A VLE bemutatásával a Mercedes-Benz is belépett abba a szorítóba, ahol egyelőre kevesen, de annál erősebben küzdenek a győzelemért. A Lexus LM (egy alaposan átdolgozott Toyota Alphard) mellett a Volvo EM90 (egy átstilizált Zeekr 009) is ebben a ligában játszik, és amint a Hyundai Stariából elkészül egy Genesis-változat, az is teljes jogon beállhat a sorba.

A Mercedes-Benz VLE mind közül a legfrissebb, ráadásul hamarosan bemutatkozik a nagy autó Maybach-átirata, amivel teljesen a maga oldalára billenti a mérleg nyelvét a német gyártó. Ám, a Lexus most bevezetett néhány finomítást az LM japán belpiacos kivitelén – részint azért, hogy ne feledkezzen meg róla a világ, részint pedig azért, hogy jelezzék: komolyan gondolják a folytonos tökéletesítés filozófiáját.

A négyüléses Executive kivitelt érintő modellfrissítés mindössze négy ponton változtatja meg a járművet, és ha külön nem hívnánk fel a figyelmet rájuk, talán észre sem vennék az ügyfelek – a Lexust azonban ez nem érdekli, mert ők tudják, hogy így közelebb került a tökéletességhez az autó.

Az április 1-től érvényesített változások sorában elsőként is új, animált talajmegvilágítást kapnak az oldalsó tolóajtók. Az utasokat köszönő, dinamikus fényjáték részben otthonosabbá teszi a környezetet, részben biztonságosabbá a beszállást, hiszen nem kell vaktában megtenniük az autóhoz vezető utolsó fél lépést.

Aztán ott van a fedélzeti hűtőszekrény, amelyhez új, hullámos kialakítású határoló elemeket terveztek. A rugalmas anyagból készült elválasztók alkalmazkodnak a behelyezett palackok méretéhez, és stabilan megtartják azokat, miközben nem engedik, hogy összekoccanjanak. Ezzel végérvényesen megszűnt annak a kockázata, hogy egymásnak ütődő ásványvizes palackok csilingelése zavarja meg az utasok pihenését.

A két hátsó ülés közötti konzolon két USB-C töltőaljzatot alakítottak ki, amelyek együtt akár 60W teljesítményt tudnak leadni – ha csak az egyik portot használják, arról akár egy hordozható számítógép is tölthető.

A sor végére hagytuk, pedig talán ez a legfontosabb fejlesztés: a Lexus új abroncsokkal szereli az LM-et, négy- és hatüléses kivitelében egyaránt. Ennek futófelületi mintázatát úgy dolgozták át, hogy csökkentsék a gördülési zajt és a rezgéseket, ami csendesebb, pihentetőbb utazókörnyezetet biztosít.

A változások vélhetően idővel az LM európai kivitelein is megjelennek.