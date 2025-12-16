Az elsővásárlási időszak első hetében több mint 8500 darab éves országos, 13 ezer megyei és nagyjából 1500 darab M1 regionális jogosultság kelt el, 84 százalékban hazai rendszámú, D1 díjkategóriába tartozó autókra.

Az adatokból jól látszik, hogy az autósok már most elkezdtek M1 regionális e-matricát is vásárolni. A Vezess korábbi cikkében már jeleztük, hogy 2026-tól nem is érdemes rutinból matricát venni, mert a négy megyére kiterjedő, 15 ezer forintos M1-es regionális matricával sokat lehet spórolni.

A vásárlást azért sem érdemes elkapkodni, mert ha valaki megvásárol egyet vagy többet az érintett (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) megyei matricákból, és később mégis úgy dönt, hogy megveszi az M1 regionális matricát, akkor a “feleslegessé vált” megyei matrica vagy matricák árát nem kapja vissza. A matricák visszavásárlására ugyanis az érvényességi idő megkezdése után nincs jogszabályi lehetőség – írta a NÚSZ Zrt.