A General Motors kifejezetten villanyautókhoz fejlesztett Ultium platformjára épül a 2023-ban piacra lépő Silverado EV, a Chevrolet első elektromos pickupja (amely gyakorlatilag a GMC Hummer EV átdizájnolt, átcímkézett verziója, de ez a General Motorsnál teljesen természetes). Ez azt jelenti, hogy a modell ugyanazt az önhordó, padló alatti akkumulátorcsomagos architektúrát alkalmazza, amelyet például a Cadillac Lyriq, a már említett Hummer EV vagy a frissen bemutatott Cadillac InnerSpace tanulmány is.

2024 Silverado EV RST

Távol még a sorozatgyártás, ezért a közölt adatok még nem véglegesek, de a dolgok jelenlegi állása szerint a Silverado EV akár 640 kilométert lesz képes megtenni egy feltöltéssel, villanymotorja(i) akár 673 lóerőt és több mint 1050 Nm forgatónyomatékot biztosítanak majd, konfigurációtól függően. Ezekkel az értékekkel 4,5 másodperc körül gyorsulhat 100 km/órára az autó.

A kezdetben bemutatkozó, munkaorientált alapmodell (517 LE, 834 Nm) 530 kilót vihet magával a hátán, vontatni pedig a szokásos 3,5 tonnát lesz képes. A szabadidős felhasználásra tervezett, összkerék-kormányzású, légrugós, önvezetésre is képes RST verzió már 580 kilót bír el, és ami fontosabb, akár 4,5 tonnát vontathat. Később lesz egy harmadik, kifejezetten vállalati ügyfeleknek szánt variáns, amely mögé 8,9 tonnát is köthetnek az ügyfelek. A Silverado EV autonóm vezetési funkciójának különlegessége, hogy az autó akár vontatni is tud majd, miközben önmagát vezeti.

A nagy jármű akkumulátorcsomagja váltóáramról 10,2 kW-tal, egyenáramú villámtöltőről akár 350 kW-tal lesz tölthető: ilyenkor 10 perc alatt 160 kilométerre elegendő energiát vehet magához a Silverado EV.

Az akkumulátorcsomagot teherviselő elemként alkalmazó, rendkívül szilárd padlónak köszönhetően a Silverado EV raktere rendkívül jól variálható: a hátsó üléseket lehajtva felnyitható a fülke hátfala, így befelé is meghosszabbítható a plató. Ez több mint egy méternyi extra helyet biztosít a rakomány számára. Az alábbi két GIF-en ezt a funkciót látjuk kívülről, illetve belülről.

A vezetői környezet természetesen teljesen digitális: a műszeregység 11 colos, a központi érintőképernyő pedig gigantikus 17 colos; ezekhez 14 colos képet megjelenítő, színes head-up kijelző társul. A munkaorientált verzióban mindkét monitor kisebb valamivel, illetve a kidolgozás és a felszereltség is szerényebb.

A felfüggesztés elöl és hátul egyaránt független, az összkerékhajtás elektromos (tengelyenként egy-egy motor), a hasmagasság a légrugós kivitelekben 50 mm-rel variálható.

Személyautós jellemzői ellenére a Chevrolet ízig-vérig munkaeszköznek szánja a Silveradót, amelyen nem kevesebb minz tíz hálózati csatlakozót helyeztek el különböző gépek és berendezések működtetésére; emellett szükség esetén akár egy egész háztartást is elláthat energiával a jármű.

Miközben a plató is sokoldalúan variálható, az orrban, a benzinmotor helyén is kialakítottak egy tárolórekeszt, amely ugyancsak változatosan berendezhető az ügyfél igényei szerint.

