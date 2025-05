Gombócból is sok: nem kevesebb mint öt új vagy frissített modell úgynevezett statikus bemutatójára hívott meg bennünket a Toyota Belgiumba, egy hatalmas rendezvénycsarnokba. Az ilyesfajta bemutatón a kocsikat meg lehet nézni, meg lehet tapogatni, beléjük lehet ülni ‒ és ennyi. Mivel a japán gyártó már napokkal, hetekkel ezelőtt kiküldte a fontos információkat az új kocsikról, én már csak a személyes találkozás élményét tudom hozzátenni buzgó hírszerkesztőnk korábbi cikkeihez, valamint egy rövid beszélgetés kivonatát arról, hogy miért olyan fura az új Lexus ES kilincse, mint amilyen. És ne lepődjenek meg a kedves olvasók, ha csak négy autóról találnak képeket, szöveget: a legkisebb új Toyotáról egyelőre embargó tiltja a híradást.

65 fotó

Elektromos terepkombi: Toyota BZ4X Touring

Kezdjük ezzel, mert ez néz ki a legjobban! A BZ4X egy szörnyű nevű, a mindennapokban remekül használható, nem különösebben innovatív és a számháborúban sem remeklő, egy-a-sok-közül szereplője az európai villanyautók piacának 2022 óta. Kombivá növesztve, 600 literes csomagtérrel, másfél tonnás vontatási képességgel viszont a modell sikeresen talált magának egy betöltetlen hézagot az elektromos kompakt crossoverek kínálatában: ilyen e-autó (egyelőre) nincs másik! (A Škoda Enyaq és a VW ID4 majdnem ugyanekkora, de csak 585, illetve 543 literes a csomagterük, és csupán 1200, illetve 1000 kilós fékezett vontatmányt húzhatnak.) Vagyis ez nem teljesen igaz, hiszen az alap bZ4X-hez hasonlóan ennek is van Subaru ikertestvére, amelyet hivatalosan előbb mutattak be. Itt a Trailseeker.

A front- vagy összkerékhajtással készülő, 224 vagy 380 lóerős, 4,82 méter hosszú Toyotába 74,7 kWh kapacitású akku kerül, 570 km-es WLTP-hatótávval. Ami igazán ütős, az a garancia: a Toyota szavatolja, hogy az akkumulátor 10 év és akár egymillió(!) kilométer futás után sem veszíti el eredeti kapacitásának több mint 30 százalékát.

Az autót körbejárva, beleülve igazán fontos újdonságokkal nem találkoztam az alapmodellhez képest, leszámítva a tényleg hatalmas csomagtartót. A motortérben valószínűleg ebben a BZ4X-ben sem találunk csomagtartó dobozt, frunkot, de ez csak tipp, mert a kiállított kocsik gépháztetőnyitó bovdenjeit gondosan kiakasztották a bemutató-Toyoták gondozói. Talán azért, hogy ne csapkodják azokat hangosan a technika iránt is érdeklődő szakújságírók, miközben kicsit arrébb egy másik kocsinál már tizedjére próbálja felvenni egy jutyúber, hogy „Sziasztok, itt vagyunk Belgiumban egy szupercsodálatos új Toyota mellett, aminek 14 colos a képernyője, és most szeretném megmutatni, milyen jól nézek ki mellette én.” Ami, lássuk be, mégiscsak fontosabb, mint egy kép a motortérről. Szóval az nincs. A formailag egyszerű, de kellemesen kárpitozott, tágas utastérről viszont van:

További infók, adatok a villany-terepkombiról korábbi cikkünkben olvashatók. Aki azonnal beülne egy ilyen kocsiba, azt el kell keserítenünk: Európában jövő tavasztól lesz kapható a modell.

Még nagyobb érintőképernyő: itt az új Toyota RAV4

Remekül illusztrálja az autóipari kommunikáció korszellemét, hogy a Toyota három évtizede készülő, világszerte 15 millió példányban elkelt sikermodellje hatodik generációjának premierjén az első adat, amit megismertünk: 14,3 col képátlóval az új RAV4-ben van minden idők legnagyobb Toyota-érintőképernyője! Gratulálunk!

Az új RAV4 egy 2,5 literes benzinmotorra alapozott egyszerű hibrid rendszerrel vagy konnektorról is tölthető, nagy akus plug-in hajtással készül, elsőkerék- vagy összkerékhajtással. A hatalmas színes tévét nem számítva a legfontosabb újítás a korábbi 75-ről száz kilométeresre növelt hatótávú (WLTP-szabvány szerint), immár 22,7 kWh-s akkumulátorral táplált elektromos hajtás a konnektoros hibrid változatban.

A kocsit élőben szemlélve oda jutottunk, hogy az előző két RAV4 széria között megélt óriási formai ugrás az ötödikről hatodik generációra váltva elmaradt. Az új RAV4 markánsan különbözik ugyan a régitől, de ugyanazt a szögletes formanyelvet beszéli, mint elődje. A szín viszont nagyon nem mindegy ennél az autónál: a GR Sport gyári tuningcsomaggal is felhergelt piros demóautó kifejezetten dögös bírt lenni, szemben a szürke-barna alapváltozatokkal, amelyek élőben furcsamód unalmasabbak voltak, mint ahogy most, a fotókat elnézegetve érzékelem a formát.

Odabent az előzőnél terepjárósabb, szögletesebb műszerfal az, ahol a legtöbb különbséget találjuk a régi és az új modell között. Kezelhetőségről, élhetőségről, ergonómiáról majd akkor beszélünk, ha kipróbáltuk a kocsit, de a statikus bemutató után egy kicsit félünk a túlzottan érintőképernyő-centrikusnak tűnő kezelőfelülettől, bármekkora is az a képernyő.

A kárpitanyagok, az ülések formázása, az ajtóbelsők műanyagjai ugyanazt az egyszerű, célszerű, strapabírónak tűnő, ha tetszik: toyotás, de a kocsi méretéhez, műszaki tartalmához képest talán kissé túl puritán hangulatot hozzák, mint az előző modellben megszokhattuk. A Toyota RAV4 a modellváltás után is olyan autónak ígérkezik, ami nem akarja eladni magát üres optikai trükkökkel, csillogással, hanem majd a használatban, a mindennapokban fogja bizonyítani, mire is képes. Valószínűleg arra, amire elődje: méretéhez képest röhejes fogyasztással gyűjteni kilométerek százezreit zavartalanul, sok-sok éven át.

További infók, adatok Őfelségéről, VI. RAV 4-ről korábbi cikkünkben olvashatók. Az autó forgalmazása 2026 elején indul nálunk.

GR Sport csomag nélkül láthatatlan: itt a frissített Toyota Corolla Cross

A Toyota SUV- és crossoverkínálatának legérzelemmentesebb tagja a modellfrissítés után sem fog kiragyogni az utcaképből. A Corolla Cross az új, hunyorítva az Omoda modellekére hasonlító lyuggatott műanyag hűtőmaszkkal és a szebb rajzolatú pozíciófényekkel együtt is annyira semmilyen, hogy ehhez még akkor sincs joga, ha a takarékos és elpusztíthatatlan egyszerű hibrid hajtással és az általános Toyota-megbízhatósággal a minden felelős autós újságíró által talán legjobb szívvel ajánlható autóról beszélünk a maga kategóriájában.

Amire viszont nem számítottunk: a gyári tuningrészleg még ezzel a formával is tudott kezdeni valamit. A GR Sport kivitel pont annyira van megvadítva elöl-hátul és belül optikailag, hogy végre Corolla Cross-tulajok szeme is kaphat majd egy kis örömet a lélek nyugalma mellé egy ilyen Toyotával. A Corolla Cross GR Sport élőben remekül néz ki, igazi kispolgári gyönyör beleülni és a jól tartó, kellemes tapintású velúrkárpitos sportülésben élvezni a remek ár-érték arányt és a megbízhatóságot.

További infók, adatok az újrasminkelt Corolla Crossról korábbi cikkünkben olvashatók. A frissített modell az idei év derekán érkezik meg az európai Toyota-szalonokba.

Az első hülyekilincs, amiről meg tudtak győzni, hogy jó: új Lexus ES

Az elektromos mobilitási tranzíció egyik nem várt, különös kísérőjelensége, hogy az autóipar szereplői az újabb és újabb villanyautók bemutatása kapcsán versengésbe kezdtek: ki tudja a legfurcsább módon megbonyolítani az ajtók kinyitását? Számos fura villanyautó-kilincset fogtam már, de az új ES-é valami egészen extrém módon komplikált. Viszont nem rossz. Kívülről az üregbe felfelé fordított ujjhegyekkel benyúlva az elektronikus reteszoldót megnyomva már pattan is fel az ajtó, belülről pedig természetesen adja magát a behúzófogantyúra rámarkolva a nyitógomb hüvelykujjal való megnyomása. De mi értelme ennek az egésznek?

Ez volt az egyetlen kérdésem a rendezvényen, amivel sikerült elcsípni egy gyári mérnököt. (Ők a prezentációk után gyorsan elszeleltek, gondolom azért, nehogy okoskodásukkal zavarják munkájukban az autók mellett egy telefonba vagy kamerába beszélő influenszereket.) A japán úr szavait egy japán tolmácshölgy fordította angolra, az övéit pedig egy német úr olyan angolra, hogy azt már én is megértettem, így könnyen és gyorsan kiderült, hogy a fura kilincsmegoldás a biztonságot szolgálja.

Az elektronikus nyitás össze van kapcsolva a biztonsági szenzorokkal, és ha a kiszálló utas egy közeledő biciklis arcába akarná lendíteni az ajtót, a retesz nem nyílik ki! Ha viszont bármilyen elektromos gond adódna, nem kell klausztrofóbiás rohamot kapnunk, hiszen kívülről a kihúzható műanyag kallantyúval, belülről a nyomógombot a hátoldaláról kétszer meghúzva mechanikusan is nyitható az összes ajtó.

És hogy amúgy milyen az új Lexus ES testközelből? Ha gonoszul állok hozzá, azt mondom, egész helyes Škoda Octavia, csak nem olyan praktikus, mert nem ötajtós, hanem valódi szedán, szűk pakolórészt feltáró csomagtérfedéllel. Bár talán mégis praktikusabb, mert a Škodáknál (és más VW-csoportos kocsiknál) már meggyűlölt virtuális klímakonzolt itt egy kicsit másképpen csinálták meg, gumival beborítva, és érzékelhetően reagáló haptikus mikrokapcsolóval a gumicsík alatt. És ez is éppen úgy alapértelmezésben fronthajtású, bonyolultabb változatában 4×4-es autó, mint egy Škoda, nem mint egy valódi Lexus limuzin, egy igazi prémiumszedán.

Ha viszont jó fej akarok lenni, elmondhatom, hogy azért ez mégiscsak egy öt méternél hosszabb státuszautó! És hogy a jobb hátsó masszázsfotel előtt lábtartó futonnal is felszerelt, fehér bőrborítású, fa kárpitelemeket is felvonultató csúcsmodellben az összes prémiumélményt megkaptam, amit egy álló kocsiban kaphattam, és ha hozzáképzeltem a 17 hangszórós Mark Levinson csúcshifi hangját is, igazán úrnak érezhettem magam.

Többet az ES-ről majd az első menetpróba után tudunk mondani, amit nagyon várunk is, mert az elektromos vagy hibrid hajtással kapható új középkategóriás Lexus limuzin sok műszaki izgalmat is tartogat. Hátsókerék-kormányzás, lóerőhajhászás helyett nagy hatótávra hangolt elektromos technika, 197-től 343 lóerőig terjedő teljesítményskála számos köztes változattal ‒ mindenre kíváncsiak vagyunk!

További infók, adatok az új Lexus ES-ről korábbi cikkünkben olvashatók. A modell értékesítése 2026 tavaszán indul Európában.