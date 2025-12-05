A jövő évi éves országos és megyei e-matricák mellett az új terméknek számító, éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz. Az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-jén kezdődik.

A 2026-os országos éves matrica 61 760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra, az éves megyei matricák ára 7190 forintra nő. Az országos napi matrica 5550 forint, a 10 napos 6900 forint, a havi pedig 11 170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautók esetében.

Az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett megyékben élők.

Az M1 regionális e-matrica a négy érintett megyei matricát váltja ki kedvezőbb áron: D1 kategóriában 15 ezer forintba fog kerülni.