Március 10-én védett árakat vezet be az üzemanyagokra: a 95-ös benzint azóta 595, a normál gázolajat 615 forintnál drágábban nem lehet adni a benzinkutakon. Védett áron csak magyar rendszámú járművekbe lehet tankolni, de a magánszemélyek mellett a fuvarozókra és cégekre is érvényes.
Ha te is minden alakalommal azon sakkozol a töltőpisztollyal a kezedben, hogy “akkor most mennyi is lesz a végösszeg majd a kasszánál”, most hoztunk egy kis segítséget, hogy könnyebben ki tudd számolni.
Az alábbi táblázatban le van bontva literre, hogy hatósági áron az adott mennyigért mennyit fogunk fizetni. Hiszen a kútoszlop az aktuális, piaci áron pörgeti a számlálót, aminél egyelőre még jóval kevesebb a hatósági ár. A benzin piaci ára jelenleg 67, a gázolajé 89 forinttal magasabb a védett áraknál.
|5.000.- Ft
|10.000.- Ft
|15.000.- Ft
|20.000.- Ft
|95-ös benzin
|8,40 liter
|16,81 liter
|25,21 liter
|33,61 liter
|Nem prémium dízel
|8,13 liter
|16,26 liter
|24,39 liter
|32,52 liter
De ki is van ragasztva egy ilyen cetli a legtöbb MOL benzinkúton.