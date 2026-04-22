Március 10-én védett árakat vezet be az üzemanyagokra: a 95-ös benzint azóta 595, a normál gázolajat 615 forintnál drágábban nem lehet adni a benzinkutakon. Védett áron csak magyar rendszámú járművekbe lehet tankolni, de a magánszemélyek mellett a fuvarozókra és cégekre is érvényes.

Ha te is minden alakalommal azon sakkozol a töltőpisztollyal a kezedben, hogy “akkor most mennyi is lesz a végösszeg majd a kasszánál”, most hoztunk egy kis segítséget, hogy könnyebben ki tudd számolni.

Az alábbi táblázatban le van bontva literre, hogy hatósági áron az adott mennyigért mennyit fogunk fizetni. Hiszen a kútoszlop az aktuális, piaci áron pörgeti a számlálót, aminél egyelőre még jóval kevesebb a hatósági ár. A benzin piaci ára jelenleg 67, a gázolajé 89 forinttal magasabb a védett áraknál.

5.000.- Ft 10.000.- Ft 15.000.- Ft 20.000.- Ft 95-ös benzin 8,40 liter 16,81 liter 25,21 liter 33,61 liter Nem prémium dízel 8,13 liter 16,26 liter 24,39 liter 32,52 liter

De ki is van ragasztva egy ilyen cetli a legtöbb MOL benzinkúton.