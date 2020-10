Katonai célokra tervezett terepjáróként kezdte karrierjén ez eredeti Hummer, aztán elkészült belőle a polgári változat, majd jöttek a kevésbé kemény és kevésbé hatalmas testvérei is, de ennek már tíz éve vége. Most hadászati célok és V8-as motor nélkül tér vissza a Hummer név egy rettenetesen erős, elektromos pick up formájában.

12,3 colos képernyő található a kormány mögött, melyen a menetadatok és különféle autóval kapcsolatos információk jelennek meg, a központi kijelző egy kicsit nagyobb, 13,4 colos és itt már a multimédia kap teret. Meg a 18 nézetet kínáló kamera, mely akár azt is megmutatja, hogy mi van a Hummer hasa alatt. Elérhető a Cadillac modellekből ismerős SuperCruise közel önvezető rendszer.

Adaptív légrugós felfüggesztése akár 149 mm-rel emelhető meg, de nem ez a legérdekesebb újdonság az autó alatt. Gázlómélysége 610 mm. Ott van például a CrabWalk, ami az összkerék-kormányzáson keresztül lehetővé teszi, hogy kis tempónál négy nyomon haladjon a Hummer. Ez állítólag nehéz terepen olykor hasznos funkció. Annyi viszont biztos, hogy látványos.

Három elektromotor adja a GMC Hummer virtuális összkerék-hajtását, amiből kettő a hátsó tengelynél található és a General Motors új, Ultium akksicsomagjából kapják az energiát. Az autó akár 350 kW-tal tölthető, így 10 perc alatt nyerhető 161 km-nyi hatótáv. Egyetlen feltöltéssel 563 kilométert képes megtenni a Hummer.

1 000 lóerő és rettenetes 15 592 Nm nyomaték a rendszer teljesítménye, amivel 3 másodperc alatt gyorsul 100-ra a Hummer EV. Lesz később szerényebb változata is ennek a hajtásnak, az 800 lóerőt és 12 880 Nm nyomatékot tud majd, továbbá érkezik kétmotoros változat is 625 lóerővel és 10 033 Nm nyomatékkal. Az ezeknél is később bemutatott legszerényebb modell hatótávja is legalább 400 kilométer lesz.

