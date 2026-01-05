Idén három újabb útszakasz lesz fizetős Pest, Baranya és Bács-Kiskun megyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét Észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig.

Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt. Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy megyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát.

Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matrica csak 2500 forintba kerül.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát, érdemes jól átgondolni, melyik matricával járunk a legjobban.

Erről korábban ebben a cikkünkben is írtunk: