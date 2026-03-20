A magyarországi újautó-piac legfontosabb méretosztályában, az eladások 25,9 százalékát (2025) kitevő városi szabadidőjárművek (B-SUV) mezőnyében játszó FIAT 600 jelenleg 48V-os hibridként, 110, illetve 145 lóerővel, valamint 156 lóerős tisztán elektromos hajtáslánccal rendelhető. Tiszta benzinmotoros, kézi sebességváltós konfiguráció nincs, illetve eddig nem volt.

Más márkáknál létezik villamosítás nélküli, manuális váltós B-SUV – a teljesség igénye nélkül ilyen a Hyundai Bayon, a Kia Stonic, az Opel Mokka. Ezekkel fog konkurálni a FIAT 600 frissen bejelentett újítása: hamarosan piacra kerül egy új alapmodell, amely 100 lóerős benzinmotort kombinált hatfokozatú manuális váltóval.

A hajtáslánc ugyanaz, mint amivel a Peugeot bővíti a 208 és a 2008 választékát: a tavaly átdolgozott 1,2 literes, soros háromhengeres turbómotor, amely eddig csak hibrid konfigurációban szerepelt, mostantól tisztán belső égésű kivitelben, villamosítás nélkül is elérhető.

Ahogy korábban megírtuk, a motort vezérműlánccal, változó geometriájú turbófeltöltővel nagy nyomású közvetlen üzemanyag-befecskendezővel szerelték fel.

A benzines FIAT 600 idén júniustól rendelhető Magyarországon, a hajtáslánc minden felszereltségi szinten elérhető lesz. A várható listaárat hamarosan közli a hazai importőr, amint megvan, itt olvashatod.

Az új benzinmotorhoz egy friss bevezető kivitelt is kidolgozott a FIAT: a 600 Street (képeinken) mindössze 2000 példányban elérhető egész Európában. Jellemzői a kéttónusú karosszéria, a fekete külső emblémák, kilincsek és hűtőmaszk, valamint a szintén fekete, 18 colos könnyűfém keréktárcsa. Belül fekete tetőkárpit és műszerfal áll kontrasztban a fekete-fehér kárpitozású ülésekkel.