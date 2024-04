Modern vezetéstámogató rendszerek, kényelmi extrák, beszédvezérléssel kezelhető infotainment? Sokáig azt hittük, ezek majd a csúcskategóriás luxusautók kiváltságai lesznek, de egyáltalán nincs így. Ma már egy Vito és Sprinter esetében is nagyon hasonló extrákról beszélhetünk, sokszor már úgy is tűnhet, hogy a fehér furgon utastere nem munkahely, sokkal inkább szanatórium.

Vito

Először 1996-ban hívták Vitónak a Mercedes középkategóriás áruszállítóját és kisbuszát, ami mára a márka bevételének szerves részét termeli. Az elektromos modelljei közül eVitóból adnak el a legtöbbet, de nincs teljes 100%-os elektromosítás a modellnél, annyira nem, hogy 2024-ben többféle dízel és benzines változat is rendelhető belőle.

Villanyteherautó kéne? A Mercedesnél van! 1 /42 Frissült a Vito és a Sprinter is a Mercedesnél Frissült a Vito és a Sprinter is a Mercedesnél Fotó megosztása: 2 /42 Teherautó, duplafülkés és háromsoros mikrobuszok is készülnek, akár elektromos hajtással Teherautó, duplafülkés és háromsoros mikrobuszok is készülnek, akár elektromos hajtással Fotó megosztása: 3 /42 60 vagy 90 kWh-s akkumulátor lehet az eVitóban 60 vagy 90 kWh-s akkumulátor lehet az eVitóban Fotó megosztása: 5 /42 255 kilométeres hatótávra képes a dobozos eVito 255 kilométeres hatótávra képes a dobozos eVito Fotó megosztása: 6 /42 Új kormánya a személyautókéhoz hasonló, kezelőszervei is onnan érkeznek Új kormánya a személyautókéhoz hasonló, kezelőszervei is onnan érkeznek Fotó megosztása: 7 /42 Kisebbik akkumulátorral 231, nagyobbikkal több mint 300 kilométeres a hatótáv Kisebbik akkumulátorral 231, nagyobbikkal több mint 300 kilométeres a hatótáv Fotó megosztása: 9 /42 Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel érkezik Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel érkezik Fotó megosztása: 10 /42 Hangfelismeréses az MBUX és online navigációt is kap Hangfelismeréses az MBUX és online navigációt is kap Fotó megosztása: 11 /42 Új a teljes középkonzol, a 10,25 colos kijelző alapáron jár Új a teljes középkonzol, a 10,25 colos kijelző alapáron jár Fotó megosztása: 13 /42 Négyféle hajtáskombinációval készül a Sprinter Négyféle hajtáskombinációval készül a Sprinter Fotó megosztása: 14 /42 Az elektromos Sprinter alapból maximum 90 km/h-val tud menni Az elektromos Sprinter alapból maximum 90 km/h-val tud menni Fotó megosztása: 15 /42 Hatótávolsága 233 kilométer a legkisebb akkumulátorral Hatótávolsága 233 kilométer a legkisebb akkumulátorral Fotó megosztása: 17 /42 Egyszerű, de jó öszeszerelési minőségű a Sprintet vezetőfülkéje Egyszerű, de jó öszeszerelési minőségű a Sprintet vezetőfülkéje Fotó megosztása: 18 /42 Bármilyen felépítménnyel készülhet Sprinter Bármilyen felépítménnyel készülhet Sprinter Fotó megosztása: 19 /42 Opcionálisan 120 km/h-ra is feltekerhetik a maximális sebességét Opcionálisan 120 km/h-ra is feltekerhetik a maximális sebességét Fotó megosztása: 21 /42 180 centimmel állva is maradt hely a fejem fölött 180 centimmel állva is maradt hely a fejem fölött Fotó megosztása: 22 /42 Ötféle új szín érkezett a Vito kínálatába Ötféle új szín érkezett a Vito kínálatába Fotó megosztása: 23 /42 Dízelmotorból ötféle teljesítményszint érhető el Dízelmotorból ötféle teljesítményszint érhető el Fotó megosztása: 25 /42 Változott a külső, teljesen új a lökhárító és a hűtőmaszk Változott a külső, teljesen új a lökhárító és a hűtőmaszk Fotó megosztása: 26 /42 Szimpla- vagy duplafülkés teherautó is lehet Szimpla- vagy duplafülkés teherautó is lehet Fotó megosztása: 27 /42 Az e-Vito hatótávolsága korábbi villanyautókat idéz Az e-Vito hatótávolsága korábbi villanyautókat idéz Fotó megosztása: 29 /42 Fejlett vezetéstámogató rendszereket is kap az eVito Fejlett vezetéstámogató rendszereket is kap az eVito Fotó megosztása: 30 /42 60 vagy 90 kWh-s akkumulátorral készül az eVito 60 vagy 90 kWh-s akkumulátorral készül az eVito Fotó megosztása: 31 /42 Kényelmes helyen a töltőcsatlakozó Kényelmes helyen a töltőcsatlakozó Fotó megosztása: 33 /42 48 darab ledből áll a Multibeam LED fényszóró 48 darab ledből áll a Multibeam LED fényszóró Fotó megosztása: 34 /42 950 kilogrammos maximális terhelést vihet az eVito 950 kilogrammos maximális terhelést vihet az eVito Fotó megosztása: 35 /42 Külön akkumulátor menedzsment menüvel szolgál az MBUX Külön akkumulátor menedzsment menüvel szolgál az MBUX Fotó megosztása: 37 /42 Az eVito fogyasztása kevés terheléssel is viszonylag magas Az eVito fogyasztása kevés terheléssel is viszonylag magas Fotó megosztása: 38 /42 Sprintert vezetni az egyik legegyszerűbb dolog Sprintert vezetni az egyik legegyszerűbb dolog Fotó megosztása: 39 /42 Háromféle karosszéria, tengelytáv és felépítmény Háromféle karosszéria, tengelytáv és felépítmény Fotó megosztása: 41 /42 A Tourer a teljes fülkés buszt jelöli A Tourer a teljes fülkés buszt jelöli Fotó megosztása: 42 /42 Vezetéstámogató rendszerek, fejlett multimédia Vezetéstámogató rendszerek, fejlett multimédia Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Frankfurtba utaztunk a frissített modell premierjére, ahol többféle karosszéria változat és hajtáslánc is szerepelt a tesztparkban, a rendelhető változatok száma viszont sokkal szélesebb. Kétféle tengelytávval és háromféle hosszúságú karosszériával, kétüléses fülkés teherautóként, Duplafülkés félkisbuszként (Mixto), és Tourer néven három üléssoros mikrobuszként készül.

Dízelmotorból az OM654-es 2,0 literes négyhengeres szerepel a kínálatban ötféle teljesítményszinten 102-237 lóerőig hátsó vagy összkerékhajtással, benzinesből pedig az M254-es 231 lóerővel. Hatfokozatú kézi váltó csak az első három teljesítményszintű dízelhez jár, 9 fokozatú automata váltó pedig csak a leggyengébbhez nem rendelhető, 190 lóerőtől felfelé viszont sztenderd felszereltség.

Beszédvezérlés, csúcs multimédia

Megérkezett a Mercedes MBUX névre keresztelt multimédia rendszere a Vito műszerfalára is. Már alapáron kínálja abeszédvezérlés lehetőségét, annak ellenére, hogy a klíma ilyenkor még manuálisan állítható csak automata funkció nélkül. A hagyományos funkciókon túl olyan extrákat kap az MBUX rendszer a Vitóban, ami segítheti a munkát, a rakodást. A parkolóradarok érzékenysége állítható, a hátsó ajtó mögötti területet pedig centire pontosan lehet beállítani, hogy a hátsó ajtót még ki tudjuk nyitni berakodás előtt, és anélkül tudja a sofőr pontosan, mennyi helye van, hogy kiszállna az autóból és ráigazítana.

Még egy autómosó üzemmóddal is megspékelték a fedélzeti rendszert, ezt aktiválva lekapcsolja a parkoló radarokat és deaktiválja az automata ablaktörlőt a mosás idejére. Ez egy különös funkció, még személyautóban sem találkoztunk vele, pedig a modern autók esetében egészen hasznosan hangzik.

Elektromos eVito esetében egy plusz akkumulátor menedzsment menüvel egészül ki az MBUX kínálata. Ezen beállíthatjuk a töltés sebességét, figyelhetjük az akkumulátor állapotát és számol a legközelebbi töltőpontokig, nehogy kifussunk az energiából. Ezzel együtt a navigáció is képes egyenesen töltőoszlopokra tervezni az online, folyamatosan frissülő adatbázis alapján. Emellett külön extra csomag részeként a Car-to-X rendszer is szerepelhet a Vitókban, amivel forgalominformációkat helyezhetnek el egymásnak az autók a térképen.

Vezetéstámogatók hada figyel a sofőr mellett

Kilométerek millióit róják a kishaszonjárművek az utakon, ezek számára is ugyanolyan fontos a modern biztonsági rendszerek használata, és a Vito tele van velük. Átdolgozott vészfék-asszisztense nem csak a ráfutásos balesetek elkerülésében segít, de 60 km/h-s tempóig a keresztirányú forgalomra is figyel, 70 km/h-ig pedig a frontális ütközés elkerülése, enyhítése érdekében is rálép a fékre automatikusan. 40 km/h-ig még kanyarodás közben is képes vészfékezni, ha veszélyt észlel.

Tempomat, holttérfigyelő, kormányzással beavatkozó sávtartó rendszer, tolatókamera, automata fényszóró kapcsolás és táblafelismerés is szerepel az alapáras listáján. Ezeken felül a személyautókból ismert Distronic távolságtartó tempomat is szerepelhet benne, mely kanyarok, kereszteződések és körforgalmak előtt biztonságos tempóra veszi vissza a sebességet.

Most először kerül teherautóba és kisbuszba olyan fejlett fényszóró, mint a Mercedes Multibeam LED egysége. A feláras extraként elérhető lámpák egyenként 84 ledből álló egységgel vetítik a fényt az autó elé, precízen képes kitakarnia az előttünk haladót és a szemből érkezőket, talán ez az egyik legfontosabb biztonsági extra egy olyan autón, ami rengeteget közlekedik az utakon.

Külsőre is változott

Egy modellfrissítésnél nem maradhat el a külső megjelenés gatyába rázása sem. Változott a Vito első hűtőmaszkja és a fényszórók belső kialakításának rajzolata, valamint ötféle új árnyalat került a fényezések kínálatába.

Mercedes-Benz eVito 2010-óta ismerkedik a Vito elektromos változatával a Mercedes, a legújabb verzióból pedig már többféle változat is készül. Kétféle karosszériával, dobozos teherautóként vagy eVito Tourer, vagyis három üléssoros kisbusz felépítéssel is kapható. Hosszú és extra hosszú változatban készül mindkettő, akkumulátorból viszont a teherautó változathoz csak egy, a Tourerhez kétféle opciót kínál a Mercedes. Nettó 60 és 90 kWh a két lehetséges opció, kétüléses teherautó kivitel csak a kisebbet kaphatja, amivel 255 kilométer a hatótáv, ugyanezzel a Tourer már csak 231-re képes. A kisbusz nagyobb akkumulátorával már komolyabb, 346 kilométer a megtehető, ennyit ígér a gyártó legkevesebb hatótávolságnak. Töltésük váltóáramról (AC) egységesen 11 kilowatt, egyenáramról opciósan (DC) 80 vagy 110 kilowattal történhet, utóbbi a nagyobb akkumulátor kiváltsága. Csúcsteljesítményben 116 lóerő és 204 lóerő párosul az akkumulátorok méretétől függően, de az állandó teljesítmény mindkét esetben 95 lóerő, nyomatékuk ugyanannyi, 362 Nm. Terhelhetőségük 950 kilogramm, a teherautó esetében ez 3,2 tonnás össz súlyt, a Tourernél pedig 3,5 tonnát jelent, ezzel kivitelezhető, hogy 8 fő is szállítható legyen az eVitóval, vagy ne csak párnákkal lehessen megtömni a rakteret.

Sprinter

Egy év híján 30 évvel ezelőtt jelent meg a Sprinter név a Mercedes nagy áruszállítóján, ami ma a teherautó-eladásuk 50%-áért felelős. Az új modell pedig még annál is sokoldalúbb, mint eddig volt, a háromféle elektromos változatról a keretes szövegben olvashattok lejjebb. Azok számára, akik a hagyományos Sprintert keresik, továbbra is megtalálják. Háromféle karosszéria változat (dobozos, féldobozos, mikrobusz), háromféle tengelytáv, többféle magasság, de első-, hátsó- vagy összkerékhajtású változat közül is lehet választani.

Akinek nem lenne elég a sztenderd kínálat, mindegyik változatból elérhető guruló alváz is csupán a fülkével és a hajtáslánccal. Bár nem feltétlenül gondolnánk, de épp ezek a változatok adják a Sprinter eladások 75%-át, miután a legtöbb vásárló egyedi felépítményt tervez az autóra platós teherautótól kezdve hűtőkocsin, foodtruckon, darus kocsin át a luxus lakóautóig bármi lehet a Sprinterből.

Kétliteres négyhengeres dízelmotorral (OM 654) készül a Sprinter négyféle teljesítményszinten 114, 150, 170 vagy 190 lóerős változatban, utóbbihoz kérhető összkerékhajtás, és mindegyikhez opciós a 9 fokozatú automata váltó. Számos vezetéstámogató rendszer is jár alapáron a Sprinterhez, akárcsak a Vitóhoz. Vészfékező funkcióval működő baleset felismerése még a szemből érkező járművet is képes észlelni 70 km/h-ig, akárcsak a keresztirányú forgalmat és a ráfutást is.

Aktív sávtartóval, tempomattal, holttérfigyelővel, sebességfigyelővel és online térképadatbázissal szerelik fel, valamint kibővített parkolóradarral, ami előre 3,7 méterre figyeli a teret a Sprinter körül 10 km/h-s tempóig. Emellett digitális belső tükör segítheti a sofőr manőverezését és akár 360 fokos kamera rendszerrel is támogathatja a pontos parkolást.

MBUX fedélzeti rendszere hangfelismeréssel is vezérelhető és már a „Hey, Mercedes” felszólításra sincs szükség, ha kérnénk tőle valamit. Over the air frissítéssel naprakészen tartható a rendszer anélkül, hogy márkaszervizbe kellene vinni az autót, ezáltal pedig a Car-to-X kommunikáció is aktív, küldhet és kaphat értesítéseket a folyamatosan frissülő térképadatbázisból vezetés közben, amit a navigációs kijelzőn jelenít meg.