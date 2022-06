Új Suzuki szabadidőjármű érkezik hamarosan

Július elején, Indiában tartja új szabadidőjárművének világpremierjét a Suzuki. A leleplezésen a Toyota képviselői is jelen lesznek: az autót ugyanis az ő helyi üzemük, a Toyota Kirloskar Motor (TKM) fogja gyártani idén augusztustól.

A gyári kódnevén YFG-ként ismert modellt teljes egészében a Suzuki fejlesztette ugyanarra a padlólemezre, amely a jelenlegi S-Cross és Vitara crossoverek alapját is adja, ám ennek ellenére teljesen egyedinek ígérkezik.

Ehhez a platformhoz ma már mild hibrid és full hibrid hajtásláncot is kínál a Suzuki, mindkettőt saját fejlesztésből. Az újonchoz mindkét hajtástechnológia elérhető lesz, de egy jelentős csavarral: a full hibrid ugyanis nem az európai Vitarából már ismert egység lesz, hanem a Toyota által szállított hajtás. (A hivatalos közlemény ebben ellent mond a helyi lapértesüléseknek, amelyek szerint mindkét hibrid variáns a Suzuki fejlesztése lesz.)

És hogy miért adja a Toyota az egyik hajtási opciót? Nagyon egyszerű: a típust ugyanis Toyotaként is fogják forgalmazni, méghozzá HyRyder néven. Ez utóbbi beharangozó videóját alább tekintheted meg.

A két vállalat által közösen kiadott közleményben megerősítik, hogy a modellt exportpiacokon is forgalmazni fogják. Európát nem említik ugyan konkrétan, ám annak tudatában, hogy az esztergomi Suzuki-gyárban minden adott a Global C platformra épülő modell gyártásához, nem alaptalan abban reménykedni, hogy hamarosan nálunk is megjelenik az új crossover.

A Toyota és a Suzuki még 2017-ben írt alá együttműködési megállapodást. Ennek köszönhetően jelent meg a Suzuki kínálatában az Across, illetve a Swace, amelyek a Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, illetve a Toyota Corolla Touring Sports Hybrid átcímkézett változatai.

Képeinken a 2018-as Suzuki Concept Future-S tanulmányautó