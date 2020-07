Egy korábban bejelentett együttműködési szerződés nyomán tudjuk, hogy a Suzuki modellkínálatában megjelenhetnek a Toyota által gyártott modellek, ám sokkal inkább a Corolla átiratára számítottunk, mint amit szerdán jelentette be a kisebbik japán márka. Megérkezett az új Across, amely a Toyota RAV4 átfazonírozott változata.

Pont ugyanúgy vonzó Suzukiként, mint Toyotaként volt. Mutatós így is, ami nem meglepő, hiszen oldalról és hátulról a logót eltekintve ugyanolyan a két kocsi, a különbséget elöl kell keresnünk. A Suzuki Across frontja teljesen eltérő, más fényszórók, hűtőmaszk és lökhárító különbözteti meg Toyota testvérétől. Megmaradt a szögletes, robusztus külső, amely mellé 19 colos könnyűfém felnik társulnak. Fényszórója LED-es, távolsági fényszóróasszisztenssel és természetesen LED-es nappali menetfénnyel is bír.