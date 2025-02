Már 2019-ben felmerült, hogy a hazai gyorsforgalmi utak, például az M7-es autópálya leállósávjait indokolt esetben megnyissák teljesértékű sávnak egy technológiai fejlesztés segítségével. Ezt akkor Mosóczi László, a közlekedési tárca államtitkára vetette fel a Magyar Nemzetnek egy háttérbeszélgetés során. Erre az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője, Arzt Gergely akkor azt reagálta, hogy „Az ITM egyelőre csak elméleti lehetőségként vizsgálja az egyes autópályák leállósávjainak időszakos megnyitását”.

Ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt, nyaranta az M7-esen péntekenként mindkét irányt összevetve napi 250-300 ezer autó halad, de nem ritka a bőven 300 ezer feletti adat sem. Ezért is célszerű lesz bevezetni az intelligens leállósávokat a gyorforgalmi utakon. Sok helyzetben tudja enyhíteni a forgalmi fennakadásokat, és a rendszer elég költséghatékony. De pontosan mi is az az intelligens leállósáv, és mire jó? Ezekre a kérdésekre is válaszolunk.

Külföldön már elég rég óta alkalmazzák több országban is. Hogy néhány példát említsünk, az USA-ban Colorado államban hosszú évek óta használják ezt a rendszert az autópályákon, bizonyos leállósávokat ideiglenesen meg tudnak nyitni teljes értékű sávnak azokban az időszakokban, amikor ezt a forgalmi helyzet indokolja. Egyes országokban az ún. C-Roads rendszert is tesztelik, amely egy önműködő intelligens megoldás. Az autók úgymond kommunikálnak a járműirányító rendszerrel, és a begyűjtött forgalmi adatok alapján valós időben tudja a redszer megnyitni vagy épp lezárni a leállósávot.

Európában is több országban kipróbálták már, a németeknél az A8-as autópályán, de a britek is több szakaszon használtak megnyitható leállósávokat, nem mindig vált be, mert az autósok sokszor nem tudták eldönteni, hogy adott időszakban éppen szabad-e használni a leállósávot, vagy nem. Az tehát kulcskérdés, hogy a közlekedőket adott időpillanatban jól informálják arról, hogy haladhatnak-e szabályosan a leállósávon.

Mikor van szükség intelligens leállósávra?

Több esetben is jól jöhetne ez a megoldás: például nyaranta péntek délutánonként az M7-esen a Balaton irányába, amikor gigantikus dugók alakulnak ki balesetek vagy egyéb okok miatt. Egészen egyszerűen megnyitják a leállósávot szabályos közlekedésre, az autósok ráhajthatnak anélkül, hogy a KRESZ ide vonatkozó szabályait megsértenék. Ezzel növelni lehet az útszakasz forgalomáteresztő képességét, enyhítve a dugók nagyságát és rövidítve az eljutási időt, ezzel pedig csökkentve a helyi károsanyag-kibocsátást. Hiszen kevesebb ideig pöfögnek a járművek a dugóban araszolva, nem utolsó sorban a balesetek száma is csökkenthető így.

Melyek a leállósávokra vonakozó szabályok?

Erről és a leállósávok előnyeiről/hátrányairól megkérdeztük a szakoktatok.hu alapítóját, Vrancsik Viktort, aki összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Jelenleg a KRESZ 37. § (4) bekezdése szabályozza a leállósávok használatát, csak meghatározott esetekben lehet ráhajtani, például:

ha műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen;

ha a jármű a forgalmat ellenőrzi;

ha a jármű útfenntartást vagy úttisztítást végez;

ha a jármű a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki meghibásodásának elhárítását végzi;

ha a jármű megkülönböztető jelzést adó berendezését működteti.

Alapvetően tehát a leállósávon haladani tilos, kivéve, ha azt kifejezetten engedélyezik (pl. táblák, intelligens közlekedési rendszer vagy hatósági engedély alapján). Lehetnek kiegészítő rendelkezések, például az M7-es bevezetőn a Volánbuszok és a BKK járatai közlekedhetnek indokolt esetben, például amikor csúcsidőben bedugul a bevezető az Egér úttól. Olykor taxisokat is látni a leállósávban haladni ezen a szakaszon, így megkérdeztük az Országos Taxis Szövetséget, hogy van-e különengedélye a taxiknak erre, válaszukban pedig leírták, hogy mivel ez a szakasz nem buszsávként funkcionál, így azt nem használhatják. Vannak extrém esetek, is, néhány videó kering az interneten, amikor a pálya mellett a füvön csapatnak terepjáróval a dugó mellett, ez természetesen nem szabályos.

Az intelligens leállósávok (ITS) előnyei, hogy plusz forgalmi sáv építése nélkül lehet növelni az útszakasz áteresztő képességét, a már meglevő infrastruktúrát kihasználva rugalmasan kiszélesíthető az úthálózat szükség esetén. A hátránya, hogy csak addig működik, míg nem következik be baleset ezen a sávon vagy amíg nem robban le ott egy jármű. Utóbbi esetekben viszont növekszik a balesetveszély is. Folyamatos üzemeltetést és digitális táblák elhelyezését igényli, technológiai karbantartás szükséges stb. A megkülönböztető jelzést használó járművek elhaladásakor a kocsisor szétnyílhat, de egy autómentő, amely a balesetet szenvedett járművet elszállítaná, az eddig a leállósávon tudott haladni. Ebben a rendszerben viszont az ő munkája a jelenlegi formában ellehetetlenülhet, ezért számára is szükségessé válhat a megkülönböztető jelzés használata.

Ki szabályozza, hogy mikor nyitnak meg egy leállósávot?

Alapvetően az útszakasz kezelőjének van erre lehetősége. Mivel a hazai gyorsforgalmi utak 60 százalékát az MKIF Zrt. kezeli (2022 óta 1237 km hazai gyorsforgalmi utat kezelnek egy koncessziós szerződés keretében, 35 évre), ezért felkerestük őket néhány kérdéssel.

Feladatuk többek közt ezen útszakaszok üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése és felújítása. A 35 év alatt a tervek szerint 299 kilométeren bővítik az úthálózatot és 279 km úpályát építenek. Tízévente a teljes úhálózatot fel kell újítsák, 2057-ben pedig garanciával, új állapotban kell visszaadják az államnak a hálózatot.

A 2025-ös év nagy projektje, hogy elindul az M1-es autópálya bővítése, amelynek során az M0-s csomóponttól az országhatárig ITS rendszerrel (így hívják a szakértők az intelligens leállósáv rendszerét) ellátott leállósávok épülnek több ütemben. Az M0 és a 107-es km-nél lévő M19 csomópont között 2×3 forgalmi sáv lesz ITS sáv kialakítással, az M19 csomópontjától az országhatárig 2×2 forgalmi sávot alakítanak ki ITS sávval. Az első két ütemben az M0-s elválási csomóponttól a Concó pihenőhelyig tartó szakasz kivitelezését végzik, mintegy 78 km hosszban.

Hol lesz még ITS rendszer az országban?

Kérdésünkre elmondták, hogy az M7 és az M3 autópályák bővítése során is ITS rendszerrel ellátott leállósávok létesülnek majd. A tervek szerint az M7 autópályán az M0-s és a balatonvilágosi csomópont között megközelítőleg 74 km hosszon bővül a pálya – Szabadbattyánig lesz 2×3 forgalmi sáv + ITS sáv, majd Szabadbattyán és Balatonvilágos között a két sáv mellé bővített leállósávot kap az M7-es. Az M3-as felújítása indul időben a legkésőbb, ahol az M31 autópálya csomópontjától Gyöngyösig építjük ki a 2×3 forgalmi sávot ITS sávval, míg az M0-M31 közötti szakaszon 2×2 forgalmi sáv + ITS sáv épül, mindez összesen 67 km hosszon.

Azokra a kérdésekre, hogy hogyan fog zajlani a való életben egy ilyen leállósáv-megnyitás, hogyan ellenőrzik majd, hogy szabad-e az út a leállósávban, hogyan hajtják majd végre a közlekedők valós idejű tájékoztatását, hogy mennyi időt vesz igénybe a sávmegnyitás és -zárás, valamit hogy mi lesz a procedúra abban az esetben, ha baleset miatt azonnal vissza kell állítani leállósáv funkcióra a szakaszt, csak a forgalomtechnikai menedzsment tervek jóváhagyása után hajlandóak válaszolni.

Az viszont már biztos, hogy nem csak a megnövekedett forgalmú időszakokban alkalmazzák majd a sávmegnyitást (péntekek/hétfők, nyári időszak, karácsonyi időszak és egyéb ünnepek környéke stb.), hanem egy „mezei szerda délutánon” is lesz ilyenre lehetőség, amennyiben a forgalmi helyzet ezt megkívánja. Ha tehát egy dugó vagy valami egyéb forgalmi helyzet alakul ki, irányonként négy sávot lehet majd használni.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot is felkerestük, hogy mondják meg, volt-e már tervben (még az MKIF előtti időkben) a korábbi években intelligens leállósáv építése, de nem kaptunk érdemi választ. Az is benne van a pakliban, hogy ez egy „kiváló” új módja lesz a pénzbeszedésnek, hiszen ha kellően bekamerázzák a leállósávokat, és úgy ellenőrzik, hogy éppen nem megnyitott üzemmódban hányan haladnak ott, akkor sok bírságot ki lehet majd osztani.

Mikor várható, hogy bevezetik az új rendszert?

A szerződésükben szereplő határidők szerint az M1-es autópálya első bővítési ütemének befejezését követően, 2028. augusztus 31-től, majd a második ütemet követően 2029. augusztus 31-e után lesz lehetőség alkalmazni a központból irányítható intelligens leállósáv-rendszert a már említett forgalmi helyzetek figyelembevételével.