Mint arról korábban már a Vezess is beszámolt, az M1-es autópálya bővítésére tekintettel négy vármegyére kedvezményes sztrádamatricát vezettek be: az éves jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyére mindössze 15 ezer forintért szerezhető be, ami a 2025-ös tarifákhoz képest körülbelül 50 százalékos kedvezményt jelent.

A statisztikák azonban azt mutatják, hogy sokan továbbra is külön-külön veszik meg a vármegyei matricákat, miközben azokból kettő lényegében már annyiba kerül, mint az M1-specifikus változat.

Három matrica esetében már több mint 6 ezer forint a ráfizetés, ha pedig mind a négy vármegyei matricát külön-külön veszik meg az autósok, a veszteség már 14 ezer forintra rúg.

Az autopalyamatrica.hu szerint a vásárlók körében nem egyértelmű, mit takar az „M1 regionális” elnevezés, így megszokásból vásárolnak. Mintegy tíz százalékuk az érintett vármegyékből legalább kettőre vették meg az éves jogosultságot (kettő vármegye esetén még nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye díjköteles útjai használhatóak), míg országos szinten több százan vannak, akik mindegyik vármegyére külön-külön váltották ki.

Ezzel együtt a december eleji előértékesítés kezdete óta egyre többen választják az „M1 regionális” matricát, ugyanis még a tévesztésekkel együtt is 9-ről 14 százalékra nőtt az eladási aránya; a szakérték úgy vélik, ez a szám január végéig – amíg érvényesek a 2025-ös éves matricák – tovább javulhat.

Arra is rámutatott a portál közleménye, hogy az ügyfélszolgálatára érkező megkeresések alapján sokan továbbra is abban a tévhitben élnek – az eredeti bejelentésből fakadóan –, hogy az „M1 regionális” matrica vásárlása lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött. Az elnevezés ellenére pedig nemcsak az M1-esen, hanem a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható, azaz

az M0-s, az M2-es az M15-ös, az M19-es, az M31-es, az M51-ese, valamint az M85-ös teljes hosszán, valamint

az M3-ason (Budapesttől Hatvanig), az M4-esen (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Jászberény/Szolnok-Észak között), az M5-ösen (Budapesttől Lajosmizséig), az M6-oson (Budapest és Paks-Észak között), az M7-esen (Budapesttől Balatonvilágosig), az M44-esen (Kecskemét-Észak/Lajosmizse és Szentkirály között) és az M86-oson (Csorna-Észak és Répcelak között) szakaszosan.

Az „M1 regionális” matricával kapcsolatos tudnivalók mellett sokan azzal sincsenek tisztában, hogy az éves országos matrica 61 760 forintos összegét már részletben is lehet fizetni.

A közlekedőknek – sok más mellett – arra is figyelniük kell, hogy a 2025-ös éves matricák lassan érvényüket vesztik, további részletek a Vezess alábbi cikkében: