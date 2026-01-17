Már csak két hétig, azaz január 31-jén éjfélig érvényesek a 2025-ös éves autópálya-matricák, ezért érdemes még előtte megvásárolni az idei évre érvényes jogosultságot – figyelmeztetett a Magyar Közút az MTI-nek eljuttatott közleményében.

A társaság az e-matricák megvételéhez a nemzetiutdij.hu-t ajánlja, ahol regisztrációval több adminisztratív előny is igénybe vehető. Ezek közé tartozik például, hogy az ellenőrzőszelvényt nem szükséges három évig megőrizni, ami a későbbi ügyintézések alkalmával még hasznos lehet.

Egyre több éves autópálya-matrica fogy

Az elmúlt évek adataiból tisztán látszik, hogy egyre többen terveznek előre, ami az autópálya-használatot illeti. Amíg 2023-re még közel 3,3 millió, 2024-re már mintegy 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vásároltak – ez utóbbiból 714 ezer volt éves országos bérlet.

Ami az idei évet illeti, január 15-ig közel 670 ezer éves e-matricát vásároltak az autósok.

Ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95 százaléka magyar rendszámú járműre történt.

Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke kiemelte: az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek. Ugyanakkor már decemberben is sokan éltek az előértékesítés lehetőségével: három hét alatt csaknem 160 ezer éves e-matrica kelt el, ebből mintegy 63 ezer volt országos és több mint 96 ezer vármegyei.

Nem éri meg bliccelni

Amennyiben egy gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, a tulajdonosnak vagy az üzembentartónak jogosulatlan úthasználat miatt pótdíjat kell fizetni. 60 napon belül fizetés esetén ennek mértéke 27 790 forint, azon túl viszont már 95 730 forintos, úgynevezett emelt pótdíjat szabnak ki.

Abban az esetben, ha valaki nem a megfelelő, hanem egy alacsonyabb díjkategóriára váltotta meg az úthasználati jogosultságát, azt pótdíjkülönbözet megfizetésére kötelezik. Az alap különbözeti pótdíj összege 15 530 forint, ugyanakkor 60 napon túli fizetés esetén már 49 190 forint – olvasható az útdíj üzletág tájékoztatójában.

