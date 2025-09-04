Ahogy arról a Vezess is beszámolt korábban, szeptember elsején hivatalosan is elindult az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A munkálatok évekig tartanak majd, megnehezítve az autópályán való közlekedést.

A személyautóval közlekedő, a sztrádát rendszeresen használók számára a közlekedési nehézségek kompenzálására egyedi matricatípust vezetnek be 2026. január elsejétől – korábban erre nincs lehetőség.

Galéria a munkálatokról:

8 fotó

Budapest és Győr között az M1-es négy megyén halad át, tehát vagy országos úthasználati jogosultsággal, vagy négy megyei matrica (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) megvásárlásával használható az érintett szakasz. A felújítás ideje alatt elérhető lesz egy új „négymegyebérlet” is, amely a négy érintett megyei matrica árának nagyjából felébe, 15 ezer forintba kerül majd – a kalkulációk szerint ez hétmilliárd forint értékű lakossági támogatást jelent.

Mivel az új úthasználati jogosultságot csak januártól tudják bevezetni, az ígéretek szerint ki fognak dolgozni egy kompenzációt a lezárás kezdetétől az év végéig tartó időszakra is.

Az M1-es bővítése egy komplex, rendszerszintű fejlesztés, amelynek során 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el. Intelligens leállósávok is lesznek: