. Az 1,4 TSI gyenge a nagy kasznihoz, az 1,8 TSI 2011 előtt hajlamos volt már 100 000 kilométer alatt magas olajfogyasztásra. A Szívószelepek kokszosodása a mai napig nem megoldott probléma. Egyik motorral sem javaslom a megvásárlását. Én Superb-et Dízelben vennék. A Volkswagen remek dízelmotorokat gyárt. ott van például a 2,0 CRTDI, ami a bonyolult modern dízelek kopóalkatrészeinek cseréjéből fakadó költségeken túl egy problémamentes darab, egy valamire azonban érdemes figyelni.

Ez az EA189 kódjelű motor is érintett volt a 2015-ben kirobbanó dízelbotrányban, a Skoda oldalán pedig alvázszám alapján le tudjuk kérdezni, hogy részt vett-e a visszahívási akcióban, avagy sem. Itthon ugyanis ez nem volt közelező.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Kupé helyett családi koreait?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Szeretném nagyobbra cserélni a most használt Hyundai Coupet, család van, már kevés a hely. Jelöltek: Kia C’eed / Hyundai i30 (ha jól tudom kb ugyanaz a kettő), Chevrolet Cruze. Kombit szeretnék, kell a hely (de nem ez a fő szempont).

Főként városban járok rövid távokat a munka miatt, szóval mindenképp benzinest akarok (évi max 10e km-t megyek, de inkább kevesebbet), de az 1.4-es motort elkerülném szívem szerint, mert olykor azért mennék Budapestre, Balatonra stb (szolnoki vagyok), kell az erő.

A jelölt típusokból az 1.6-tal szemeztem. Keret rá 2,5-3 millió forint, de esetleg megdobva néztem Hyundai Elantrát és i40-et is, ami megmondom őszintén a preferált autó, nagyon beleszerettem az alakjába. ez esetben max 3,5 millióig elemennék, esetleg németből megéri-e behozni egy i40-et? Tudom, hogy a Kia-Hyundai vonalat erősen érinti a rozsdaprobléma… magam is tapasztaltam a Coupeval. A Cheviről olvastam, hogy jobban ellenáll. Ön mit javasolna? Előre is köszönöm a válaszát! Dávid

Szakértőnk válaszol

Kedves Dávid!

A Kia Cee’d-Hyundai I30 nem rohad jobban, mint bármelyik kortársa. A nyugatról érkezettek futóműve viszont hajlamos az erős rozsdásodásra. A fenti két típus szerintem jobb autó, mint a Chevrolet Cruze. Szerintem nem éri meg ilyen értékű autóért kimenni Németországba. A neppereknek is csak azért éri meg, mert sok autót vesznek egyszerre és a lepukkantabbakat. Az I40 nagyon jó és szép autó. Ha talál egy jó példányt, érdemes belevágni.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

Milyen buktatója lehet egy pár éves Mazdának?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor !

Használtautó vásárlásban szeretném segítségét, véleményét kérni. Keretem 5 millió, sok-sok válogatás és teszt után a választottam a Mazda 6. Évjárat 2015 vége(facelift), üzemanyag típusa benzin, karosszéria típusa.: sedan.

A csavar.: Féléve nézegetem a hirdetéseket, s azt vettem észre hogy a Revolution felszereltségű 2500ccm, automataváltós változatok közel egy árban vagy olcsóbban vannak hirdetve mint az alacsonyabb felszereltségű 2000 köbcentis kézi váltós változatok, ugyan olyan évjáratban és km futásban.

Kérdéseim.: mi lehet a kiváltó ok az aránytalan árkülönbözetnek? Van félni való egy ilyen autónál az automataváltótól vagy a több fedélzeti elektronikától?

Válaszát köszöni szépen.: János

Szakértőnk válaszol

Kedves János!

Az ok, amiért kevésbé vonzó a Mazda 6 a 2,5 literes benzinessel és automata váltóval a hazai piacon a fogyasztás. A legmagasabb fenntartási költség pedig egy autó fenntartásában az üzemanyag. A gyár által ígért 6,5 literes vegyes fogyasztás a valóságban nehezen tartható 10 liter alatt. Ha pedig sportosan vezet (mi másért venne 2500 köbcentis szívó benzinest) és sokat városozik, hamar 11-12 literes átlag körül lehet számolni. A 2,0 benzin-kézi váltó kombináció sokkal takarékosabb, bár a valóság itt is több a gyár által ígértnél.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

BMW motorkódok, amiktől óvakodni kell

Olvasónk kérdez

Szia Tibor,

Én egy lelkes amatőr vagyok, nagyon megtetszett a BMW 1es szériája, mivel nagyon nem vagyok otthon a BMW motor kódjaiban ezért kérném a segítséget, hogy a 2007-2009 között gyártott modellekben melyik lenne a “legmegbízhatóbb” ha ezt lehet így mondani, mindenképpen benzinest szeretnék, ha lehet a 2.0as motor de ha az 1.6os ítéli jobbnak az se probléma. Más márka is szoba jöhet hasonló kategóriában, de az 1es ami nagyon tetszik, esetleg a szerviz költsége is akkor mint mondjuk a 3as 5ös testvérének pontosan azért mert BMW vagy mivel ez a legalacsonyabb kategória azért lehet számítani hogy olcsóbb?

Árat, kategóriát direkt nem írtam.

Köszönöm válaszát.

Szakértőnk válaszol

Kedves István!

A BMW 1-est benzinmotorral érdemes 2000 köbcenti felett vásárolni. Az N42B18 1793 köbcenti és 116 lóerő, és az N42B20 1995 köbcentis 143 lóerős motorokat célszerű elkerülni a könnyen szakadó, vagy átugró vezérlés miatt. Az M motorkódú motorok megbízhatóbbak. A VANOS rendszerrel előfordulhatnak hibák bármelyik motornál. Ezeket leszámítva megbízhatóak a BMW benzinmotorjai 2007-2009 körül.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

