Különösen mozgalmas éve lesz jövőre a Toyota és a Lexus hazai forgalmazójának: összesen tíz új, illetve megújult modell bevezetésével számolnak, a legkisebbektől egészen a legfelső kategóriákig.

14 fotó

Kis és közepes SUV-ok

Már előrendelhető a hibrid Toyota Aygo X. A 115 lóerős benzin-elektromos hajtáslánccal szerelt autó 3,7 literes szabványos átlagfogyasztásával a teljes piac egyik legtakarékosabb típusának ígérkezik. Az induló ár 7 650 000 Ft. Az autót már vezettük, a részletekért kattints az alábbi képre!

A Yaris Cross méretosztályában, de tisztán elektromos hajtással érkezik a Toyota Urban Cruiser. Mindkét akkumulátorverzió kapható lesz, első- és összkerékhajtással egyaránt kínálják a modellt, viszont ára még ninc. Az akár 400 kilométeres hatótávolságú e-SUV valamikor 2026 tavaszától rendelhető. Az Urban Cruiserrel már személyesen találkoztunk itt a Vezessen, alább olvashatsz róla.

A Corolla Cross és a C-HR mellé felsorakozik a tisztán elektromos Toyota C-HR+. Vételárat erre sem jelzett előre a forgalmazó, viszont már decembertől előrendelhető a típus, és március-április környékén meg is érkeznek Magyarországra az akár 600 km hatótávolságú kompakt SUV első példányai. A C-HR+ modellt nem, de Subaru-klónját már vezettük:

Nagyméretű SUV-ok

Egyértelműen ez lesz a legfontosabb méretosztály a cégnél, három (talán négy) Toyota és egy Lexus érkezik ebben a sávban.

Jön a vadonatúj Toyota RAV4, akkus elektromos és plug-in hibrid kivitelben egyaránt. Ára még nincs neki, ahogy a szintén előzmények nélküli bZ4X Touringnak sem. Amíg ki nem derülnek a forgalmazás részletei, itt és itt olvashatsz a típusokról.

A bZ4X alaposan megújult, és már rendelhető is, 17.535.000 forinttól, és már január-februárban beérkeznek az első példányok az országba. Az új akkumulátorokkal, új villanymotorokkal és teljesen új belső kialakítással frissült modellről (valamint a vele egyszerre bemutatott C-HR + modellről ) az alábbi linkre kattintva részletesen tájékozódhatsz.

A közös alapok ellenére csak részben azonos a bZ4X és a prémium testvérmodell Lexus RZ modellfrissítése. Ez utóbbi várható bevezetéséről csak annyit tudunk, hogy „2026 nyaráig bezárólag” érkezik, és 26 400 000 forinttól lesz elérhető. Az elektronikus kormányművel érkező újdonságot már kipróbáltuk:

Szintén 2026 folyamán érkezik egy egyelőre nem részletezett modell, amelyről csak sejtjük, hogy ugyancsak egy nagyméretű szabadidőjármű lesz, tisztán elektromos hajtáslánccal.

Egyebek

A tavaly bemutatott Lexus ES nagyobb jelentőség nyer elődjénél, hiszen mostantól ez a márka szedán zászlóshajója. Tisztán elektromos hajtással 28,7 millió forintos induló árat kalkulált rá az importőr, aki most megrendeli, akár már május táján átveheti autóját. Céges ügyfelek számára nettó 20 millió forint alá viszi le az árat a Lexus, így a jelenlegi feltételek értelmében állami támogatással is megvásárolható lesz.

Hibrid ES is lesz, mint eddig, ez 26,4 millióba kerül, viszont csak augusztusra érkezik Magyarországra.

Képeink a modellbevezetéseket bejelentő sajtótájékoztatón készültek.