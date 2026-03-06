Ízléses, sikkes és ötletes enteriőrrel büszkélkedhet a FIAT 600, még ha túl sok is benne a francia konszernmárkáktól ismerős kapcsoló. Van bent bőven olcsó plasztik és elöl sem állítható a biztonsági övek felső bekötési pontja, de az összkép mégis kedvező és a színekkel mesterien operáltak a FIAT formatervezői. Szép részlet az ülésekbe préselt FIAT felirat és a türkizkékkel hímzett 600 a háttámlában.

Felszereltségtől függetlenül 7,0 hüvelyk az óracsoport képátlója, mellette jól elérhető a 10,25” képátlójú érintőképernyő. A menüben barangolva sok szinten hiányzott a visszalépéshez a nyíl.

A központi kijelző alatti home gomb és az asszisztensrendszerek menüjét közvetlenül megnyitó gomb igazán hasznos, amivel villámgyorsan kikapcsolhatók a legidegesítőbb vezetőkeserítő rendszerek. De rögzíthetsz egy menüpontot is, amibe összegyűjtöd a téged leginkább irritáló vezetői asszisztenseket, hogy mondjuk a sávban tartás, a fáradásfigyelés és a vélt sebességtúllépésre figyelmeztető hang mindegyiktől megszabadulhass a következő motorindításig.

A kellemes fogású kormányon is praktikus gombokat használhatunk. Ugyanez igaz a szélvédőfűtésnek a bal térdhez telepített kapcsolójára. Az is jó a FIAT crossoverében, hogy vezeték nélkül is működik az Apple CarPlay és az AndroidAuto, ami igazán kényelmes.

Igen mély tárolóhelyet találunk a könnyen kezelhető, P-R-N-D nyomógombokkal ellátott fokozatválasztó alatt. A12 voltos aljzat mellé kapunk két USB-C töltőt a vezeték nélkülin kívül, hátul egy C-s töltőaljzat van. Sajnos az ajtótárolók elöl-hátul túl kicsik, nem fér el bennük az 1,5 literes flaska.

A belső világítás elég fényt ad, de a hideg színhőmérsékletű LED-ek fénye barátságtalan, nagyon nem passzol a benti otthonos hangulathoz. Hiányzik továbbá a sminktükör megvilágítása, ami ne maradjon már ki egy 11,3 milliós autóból.

Egyszerűen működnek a klímavezérlés kapcsolói, ez egyre ritkább érték egy modern kisautóban. Elöl jól beállítható az ülés és van elég hely, hátul viszont gyatra térkihasználásról tanúskodik a csekély lábtér.

385-1256 literes a csomagtartó, ami valamivel nagyobb az elektromos modell 360 literjénél. A kategórián belül ezek átlagos értékek, a Peugeot 2008 csomagtere 434 literes, a Vitaáré 375, a Capturé a tologatható hátsó ülésekkel 422-536 literes.

Az elektromos csomagtérfedél-nyitásra ebben a szegmensben nem számítottunk, de adott és nagyon kényelmes a mindennapokban.