Új, ötezer négyzetméteres gyártócsarnokot adtak át Debrecenben, az Inter Traction Electrics Kft. telephelyén. A bővítés újabb lépés afelé, hogy a cívisvárosban létrejöjjön Magyarország következő nagy buszgyára. Az ITK Holdinghoz tartozó cég alapvetően Mercedes-Benz bázison képzeli el a jövőt, saját fejlesztésű – Reform 500LE és 501LE típusú – buszai európai típusbizonyítvánnyal rendelkeznek, ennek megfelelően akár az EU más tagállamaiból is érkezhet rájuk megrendelés.

Ezek készülnek idén az ITK-nál

Az idei évben Debrecenben a Volán Buszpark Kft. valamint a Volánbusz által rendelt, összesen 90 darab Mercedes-Benz Conecto Next Gen. csuklós autóbuszok végszerelése zajlott. Emellett Kecskemét részére is készült 20 darab, immáron saját fejlesztésű Reform 500 LE típusú autóbusz. Jelenleg gyártásban van 50 darab, városi kivitelű Reform 500 LE, valamint 10 darab elővárosi forgalomba fejlesztett Reform 501 LE típusú autóbusz. Előbbit 2017-ben, utóbbit pedig 2018-ban mutatták be.