Akinek a nagy FIAT a Kádár Jánoshoz is köthető 130, a Dino Coupé, esetleg a V6-os Croma, az nehezen tudja hová tenni, hogy a tesztelt FIAT 600-as most tényleg a márka legnagyobb személyautója, ha a kisteherautóból domesztikált családi hátasokat, amilyen a Doblókat váltó Qubo L és a Ducato Panorama, figyelmen kívül hagyjuk. A FIAT színoffenzíváját megnyitó 600-ast az elektromos után a kisebbik teljesítményű hibrid hajtáslánccal teszteltük La Prima csúcsfelszereltséggel, kisegítő hibridként.
Külső
Erősen ívelt motorházfedelével, ovális fényszóróival, lekerekített tetőoszlopaival a FIAT 600 mókás és gömbölyű autónak tűnik a menetfényívek félköreivel. Igazán aranyos, kedvességet kisugárzó dizájnja értékes kivétel a ragadozóktól átvett formai elemekkel egyre brutálisabbra rajzolt modern autók között.
Örömteli színfolt a mai autók között, már csak azért is, mert az újkori 600 nyitotta a FIAT színoffenzíváját a szürke fényezés eltörlésével, elindítva a színes autók reneszánszát a cégen belül.
A felármentes szín a jellegzetes narancssárga, a tesztautó égkék fényezése 210 000 forintos extra, a feketére fényezett tetővel már 550 000 forintot visz el. A La Prima változatban krómhatású díszítés keretezi az ablakokat és a küszöböt.
4178 milliméterével a tesztelt FIAT 600 alig növi túl a Suzuki Vitarát. Szélessége 1779, magassága 1525 milliméter. A tengelytávolság 2552 mm. Ezen az autón még a korábbi hátsó lámpákat látjátok, a 2026-os modellévre a FIAT 600 az Abarth sportváltozatból átvett hátsó lámpákkal szépül meg.
Belső
Ízléses, sikkes és ötletes enteriőrrel büszkélkedhet a FIAT 600, még ha túl sok is benne a francia konszernmárkáktól ismerős kapcsoló. Van bent bőven olcsó plasztik és elöl sem állítható a biztonsági övek felső bekötési pontja, de az összkép mégis kedvező és a színekkel mesterien operáltak a FIAT formatervezői. Szép részlet az ülésekbe préselt FIAT felirat és a türkizkékkel hímzett 600 a háttámlában.
Felszereltségtől függetlenül 7,0 hüvelyk az óracsoport képátlója, mellette jól elérhető a 10,25” képátlójú érintőképernyő. A menüben barangolva sok szinten hiányzott a visszalépéshez a nyíl.
A központi kijelző alatti home gomb és az asszisztensrendszerek menüjét közvetlenül megnyitó gomb igazán hasznos, amivel villámgyorsan kikapcsolhatók a legidegesítőbb vezetőkeserítő rendszerek. De rögzíthetsz egy menüpontot is, amibe összegyűjtöd a téged leginkább irritáló vezetői asszisztenseket, hogy mondjuk a sávban tartás, a fáradásfigyelés és a vélt sebességtúllépésre figyelmeztető hang mindegyiktől megszabadulhass a következő motorindításig.
A kellemes fogású kormányon is praktikus gombokat használhatunk. Ugyanez igaz a szélvédőfűtésnek a bal térdhez telepített kapcsolójára. Az is jó a FIAT crossoverében, hogy vezeték nélkül is működik az Apple CarPlay és az AndroidAuto, ami igazán kényelmes.
Igen mély tárolóhelyet találunk a könnyen kezelhető, P-R-N-D nyomógombokkal ellátott fokozatválasztó alatt. A12 voltos aljzat mellé kapunk két USB-C töltőt a vezeték nélkülin kívül, hátul egy C-s töltőaljzat van. Sajnos az ajtótárolók elöl-hátul túl kicsik, nem fér el bennük az 1,5 literes flaska.
A belső világítás elég fényt ad, de a hideg színhőmérsékletű LED-ek fénye barátságtalan, nagyon nem passzol a benti otthonos hangulathoz. Hiányzik továbbá a sminktükör megvilágítása, ami ne maradjon már ki egy 11,3 milliós autóból.
Egyszerűen működnek a klímavezérlés kapcsolói, ez egyre ritkább érték egy modern kisautóban. Elöl jól beállítható az ülés és van elég hely, hátul viszont gyatra térkihasználásról tanúskodik a csekély lábtér.
385-1256 literes a csomagtartó, ami valamivel nagyobb az elektromos modell 360 literjénél. A kategórián belül ezek átlagos értékek, a Peugeot 2008 csomagtere 434 literes, a Vitaáré 375, a Capturé a tologatható hátsó ülésekkel 422-536 literes.
Az elektromos csomagtérfedél-nyitásra ebben a szegmensben nem számítottunk, de adott és nagyon kényelmes a mindennapokban.
Német licencautó lett az ős FIAT 600-ból
1955-ben mutatta be a FIAT tesztautónk névadóját, az eredeti 600-ast. A Topolino örökébe lépő kisautó a híres Dante Giacosa főkonstruktőrsége alatt született, a jobb térkihasználás érdekében farmotorral. A 3,3 méteres autó négyhengeres, vízhűtéses motorja hatékony fűtést adott, amit a léghűtéses motorú VW Bogár és a 600-as után két évvel érkező FIAT 500 sem mutathatott fel.
Kisebbik, 633 köbcentis motorjával a régi 600-as mindössze 23 lóerős. Az 1960-ban megjelenő 600 D-ben a négyhengeres már 767 köbcentis és 29 lóerőt ad le, ami hatalmas ugrás az addigiakhoz képest.
110 km/órás végsebességével ez a modell már felvette a versenyt a 30 lóerejével 112 km/órás döngetésre képes belépő Bogárral.
1969-ig a különféle licencmodellek és az eredeti FIAT 600 összesített darabszáma meghaladta a 4 900 000 ezret, beleértve a Németországban NSU FIAT Jagst néven, licencben gyártott 171 355 autót, amit az Auto Motor und Sport cikkéből tudok.
Ma a FIAT 600 és testvérei Puch, Zastava vagy SEAT emblémával jóval kevésbé kultikus kisautók, mint az 1957-től gyártott 500-as, de mind a négy keréknél független felfüggesztéssel, a tágasabb hátsó térrel, na meg a vízhűtéses motor kényelmével a 600-as jobb autó és jutányosabb veterán, mint a Cinquecento.
Technika
Akárcsak az Alfa Romeo Junior vagy a JEEP Avenger, a FIAT 600 is az E-CMP padlólemezre épül és a testvérmodellekhez hasonlóan a lengyelországi üzemben, Tichyben készül. Ez a padlólemez kis és kompakt autók alapjait adja, az e betű arra utal, hogy tisztán elektromos modelleket is hordoz.
Láncos szelepmozgatású az 1199 köbcentis, változó lapátgeometriájú turbófeltöltővel szeret, nagynyomású közvetlen befecskendezéses motor. Ez a 74 kilowattos, 100 lóerős háromhengeres 48 voltos kisegítő hibriddé egészül ki a hatfokozatú, kettős kuplungos sebességváltóba integrált villanymotorral és a hibridrendszer akkujával.
A 21 kW-os vagy 28,6 lóerős villamos gép a benzinessel együtt 110 lóerős rendszerteljesítményt ad ki a tesztelt modellben. 10,5 mp a gyorsulás időigénye 100-ig és 184 km/óra a tesztautó végsebessége. Az átlagos fogyasztásban nincs különbség a szabványos mérés szerint, mindkét 48 voltos hibriddel 4,8-4,9 liter 100 kilométeren. Ez csekélyebb a kisebb, gyengébb és könnyebb Grande Panda 5,1 literjénél.
A másik hibridverzióban 136 lóerős ugyanez a benzines és 107 kW/145 lóerő a rendszerteljesítmény. (Régebben erre 136 lóerőt adtak meg a Stellantis márkái.) A nyomatékcsúcs 235 Nm. Az erősebb motorral 8,5 mp a gyorsulás 100-ra és 200 km/óra a maximális sebesség.
Bruttó 0,9 kilowattórás lítiumion-akkumulátor tartozik a 48 voltos hibridrendszerhez, az akkukapacitás kevesebb mint fele, 0,432 kWh autózható ki ebben a hajtásrendszerben.
Alapfelszereltséggel az autó súlya vezető és csomag nélkül 1205 kilogramm, a terhelhetőség 495 kiló, aminél azonban a La Prima felszereltségű tesztautó többet nyom és csekélyebb terhet vihet. A vontatható fékezett utánfutó legfeljebb 1100 kilogrammos lehet.
54 kilowattórás akkumulátorral 400 km az elektromos verzió WLTP-szerinti hatótávja. A villanymotor itt is az a 156 lóerős, háromfázisú szinkronmotor 260 newtonméterrel, amely Stellantis sok más villanyautójában is van.
A 400 voltos elektromos rendszerű FIAT 600e végsebessége 150 km óránként és állórajttal 9,0 másodperc alatt éri el a százat. A fedélzeti AC-töltő három fázison, maximum 11 kilowattal tölt, az egyenáramú töltés csúcsa 100 kW lehet.
Nem ez az első elektromos FIAT 600, mert a hatszázasnak hívott, de betűvel kiírva, Seicento néven futó kisautóból is létezett Elettra a Siemenstől származó hajtástechnikával és 90 km-es hatótávot nyújtó ólomsavas akkumulátorral.
A sportváltozat az Abarth 600e. A Tourismo 240 lóerős, a Competizione 280 lóerőt ad le. A FIAT komolyan vette a sportosítást, az üléseket a Sabelt szállítja, a volánt Alcantara fedi, a motor 345 newtonmétert ad le.
Vezetés
Ebbe az autóba a nagyon hasonló hajtásláncú Grande Pandából ütem át és őszintén meglepődtem, mennyivel kulturáltabb, finomabban működő és igényesebb gépezet az árban nem túl messze lévő 600.
Értékelhető hangminőségben szól a zene, a háromhengeres motor hétköznapi autózáshoz szükséges terheléssel nem zajong idegesítően és amíg nem nyomod nagyon a gázt, a váltások jókor történnek és finomságuk is dicséretes.
Akkor van baj, ha gyorsan mennél. A hajtásrendszer gyorsítóképessége sem támogatja a sietést, de a gyors autózás megbontja a békésebb tempónál kialakuló harmóniát. A FIAT 600 nagyon nem az az autó, amivel kanyarcsúcsokat támadnál és a piros mezőig húzatott motorral száguldanál. Ezzel együtt értékeljük a kézi váltás lehetőségét a kormánykerék mögötti flepnikkel.
Könnyen jár a kevés visszajelzést adó kormány, a békésre hangolt autó nem sokáig áll ellen az orrtolásnak tempós kanyarokban, idegen tőle a nyomulás. Ha rá tudsz érezni kisugárzására és békéjére, jól telnek benne az utak, egész jó rugózási kényelemben. Az autó gyenge pontjai közé tartozik a kilátás és az áttekinthetőség, hátrafelé és ferdén előre is.
Vezetés közben érezhető a villanymotor hatása, részben az 55 Nm-es nyomatékmaximummal segített gyorsításokban, még inkább az álló benzinessel végigsuhanható szakaszokban. Ahhoz képest, hogy fél kilowattóra sincs a bevethető akkukapacitás, a tesztelt FIAT 600 egész sokat megy csak villanymotorjával, nem csupán parkoláskor használja az autó. Az energiatermelés erős lehet gázelvételkor, legalábbis a fékezőhatás erőteljes gázelvételkor.
100-nál 2100 a fordulatszám hatodikban, 130-nál is csak 2800. Ennek ellenére erős a zajszint, ahogy a gördülés, a szél és az amúgy nem zajongó motor hangjai egyszerre hatnak ránk.
Költségek
9 800 000 Ft a FIAT 600 Pop indulóára a 110 lóerős hibriddel. Az Icon felára 500 ezer forint, a La Prima viszont egymilliós ugrás a középső felszereltségi szinttől, tehát a tesztet modell 11 300 000 forintos autó a 110 lóerővel. A 145 lóerős hajtásrendszer félmilliós plusz lenne.
Pop, Icon és La Prima felszereltséggel választhattok FIAT 600-ast. Az elöl-hátul LED-es fényszóró, az automatikus légkondicionáló és a hátsó parkolássegítő alapáras és ha idegesít az elektromos rögzítőfék, akkor a Pop a te autód, mert az alapmodell még klasszikus karos kéziféket kap.
La Prima kivitelű tesztautónk többek között 18-as alufelnivel, bőrüléssel, vezeték nélküli telefontöltővel, motoros csomagtérfedéllel, gyári navigációval, a vezető oldalán motoros ülésállítással és pneumatikus ülésmasszírozással kínál többet, ami nagy dolog ebben a kategóriában. Széria az ülésfűtés elöl és a tolatókamera.
|A FIAT 600 és vetélytársai – Listaár, forint
|Dacia Duster G-120 Journey (LPG-vel: 122 LE, benzinnel 114 LE)
|9 499 000
|FIAT 600 1,2 eDCT-6 La Prima (110 LE, 48V hibrid)
|11 300 000
|Hyundai Kona 1,6 GDi 6DCT Style (138 LE)
|11 499 000
|Suzuki Vitara 6AT 2WD GLX (109 LE, 48V hibrid)
|11 162 500
Nemcsak papíron fogyasztott kevesebbet a tesztelt FIAT 600 a szintén 48 voltos hibrid Grande Pandánál. Országúton 5,2 literre lenyomható a benzinigénye, vegyesen 6-6,5 literrel számolhattok és 8-8,5 liter fölé nemigen kúszik a fogyasztás. A tesztátlagunk csupán 5,96 liter 100 km-en.
Értékelés
Barátságos, vidám autó a FIAT 600 és érezni rajta, valakiknek fontos volt, hogy ne egy elnagyolt, igénytelenül hangolt autó váljék belőle. Szűk hátsó utastere, közepes zajcsillapítása ellene szól, de az egyszerű 48 voltos hibridhajtásból tervezői kihozták, amit lehet.
|Mellette – Ellene
|
|