A Lexus LM után itt a Volvo EM90, egy újabb prémium-buszlimuzin, amely elsősorban Ázsiában igyekszik megszólítani az ügyfeleket. Persze a japán modell már Európában is elérhető, és idővel alighanem a Volvóra is ez a sors vár, egyelőre azonban csak Kínában fogják forgalmazni – és minden bizonnyal gyártani is.

Az idén 70 éves Volvo Duett szellemiségét a fogyasztói társadalom túltervezett módján életre keltő EM90-ről első körben pont az ergonómiára, helykínálatra vonatkozó információkat nem hozta nyilvánosságra a Volvo. Ezekre a piaci bevezetés környékén számítunk, az autó azonban jelenleg még sehol nem kapható, Kínában is csak előrendelhető.

Ezzel együtt is kaptunk néhány értékes információt. A hatalmas, 116 kWh kapacitású akkumulátor a kínai norma szerint 738 kilométeres hatótávolságot ígér – a korábbi összehasonlításokból tudjuk, hogy az európai mérési sztenderd jóval szigorúbb. 10%-ról 30 perc alatt tölthető 80%-ra az akku, de nemcsak felvenni, hanem külső fogyasztó részére leadni is tud töltést. A hajtómotor 200 kW (277 LE) teljesítményű, és ez 8,3 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást enged.

A 19 vagy 20 colos kerekeken gördülő EM90 pilótáját kamerák, radarok és ultrahangos érzékelők segítik a vezetésben. Lidar (azaz lézeres radar) a jelek szerint nincs az arzenálban. Van ellenben 5G mobil internet, 21 hangszórós Bowers & Wilkins hifi, 15,4 colos infotainment-képernyő, valamint a hátsó üléseken utazók szórakoztatására szolgáló, a tetőből lehajtható, 15,6 colos monitor. Utóbbi a videóhívásokat, illetve a telefonok tükrözését is támogatja.

Az EM90 az első olyan Volvo, amely világító logót hord az orrán, míg hátul a Volvo felirat világít.

A hátsó szakasz egyébként három üzemmódban használható: a moziterem-, tárgyaló- vagy hálószobaprogramok aktiválásakor az ülések, a képernyők, az ablakok, a klímaberendezés és a belső világítás mind az adott funkcióhoz optimális státuszba áll.