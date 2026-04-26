Olaszországban az év eleje óta több mint 30 százalékkal drágult a gázolaj és jelenleg a literenként átlagára eléri a 2,13 eurót (kb. 780 forint). Ezzel párhuzamosan pedig a fuvarozói díjak kilométerenként körülbelül 2-ről 1,6 euróra, szélsőséges esetekben 1,1 euróra csökkentek. Az olasz kormányzat éppen ezért programot hirdetett az egy autóval rendelkező fuvarozók piacról való rendezett kilépésére.

Fontos megjegyezni, hogy bár a Hormuzi‑szoros blokádja miatt kialakult üzemanyag‑drágulás egyértelműen felelős az elmúlt hónapok nehézségeiért, a kis fuvarozóvállalkozások már jóval korábban is komoly gondokkal küzdöttek. Egy februárban közzétett jelentés szerint 2015 és 2025 között 19 241‑gyel, vagyis 22,2 százalékkal csökkent az aktív közúti fuvarozó cégek száma. Ez egyértelműen arra utal, hogy a piac szereplőinek jelentős része már az üzemanyagárak emelkedése előtt is nehéz helyzetben volt.

Az üzemanyagár‑emelkedés miatti krízishelyzet kezelésére az olasz Albo Autotrasporto (Nemzeti Fuvarozó‑nyilvántartási Központ) nemrég jóváhagyott egy olyan programot, amely 2 millió eurós alappal támogatja az „egyautós” vállalkozások önkéntes kilépését. A pénzügyi támogatás igénybevételéhez több feltételt is megszabtak: a cégnek legalább öt éve aktívnak kell lennie, a tulajdonosnak be kell töltenie a 45. életévét, és a vállalkozásnak mindössze egyetlen, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautóval kell rendelkeznie.

A programban résztvevőktől elvárják, hogy a támogatásban részesülő cégeket gyakorlatilag megszüntetik és törlik a nyilvántartásból, de további elvárás, hogy 10 évig nem térhet vissza a fuvarozói piacra tulajdonsoként, vagy részvényesként, az aki ilyen támogatásban részesült.

A rendelkezésre álló alap alapvetően 133 vállalkozás “megsegítésére” elegendő, akik fejenként 15 ezer eurót, tehát átszámítva 5,4 millió eurót kaphatnak. Miért csinálja ezt Olaszország? Több mint valószínű, hogy az elsődleges cél a piac stabilizálása, mivel a fuvarozókon jelenleg kifejezetten nagy a túlélési nyomás. Ezzel a döntéssel az olaszok gyakorlatilag kivásárolják a legkisebb fuvarozókat.