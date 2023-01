Három üléssoros pickup villanyoszlop szállítására

Amerikában egymást érik a villanymotoros pickupok; a nagy hagyományokkal rendelkező márkák (Chevrolet, Hummer, Ford, de már a Toyota is) éppúgy nyitnak ebbe az irányba, mint jó néhány startup, a Canootól a Rivianon át az Alpha Motorig.

Ebből a trendből a Stellantis (korábbi Fiat-Chrysler-PSA) márkái eddig kimaradtak, a haszonjárművekre specializálódott RAM azonban most bemutatta az 1500 Revolution BEV tanulmányautót, amely a jövőre – vélhetően ugyanezen a néven, és nagyon hasonló külsővel – piacra lépő szériaváltozat előfutára.

A műszaki alapok vadonatújak, de nem ismeretlenek: a modell ugyanazt az STLA elektromos architektúrát alkalmazta, amelyet például a szintén ma leleplezett Peugeot Inception: ez 800V-os elektromos hálózatot és akár 350 kW-os villámtöltést jelent; az akkumulátor 10 perc alatt 160 kilométerre elegendő energiát tud felvenni. Ahogy a Peugeot Inception, a Ram BEV is alkalmas lesz az indukciós töltés fogadására – ehhez egy töltőrobotot fejlesztett a Stellantis, amely bebújik a parkoló autó alá, és optimális helyzetből kezdi meg a (lassú) töltést.

További műszaki részleteket még nem közölt a Ram a klasszikus létravázas szerkezetet nagyfeszültségű elektromos hajtáslánccal társító modellről, egyéb szolgáltatásairól azonban részletesen beszámoltak. Így a tervek szerint több üzemmódban használható, szabályozható légrugózás, akár 15°-os elkormányozást engedő hátsókerék-kormányzás, valamint egy sor praktikus funkció teszi még vonzóbbá a formás járművet.

Az áramvonalas dizájnt olyan optikai hókuszpókuszok erősítik, mint a megvilágított, sőt, animált RAM felirat az autó orrán, vagy a hangvillát mintázó nappali világítás. Hátul szintén animált zárófényeket és világító márkanevet kapunk. Az orrkialakítást integrált fenékvédő lemez és a lemez síkjába forgatható vonószemek vadítják meg.

Az oldalajtók egymással szemben nyílnak – a létraváznak köszönhetően a B-oszlop hiánya amúgy sem gyengíti a szerkezetet, így akár sorozatgyártásba is kerülhet a látványos megoldás. Ezt a benzinmotoros RAM 1500-as dupla fülkéjénél 10 centiméterrel hosszabb kabin egészíti ki; az autó így kényelmes beszállást és bőséges helyet kínál. Az egybefüggő tér a pickupoknál szokatlan mértékben variálható, átrendezhető, sőt: harmadik üléssort is kínál a jármű. Igaz, ezek szükségülések, amelyeket a fülke motorosan mozgatható hátfalán helyeztek el – ez a szerkezet egyébként a platón vagy akár a járműről leszerelve is használható. A kabin hátfalát, illetve az orrban kialakított csomagtartó felé eső tűzfalat megnyitva akár 5,4 méteres (!) tárgyakat is szállíthatunk, anélkül, hogy le kellene nyitni a plató hátfalát.

Ez a bizonyos orrban kialakított csomagtartó már nem újdonság a villanyautók körében, a RAM azonban motoros fedélnyitással toldotta meg ennek funkcionalitását. Szintén motor nyitja a töltőnyílás fedelét, a többfunkciós, függőlegesen osztott hátfalat, motor tolja ki a helyéről a kilincseket, valamint a hátsó és oldalsó fellépőket. A külső tükröket kamerák helyettesítik, a 24 colos kerekek agyát díszítő embléma mindig függőleges marad (akár a már többször említett Peugeot Inception esetében.)

Térjünk még vissza az utastérbe, ahol a padlókonzoli könyöklő könnyen munkafelületté alakítható át. A könnyített szerkezetű ülésekbe biztonsági övet, kapaszkodót, valamint hangszórót integráltak, teljesen elfektethetők, konferencia helyzetbe rendezhetők, vagy ággyá alakíthatók.

Az utastérben fenntartható anyagokkal találkozunk, az almafeldolgozás melléktermékéből gyártott műbőrtől kezdve a gumi- és parafadugó-őrleményből gyártott padlószőnyegekig.

A középkonzolon két 14,2 colos érintőképernyő található. A felső a szokásos multimédiás, infotainment rendszert szolgálja ki, de oldalirányban, sínrendszeren eltolható. Az alsó ennél is fifikásabb: három különböző magasságig húzható fel, így a két képernyő akár össze is kombinálható. Az alsó monitor ezen kívül ki is emelhető, és ebben az esetben normál táblaszámítógépként, munkavégzésre szolgáló számítógépként, járművezérlő egységként vagy videojáték kontrollerként használható.

A digitális visszapillantó tükör egyben tolató- és panorámaképet is ad, illetve támogatja az autót megközelítő személyek jelenlétét észlelő biometrikus (vagyonvédelmi) kamerákat is. A külső tükrök is digitálisak, a head-up kijelző kiterjesztett valóság segítségével tájékoztatja a vezetőt.

A kormánykerék alul és felül egyaránt lapított, és az autóba integrált 3. szintű önvezető képességek aktiválása esetén eltüntethető a vezető elöl, aki így még szellősebb helykínálatnak örvendhet. A térérzetet elektrokromatikus üvegtető javítja, amelynek szabályozható az áttetszősége.

A fejlett elektromos architektúra hozományaként rengeteg vezetőtámogató rendszert kap a pickup. Ilyen a már említett head-up kijelző vagy a fejlett autonóm mobilitási rendszer, de van mesterséges intelligenciát alkalmazó fedélzeti asszisztens, amely akár telefonon keresztül is fogadja a szóbeli parancsokat, illetve fordítva: az autóból vezérelhetők az okos háztartási berendezések.

Az autó képes követni gazdáját (ha például csak néhány métert kell odébb menni munkavégzés közben, ez praktikusabb lehet, mint visszaülni a járműbe, odébb hajtani, majd ismét kiszállni.) Az autót felszerelték határidő-naplóval, az utasfülke hangulati és funkcionális jellemzői napszaktól és tevékenységtől függően egy gombnyomással módosíthatók (pl. munkavégzés, közösségi élet, buli, pihenés, stb.). Egy speciális applikáció képes beolvasni a szállítandó tárgyak méreteit, majd javaslatot tenni arra, hogy hol lehet azokat a legcélszerűbben szállítani.

Nem csak kamerák, de projektorok is találhatók az autón: ezek egyrészt a vezető vagy a gyalogosok tájékoztatására szolgáló üzeneteket jeleníthetnek meg, de filmvetítésre is használhatók.