Új Suzuki érkezik, Toyota már van belőle

A napokban Indiában mutatkozott be a legújabb Toyota, az Urban Cruiser Hyryder, stílusában némileg a Suzuki szabadidőjárműveire hajaz. Persze, ez nem a véletlen műve, hiszen a Vezess is beszámolt róla, hogy a két japán márka még 2017-ben együttműködési megállapodást írt alá.

A közelmúltban megjelent cikkünkben még nem volt teljes a kép, de az Urban Cruiser Hyryder pénteki bemutatóján kiderült, hogy az eddigi Toyota városi terepjáróknál nagyobb modellt többféle hibridhajtással dobják majd piacra. Kettőnek 1,5 literes Suzuki-benzinmotor az alapja, amit 12 voltos start-stop rendszer mellett 6 Ah-s lítiumion-akkumulátorral szerelnek – kombinált teljesítményük 101 lóerő, míg a maximális forgatónyomaték 135 Nm. Az erőt ötfokozatú manuális vagy hatfokozatú automata sebességváltó juttatja el az első tengelyre.

A Toyota öntöltő hibrid megoldásával is kínálják a típust, a technológiája – mely a jellegzetes Hybrid-jelvényről ismerhető fel – erősebb villanymotort és nagyobb akkumulátort ígér. Ugyanúgy 1,5 literes motor az alap, de a Toyota hibrid hajtása – amit Európában például a Yaris és a Yaris Cross esetében is alkalmaznak – 116 lóerő és 141 Nm-es forgatónyomaték leadására képes, miközben az erőátvitelről az e-Drive sebességváltó gondoskodik. A tojotai (Toyota City) márka kitart amellett, hogy kategóriájában az Urban Cruiser Hyryder lesz a leghatékonyabb, városban pedig az elektromos motornak lesz a legtöbb feladata.

Az Urban Cruiser Hyryder elejét többnyire vékony LED-ekkel kiegészített króm díszíti, míg a fényszórók lejjebb, a lökhárítón helyezkednek el, a központi szívónyílás mellett – a Toyota protokolljának megfelelően. Hátul C alakú hátsó lámpák találhatóak, amelyek a C-HR esetében alkalmazott megoldást idézik, jelen esetben egy krómcsík köti össze azokat. Az irányjelzők és a tolatólámpa a hátsó lökhárítón kapott helyet, melyre a masszívabb hatás érdekében egy nagy méretű lemezt rögzítettek.

Ami a méreteket illeti, 4365 mm hosszú, 1795 mm széles és 1635 mm magas, a tengelytávja pedig 2600 mm. Így majdnem olyan hosszú, mint az EU-ban használt CH-R, de 370 mm-rel hosszabb a hagyományos Urban Cruisernél. A méretei ezáltal majdnemhogy megegyeznek a Suzuki S-Crosséval, ami ugyancsak nem véletlen, hiszen a platform az S-Cross mellett a Vitaráéval is megegyező.

Hasonlóságokra a két márka között az új SUV belterében is bukkanni: például a menetmódválasztó kapcsoló egyértelműen a Suzukiból származik. A műszerfalon egy 9”-os (22,86 cm) infotainment-érintőképernyő, valamint egy 7”-os (17,78 cm) digitális műszercsoport fedezhető fel. Az anyaghasználatot a műszerfal és az ajtók esetében puha tapintású betétek jellemzik, melyek – az eddig nyilvánosságra hozott fényképek alapján – a kéttónusú bőrkárpittal borított ülésekhez hasonlóan barna árnyalatúak.

A csúcskategóriásként beharangozott burkolatok mellett olyan extrák találhatóak, mint a panoráma tetőablak, a környezeti világítás, a 360 fokos kamera, a vezeték nélküli töltőpad és a hátsó USB-csatlakozók. Ha már szóba kerültek a csatlakozók: okostelefonon, okosórán keresztül távirányító funkciók is elérhetőek az Urban Cruiser Hyryderhez, melyek a Google Assistanttel és a Sirivel kompatibilisek.

Biztonság terén azonban korántsem tapasztalható az a fejlettség, mint a Suzuki vagy a Toyota európai modelljeinél. Hat légzsákkal látták el az autót, vezetéstámogató rendszerekkel viszont nem.

Finally, here’s an advanced SUV with the power of both #hybrid electric and petrol. So that every road you take leads you to #awesome destinations.

Book now: https://t.co/GIst6EHRiR #ToyotaIndia #ToyotaUrbanCruiserHyryder #ItsHYTime pic.twitter.com/rCitEtipBs

— Toyota India (@Toyota_India) July 1, 2022