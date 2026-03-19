Turbo 100 néven 1,2 literes, soros háromhengeres motorral cseréli korábbi 1,2 literes, soros háromhengeres motorját a Peugeot.

A Stellantis-csoport összes európai márkájánál előszeretettel alkalmazott erőforrás első két generációja jelentős konstrukciós hibával rendelkezett, amit 2022-ben orvosoltak. Ennek ellenére egy évre rá teljesen átdolgozták a motort, hogy az teljesítse a szigorodó emissziós normákat.

A motor alapvetően újult meg: alkatrészeinek 40%-át kicserélték, de ha a komponensek ára alapján számolunk, a változás még nagyobb arányú, 70%-os.

A leglátványosabb fejlesztés, hogy szíj helyett vezérműláncot kapott a motor. De új a (kétoldali változó) vezérlés, a turbófeltöltő, a befecskendező rendszer, a dugattyúk, a lehúzógyűrűk, de még a motorblokk is. A hajtókarok és a főtengely maradtak.

A nagyobb (350 bar) befecskendezési nyomás és a Miller-ciklusú vezérlés takarékosabbá, a változó geometriájú feltöltő alacsony fordulatszámon robbanékonyabbá tette a motort.

A legnagyobb teljesítmény 100 LE 5500/percnél, a nyomatéki csúcs 205 Nm 1750/percnél.

Ez a motor már egy éve ebben a formában készül Szentgotthárdon, illetve a Stellantis két másik üzemében, és így építik be a cégcsoport összes 48V-os hibridjébe.

A tisztán benzines autókba azonban továbbra is a szíjas motort szerelték, egészen mostanáig. A régi-új erőforrás márciusi gyártástól elérhető a Peugeot 208-ason, és májustól a 2008-ason. Az árlisták áprilisban frissülnek, de a magyar importőr nem számol drágulással, hacsak az árfolyamváltozások közbe nem szólnak.

Nem csak a hibridizáció hiánya miatt fontos ez a váltás, hanem azért is, mert innentől kézi sebességváltóval is kapható, azaz az abszolút legolcsóbb Peugeot-k is megkapják a robusztusabbnak ígérkező motort, amelynek szervizintervalluma egyébként 2 évre vagy 25 ezer kilométerre nőtt (korábban 1 év / 20 ezer km.)