Nehezemre esett állva maradni a Városligeti Műjégpálya jegén, hogy meg tudjam örökíteni a körbeszalagozott Sprintert. Bár zárás előtt már korántsem tükörsima a jég, ennek ellenére nagyon jól csúszik. A jövő Regőczy Krisztinái és Sallay Andrásai úgy suhantak el a furgon mellett, hogy szinte beleszédült az ember a látványtól. De joggal merül fel a kérdés, mégis mit keresett egy fehér áruszállító Budapest egyik ikonikus randihelyén? Ezen a különleges, romantikus helyen tartotta a márka hazai képviselete a Mercedes-Benz közismert áruszállítójának ünnepi sajtótájékoztatóját csütörtökön.

Az ötlet kézenfekvő volt, hiszen pontosan 30 évvel ezelőtt, 1995. január 23-én startolt el a Sprinter szériagyártása. És valószínűleg Budapesten akkor még legalább ugyanilyen önfeledten koriztak a tinik és a szerelmes fiatalok, mint ottjártunkkor. Nem is sejtették, hogy a stuttgarti gyártó ezzel lezár egy korszakot, amit az előd, a Stefan Heiliger dizájner nevével fémjelezett TN képviselt. A Mercedes-Benz ugyanis nem volt tapasztalatlan az áruszállítók terén. Ha jól emlékszem a Cobra 11 kilencvenes években forgatott részeiben még javában láthatók voltak zöld csíkos TN-furgonok.

Jégre tették a szülinapos Mercedest 1 /18 Bárki megnézhette a születésnapit Sprintert a Városligeti Műjégpályán Bárki megnézhette a születésnapit Sprintert a Városligeti Műjégpályán Fotó megosztása: 2 /18 Nagy Sándor (balra) és Szilveszter Tibor (jobbra) közösen tartott egy kis történeti áttekintést a Sprinter 30. születésnapja alkalmából Nagy Sándor (balra) és Szilveszter Tibor (jobbra) közösen tartott egy kis történeti áttekintést a Sprinter 30. születésnapja alkalmából Fotó megosztása: 3 /18 Különleges látvány: vadonatúj furgon a műjégpálya mellett Különleges látvány: vadonatúj furgon a műjégpálya mellett Fotó megosztása: 5 /18 Teljesen szűz volt még belülről Teljesen szűz volt még belülről Fotó megosztása: 6 /18 Ilyen, ha jégre kerül egy furgon, az újságírók akkor is kinyittatják Ilyen, ha jégre kerül egy furgon, az újságírók akkor is kinyittatják Fotó megosztása: 7 /18 Az első generációs Sprinterből sem volt hiány Az első generációs Sprinterből sem volt hiány Fotó megosztása: 9 /18 Ő pedig a második generációs Sprinter Ő pedig a második generációs Sprinter Fotó megosztása: 10 /18 Mercedes-Benz Sprinter Classic néven Oroszországban is gyártották Mercedes-Benz Sprinter Classic néven Oroszországban is gyártották Fotó megosztása: 11 /18 A holland rendőrség egyik 2016-ban vásárolt Sprinter 316 CDI furgonja A holland rendőrség egyik 2016-ban vásárolt Sprinter 316 CDI furgonja Fotó megosztása: 13 /18 Az L319-esből fejlesztett személyszállító az O319-es típusszámot viselte Az L319-esből fejlesztett személyszállító az O319-es típusszámot viselte Fotó megosztása: 14 /18 Viszonylag gyakori volt belőle Nyugat-Európában a tűzoltóautós kivitel Viszonylag gyakori volt belőle Nyugat-Európában a tűzoltóautós kivitel Fotó megosztása: 15 /18 A TN-ből ilyen kivitelek is készültek A TN-ből ilyen kivitelek is készültek Fotó megosztása: 17 /18 A magyar rendőrség egyik előző generációs Sprinterje A magyar rendőrség egyik előző generációs Sprinterje Fotó megosztása: 18 /18 Már az ős L319-esből is készült tűzoltóautó Már az ős L319-esből is készült tűzoltóautó Fotó megosztása: Fotó megosztása:

De még ennél is messzebbre kell mennünk az időben, hogy megtaláljuk a Mercedes-Benz áruszállítók ősét, az L319-est, amelynek szériagyártását 1955-ben kezdték el és amelyből áruszállító, valamint személyszállító változat egyaránt készült.

Mitől volt akkor különleges a Sprinter megjelenése? „Ezzel a modellel a Mercedes-Benz lényegében felismerte azt, hogy ez a szegmens nagyon dinamikusan növekszik és éppen emiatt rendkívül változatos portfólióra van igény. A változatosság és a variálhatóság kiemelt szerepet játszott ekkortájt már az üzemeltetőknél és erre válaszolva kezdték meg a Sprinter fejlesztését”- hangsúlyozta a sajtóreggelin Szilveszter Tibor, a Mercedes-Benz Haszonjárművek értékesítési és marketing igazgatója.

Ötmillió példány A jelenlegi a harmadik generációnál jár a Mercedes-Benz Sprinter, amely össztömeg tekintetében 2,8 -6 tonnáig terjedő intervallumot fedi le. Mintegy 1700 féle változat létezik belőle köszönhetően a tengelytáv, a hajtáslánc és a különböző felépítmények kombinációs lehetőségeinek. Bár korábban első- és hátsókerék, valamint összkerékhajtással is elérhető volt, 2024-ben kikerült a kínálatból a hátsókerék-hajtás. A megrendelők jelenleg dízel- és villanymotorokkal választhatják. Korábban kísérleteztek benzinmotorokkal is, de nagyon marginális volt rájuk az érdeklődés a hazai forgalmazó szerint. A gyártás kezdete óta a világ 130 országában összesen több mint ötmillió példányt adtak el belőle. Ha hogyha egymás mellé állítanánk a legyártott darabokat, akkor a Magyarország és Ausztrália közötti távolság kétszer kijönne belőle. Hazánkba 24 ezer darab került belőlük forgalomba. 30 év alatt összesen 52 díjat gyűjtött be, ebből 10 alkalommal a flottakezelők kedvence volt („Vincentric Best Fleet Value in America”) .

A siker titka

30 év hosszú idő. De mi a siker titka? „Nagyon sok mindent fel lehet sorolni, hogy miért sikeres a Sprinter, de ami kiemelendő, hogy egyrészt folyamatosan meg tudott újulni, illetve az, hogy forradalmi újdonságokat hozott be a kishaszonjármű szegmensbe” – hangsúlyozta Szilveszter Tibor. Az 1995-ös modellévtől kezdve a blokkolásgátló, ismertebb nevén az ABS szériafelszereltségként járt hozzá, később, 2002-ben pedig az elektronikus menetstabilizáló (ESP) is megjelent nála.

Ezzel kapcsolatban Nagy Sándor, a Mercedes-Benz Hungaria Kft. értékesítésért felelős vezetője elárulta, hogy ekkortájt még csak opcióként volt megrendelhető, mintegy 40 ezer forintért. A piacon azonban egyelőre nem mutatkozott rá fogadókészség. Számos tesztvezetésen kellett bizonygatni, miért is jó az elektronikus menetstabilizáló. 2004-ben – korábbi cikkünk tanúsága szerint – viszont már legalább az újonnan átadott, Sprinter alapokon nyugvó mentőautókban megtalálható volt az ESP.

2006-ban aztán megérkezett a második generációs változat, amely a másik német versenytárssal, a Volkswagennel közösen fejlesztettek. Így a Crafter és a Sprinter egy darabig közös alapokon készült. „Megújul a modern kor talicskája, a Sprinter” – számoltunk be róla 2013-ban, amikor öt új vezetésbiztonsági rendszerrel frissült az aktuális kínálat. „Elsőként ebben az áruszállítóban használtak oldalszél-asszisztenst, amely a hirtelen jelentkező erős oldalszélnél támogatja a sofőrt, hogy egyenesben tudja tartani a járművet” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor. Emellett az ütközésmegelőző-asszisztens, a holttérasszisztens, a sávtartó asszisztens, továbbá távfényasszisztens is megjelent a modell esetében.

Globális termék

Hogy mennyire világhírű furgon volt ekkoriban a Sprinter, azt jól mutatja, hogy többféle márkanév alatt értékesítették ebben az időben. 2003-2009 között Dodge Sprinter, illetve 2001-2021 között Freightliner Sprinterként is árulták Észak-Amerikában. Persze, akkoriban még „csak” közel ezerféle változat létezett belőle zárt áruszállító, fülke-alváz, felépítményezhető motoros-padlóváz, valamint minibusz kivitelben. Érdekesség, hogy a dízelmotorok mellett gázüzemű változatok is gördültek le belőle a gyártósorról.

A már említett 2013-as frissítés egy fontos mérföldkövet is takart. A gyártó még a szabvány életbelépése előtt elérhetővé tette az Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő dízelmotorokat. A széles fordulatszám-tartományban is nyomatékos, mégis alacsony üzemanyag-fogyasztású erőforrások (akár 6,3 liter/100 km) messze az egyik leghatékonyabb haszongépjármű-típussá tették a Sprintert és annak különféle verzióit.

Harmadik generáció

2018-ban rántották le a leplet a harmadik generációról, aminél a Mercedes-Benz ismét egyedül vágott bele a fejlesztésébe. A Sprinter könnyen beazonosítható, letisztult, egyedi és elegáns formatervet kapott. Opcionálisan ugyan, de megjelent nála a LED-nappali menetfény is.

A négyféle felszereltségi szintnek megfelelően változott a Sprinter utastere. Az alapváltozatnál középen csak egy üres fakk van, az eggyel fejeltebbnél már egy zongoralakk színű konzollal egészül ki a műszerfal, mely a rádiónak és a klímakezelő felületének ad helyet. A harmadik változatnál 7 colos, a negyediknél pedig 10,25 colos színes kijelző található a konzolban. Az alapváltozatnál még kesztyűtartó sincs, legmagasabb felszereltségű kiadás esetén viszont a műszerfal tetején három zárható irattartó, valamint a szokásosnál jóval több pohártartó áll rendelkezésre.

Nagy újítás volt még a konnektivitás megjelenése, amely a hangvezérléssel is kontrollálható MBUX multimédia rendszer személyében köszönt vissza, izgalmas volt az is, amikor a nemzetközi bemutatón a német mérnökök büszkén mutogatták a Pro Connect applikációt, ami lehetővé tette a flottamenedzserek számára, hogy valós idejű információkat lássanak az adott Sprinterrel kapcsolatban ideérve az aktuális fogyasztást is.

Sőt, már 2018-ban ki lehetett nyitni az alkalmazással a Sprintert, vagy fel lehetett benne tekerni a fűtést, ha mondjuk lakóautós változatról volt szó. Ami számomra ugyanakkor mégis a lehető legnagyobb minőségi ugrást jelentette, az a kormányzás volt, amely az elektromechanikus kormányzás révén az elődhöz képest jóval precízebbé és könnyebbé vált. Nagyokat csodálkoztunk még az üvegszálerősítésű kompozit műanyagból készült laprugókon is, amelyeket a hátsó tengelynél alkalmaztak.

2019-ben megérkezett az elektromos változat, amely tavaly esett át frissítésen így a legnagyobb akkuval (WLTP vegyes ciklus szerint) 400 kilométeres hatótávolság is elérhető.

Speciális változatok

A Mercedes-Benz Sprinterből jelenleg számtalan speciális változat létezik. Napjainkban a Ludwigfelde-i gyárból gördülnek ki a különleges felépítménnyel rendelkező példányok. Ez egyébként egy szent hely a nagyvasak iránt rajongóknak, mert korábban ott készültek a IFÁ-k is. A teljesség igénye nélkül létezik lakóautós, hűtődobozos, hálókapszulás, valamint élelmiszerek szállítására tervezett Sprinter is. Nekünk ez a személyes kedvencünk.

Szilveszter Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hazánkban futó különleges változatok közül személy szerint ő a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Sprinterjére a legbüszkébb, ami már több mint 55 ezer sikeres mentésen van túl. (Működésüket nemrég 6 149 000 forinttal támogatta az „Ügyvédekből álló kollégák”- elnevezésű Facebook-csoport tagjai.)

A Mercedes-Benz Sprintert tehát ma már nagyon sokféle iparágban használják. A klasszikus futárszolgálatoknál az utolsó szállítási kilométereken, speciális felépítményes autóknál (pl. mentőknél), egyre inkább a friss élelmiszerek kiszállítására („e-élelmiszer”), a magán- és tömegközlekedésben, lakóautóként, mobil műhelyként különböző szakmákban, valamint építőipari szállításhoz és gördülő alkatrészraktárként is ideális.

A modell jelenleg a német konszern egyik legtöbbet díjazott típusának számít. Ezért ha innen nézzük, akkor még mindig van létjogosultsága Janis Joplin legendás számának, az „Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes-Benz?„.