Tavasszal a jó idő érkeztével megélénkül a murvás használtautó-kereskedések forgalma és megugrik a kabrióvásárlási kedv is. Senkit nem keserítenék azzal, hogy kabriót szezonon kívül lehet jól venni, amikor csikorgó fagyban más ki sem dugja az orrát kocsikat nézni, dér lepi a vászontetőt és az árak is képlékenyebbek, ha 4-5 hónap van még a tavaszig, ameddig nehezebben megy el az autó.

Ám aki nem akar a következő a november-februári idősávig várni az autóvétellel, az a magasabb árért cserébe kap egy plusz kabriószezont, annak minden örömével. Cikkünkben használt kabriók vásárlásához adunk tanácsokat, utána mutatunk nagyon jutányos alternatívát egymillió forint körül, egyet 3,5-4 millió körül és egy hatmillió körüli, igazán elegáns megoldást azoknak is, akik nem vennének Audi, BMW-t vagy Mercedest.

30 fotó

Ebben a cikkben átfutjuk a nyitható vászon- és keménytetős autók elsődleges hibalehetőségeit, de ez ne rettentsen el benneteket! Ezek csak hibalehetőségek, a kabriók sem állnak örökké szervizben tetőspecifikus gondokkal és vannak jó szakemberek, például a Kabrióbázison, akik a tetők javítását és szezon előtti átvizsgálást, átkenését elvégzik, hogy élvezhessétek a nyitható tetős autózást. A kabriózás varázslat tavaszi és őszi napokon, csodálatos örömforrás nyári estéken, éjeken, csak megvan az ára, amit nem szabad elhallgatni.

Viszont a kabriók jellemzően keveset futnak és nagyobb arányban volt gazdájuk, mint a velük azonos műszaki alapra gyártott ötajtósoknak, kombiknak, limuzinoknak. Ez a sokszor hobbiautóként vagy legalább szebben tartott kupékkal közös előnyük.

Értékbecslő sorozatunkban szerepelt a Volvo C70, egy igazán vonzó kupé-kabrió

Cikkünk írásakor 1898 autó maradt fenn a Hahun a kabriókra rákeresve. Van köztük a jobbkormányos, 300 ezerről induló CC-től a 95 millió forintos Porsche 911 Turbo S-ig nagyon sokféle autó van közöttük.

Ha még nincs meg a típus, először azt kell eldönteni, hogy nyitható keménytetős vagy vászontetős autót válasszatok-e? Utóbbi az előkelőbb, érzékenyebb és költségesebb mód a kabriózásra, nem véletlen, hogy a prémiummárkák nagyobb arányban tartottak ki a szövettető mellett, mint a volumenmárkák.

A vászontető könnyebb, nem igényel olyan súlyos mozgatómechanizmust, mint a CC-k megoldása, kisebb helyigénye miatt nagyobb csomagteret hagy nyitott tetővel, viszont a hátsó szélvédő jellemzően kisebb, ami csukottan növeli a holtteret.

Érzékenyebb és költségesebb a szövettető

Azzal a kényszerképzettel felesleges viaskodnotok, hogy a vandálok majd jól felhasítják a vásznat, nem ez a baj. A szövet öregedése, vízzáróképességének romlása, a varrások-ragasztások elengedése sokkal több kiadást eredményez, mint az üvegből és fémből konstruált nyitható tetőké, amelyek anyaga jobban bírja a ridegtartást. Szövettetős kabrióban annak érdemes gondolkodnia, aki zárt helyen, legalább egy féltető alatt tudja tárolni az autót.

Nézzétek meg a tetőszövetet, hogy lehet-e benne töredezett műanyaghártya nyomait észlelni! Ha igen, akkor odavan az egybefüggő vízzáró réteg a vászontetőben, amely több, akár öt rétegből áll.

Gondos impregnálással a tömítetlen szövettető is vízállóvá vagy vízállóbbá tehető. A korosodó szövettetőt szezononként legalább egyszer impregnálni kell, akár kétszer sem árthat, hogy ne ázzon be az autó. Ha ez kimarad, a szélvédőoszlopok és a tető találkozásnál meg a belső világítás armatúráján keresztül ömölhet be a víz egy felhőszakadás vagy kitartóbb zápor közben. A vászontető impregnálását ebben a cikkben mutattuk be.

Beázás, tömítések

Közös hibalehetőség a nyitható fém- és szövettetős autókban a gumitömítések öregedése. Csontszáraz kabriót 10-15 éves kortól nehezen találtok, ha nem voltak gondosan ápolva vagy kicserélve a tömítések. Fontos az oldalablakok beállítása is, pláne olyan autókban, ahol a keret nélküli oldalablak és a motoros üvegmozgatás nincs kombinálva az ablakok résnyire való leengedésével a kilincs meghúzásakor. Például a Mercedes CLK kabrió tudja ezt, a Mégane II CC nem. Hasonlóan igénytelen a legújabb Tesla Model 3 is, amely csak a nyomógombos ajtónyitáskor engedi lejjebb az üveget, a mechanikus kilincset használva nem, inkább figyelmeztető üzenetet küld a műszeregységre, ami sokkal olcsóbb.

Keressétek beázások víznyomait az oldalkárpitokon, üléseken, penészes sarkokban, gumitálca alatti szőnyegrészeken, mert ez jó alkualap. Ha belemegy a tulaj, jó megoldás kézi mosóban lespriccelni az autót. Arra feltétlenül vigyázzatok, hogy a nagynyomású mosó vízsugara a szövettetőt károsíthatja, azt tilos közelről meglőni a gőzborotvával, csak áztatni szabad nagyobb magasságból. Az oldalablakok tömítése viszont kaphat tesztelést.

Szenzorok, hidraulika

Legtöbbször hidraulikus tetőmozgatás nyitja és zárja a tetőt, annak anyagától függetlenül. Itt a munkahengerek tömítetlenségén, elhasználódásán kívül a hidraulikafolyadékot vezető csövek repedése, tömítetlensége is működésképtelenné teheti a tetőmozgatást.

Ha beüt a krach, a kabriótető kézi zárására mindig van megoldás, amihez ki kell oldani, jellemzően egy célszerszámmal, a hidraulikus tetőmozgató elemeket, hogy utána kézzel visszazárhassuk a tetőt.

Ez nemcsak az esővédelem miatt elsődleges, de a tetőszerkezet védelme miatt is. Részben nyitva maradó, teljesen be nem csukódó tetővel soha ne autózzatok olyan kocsival, aminél nem működik menet közben a tetőmozgatás! Ha csak álló helyzeti nyitást-zárást engedélyez a gyártó, annak az az oka, hogy a tetőmechanizmus és a mozgatás nem bírja el az útegyenetlenségek hatását és a menetszél nyomását, ami a megrekedt tetőt igen nagy felületen érheti.

Forró időben a tetők átmenetileg nyithatatlanná válhatnak a tűző napon felmelegedő érzékelőktől, amelyek a tetőelemek pozícióját észlelik. Ha mentek az autóval valamennyit, a menetszél hűtőhatásától ez a gond elmúlhat.

CC-k két- és háromrészes tetővel

Jellemzően két- vagy háromrészes nyitható keménytetős autókkal találkozhattok. Három tetőelemmel az autónak kisebb a kufferja, sikkesebb a vonalvezetése, ami jól látható a két tetőelemes Peugeot 307 CC és a három részre nyíló fémtetővel büszkélkedő Opel Astra H TwinTop és a VW Eos sziluettjén. Három tetőelemmel az autó csinosabb és jobb a kabrióélmény a kevésbé benyúló szélvédővel, a tetőmozgatás viszont bonyolultabb.

Kétrészes megoldásnál egy nagy tetőhéj borul az utasok fölé és a másik tetőfél része a hátsó szélvédő. Ezen autók közös kompromisszuma, hogy a szélvédőkeret erősen hátranyúlik, hogy elég legyen két elem lefedni az utasteret a csomagtartóig. Emiatt magas emberek mögé akkor sem lehet beülni hátra, ha lenne ott ülés, mert az illető a szélvédő felső keretétől nem tudja előrehúzni magát, hogy legyen lábtér az ülése mögött. Magas vezetővel a négyszemélyes CC-k inkább 3 személyesek, a Mitsubishi Colt CZC, a Nissan Micra CC, a Peugeot 206 CC még kisebb hátul.

Kétülésesek: Opel Tigra, Smart Roadster, Renault Wind

De még mindig több bennük az ülés, mint a második generációs és kétszemélyes Opel Tigrában vagy a Smart Roadsterben és a Roadster Coupében. A 780 kilóról induló modellpáros annak ellenére sportautó, hogy gyárilag 61 vagy 82 lóerős. De far-középmotoros, mélyen ülsz benne, a kormányrásegítés nélküli modellek vagy a kormányszervótól megszabadított példányok irányíthatósága álomszerű.

Egész addig nincs velük nagy gond, amíg az elöregedő, megrepedő vagy ütközésben amortizálódó műanyag kasznielemek pótlásával konfrontálódnál, mert az nagyon nehéz lesz. A szűk helyre bezsúfolt farmotor és a robotizált, kézi váltó szerelésére létezik háttér itthon is. Beleszerethettek a szilárd tetejét hetykén hátrafordító, szintén kétüléses Renault Windbe is.

A Windet azért is keverem ide, hogy a ritkább nyitható tetős autókra is vetüljön némi fény, felvezetve a Chrysler Crossfire Roadstert, amely az egzotikus modellek között jó választás lehet.

Chrysler Crossfire Roadster ‒ egzotikus autó, uralható technikával

Ne higgyétek el róla, hogy sportautó, mert a 218 lóerős, 3199 köbcentis szívó V6 az ötgangos automatával nem teszi vadállattá. De az első generációs, R170 kódjelű SLK Mercedesre épülő, annak nagyon tartós automatikus váltójával és stabil hathengeresével megáldott modell úgy adja meg az egzotikus és hátsókerék-hajtású autók örömét, hogy nem veszel a nyakadba egy alig fenntartható, bántóan szeszélyes konstrukciót. A roadsterként 1385 kilós autók 6,35 kg/lóerős tömeg-teljesítmény aránya megközelíti a 62 lóerővel erősebb, de 1665 kilós Nissan 350Z Roadsterét 5,95 kilós értékét.

A Chrysler Crossfire kupéként nagyjából 1,6-2,5 milliós autó, a vászontetős kabriók jóval drágábbak. A Mobilén 6500-7000 eurótól, 2,6-2,8 millió forinttól mennek felfelé a Karmann-nál, Németországban 2003-tól 2007-ig gyártott autók.

Egy 7000 eurós, 2006 júniusi autó hazai forgalomba helyezése az Euro 4-es benzines motorral 175 ezer forintos regadót és 104 ezer forintos vagyonszerzési illetéket jelent. Forgalmival, rendszámtáblával, honosított műszakival a kocsi 3,15 millió forintból áll meg itthon rendszámozva, amihez hozzájön a hazaszállítás és az utazás költsége. Durván 3,5 millió forinttal számolhattok.

Összevetésképp a Vario-tetős SLK, a testvérmodell nagyjából 1,3-2,6 milliós autó, a 2004 utáni újabb SLK nyitóra 3-3,4 millió Ft. Ám ezek csak négyhengeres autók, a V6-os motorúak ára 4-4,5 millió Ft körül kezdődik a kortársnak tekinthető R171-es SLK generációból.

Ha nagyobbak a gyerekek és tágas lábhelyre van szükségetek nyomott áron, akkor egy másik Chrysler lehet a nyerő, a Sebring és utóda, a Chrysler 200. Erre az autóra kereshettek Lancia Flavia néven is, hátha jobb ajánlatba botlotok a testvérmodellel.

Kevés pénzből: Renault Mégane II CC

Hétköznapi kabrióként, napi járós autónak saját tapasztalatból is jó szívvel ajánlom a Renault Mégane II generációjából a CC-t. A Használtautó.hu tavalyi Top 10-es kabrió toplistájában a negyedik helyen szerepelt a keresések rangsorában, nem véletlenül. Akkor 1 150 000 forintos átlagos árával a Peugeot 206 CC után a Mégane CC adta a legkisebb belépővel a kabrióélményt, de nem csak ez szól mellette.

K és F sorozatú benzines motorjaival nemcsak a láncbajokkal, üzemanyag-szivattyú hajtási problémákkal és más veleszületett betegségekkel terhelt VW Eosnál bizonyult sokkal megbízhatóbb és kisebb költséggel fenntartható autónak, de az Astra H TwinTopban sincsenek ilyen pörgős, takarékos és megbízható benzines motorok. A szívómotorok 1,6 és 2,0 literes hengerűrtartalommal (112, ill. 135 LE) és az 1998 köbcentis, csekély töltőnyomású turbó (163 LE) vonzóvá teszik a Mégane CC-t használt autóként. A dízelek közül a láncos vezérlésű és 150 lóerős 2,0 dCi a jobb választás, ha sokat autóztok, de az 1,9 literes dízelmotor sem betegágy.

Az összes francia autóval kapcsolatos averziókban szenvedőkön már nem próbálunk meg segíteni, mert hitbeli ügyekben észérvekkel nem lehet hatni az emberekre, de mindenki másnak érdekes lehet, hogy a Renault kupékabriójához a német Karmann által szállított tetőrendszer igazán strapabíró. Döntő előnye a nyitható keménytetőnek, hogy az utasok feletti része is üveg, így a szövet árnyékolórolót visszatekerve akkor is fényben fürdik az utastér, ha a téli nap ragyog.

Ebben a Mégane-generációban már nem kell érdemben több elektromos mizériától tartanotok, mint a többi modern autóban. A kormányzárat viszont érdemes kiszedetni, mert a legamatőrebb autótolvaj sem megy rá egy francia CC-re, ha viszont megszorult a stiftje, nem fogtok tudni menni az autóval, amíg egy autókulcsos, zárjavítós cég munkatársa ki nem száll és el nem távolítja ezt az egységet.

Ezt jobb megelőzni, a sajátomból is kivetettem a kormányoszlop alól, nem tartott negyedóráig sem a szakembernek. Az autó indíthatósága miatt is fontos a kulcskártyát megelőzésként felújíttatni-kicseréltetni, mert a leejtésektől, mindenféle nyúzástól eltörő áramkörök indítási gondot okoznak.

Sajnos ezen messze nem mindig segít egy lapos vajazókés bedugása a kártya mellé a kártyaolvasó résbe, összepréselve a nem érintkező pontokat, amit a tűzoltásként előkapart YouTube-videók ígérnek.

Félmillió forintig csak jobbkormányos autókat kapni belőle, a 700-800 ezer forintnál indulókban már a jó oldalon van a volán. Erős árcsökkentő tényező a fedőlakk lehámlása, amire hajlamos a típus, főleg a fényszórók feletti első műanyag kereten és a csomagtérfedélen. 950 ezer és 1,2 millió Ft között kiszélesedik a kínálat, amely 1,4-1,5 millióig ér. Az utód is nagyon jó ár-érték arányú kabrió, de a III-as Mégane CC minimum kétmilliós autó.

Igényes kompakt kupé-kabrió az Astra H Twintop. Mit mutat az emelőn?

Elegánsan: Lexus IS 250C

Aki japán autóból vágyik kabrióra, nehezen talál bármit is. A roadsterekkel más a helyzet, mert ott a Mazda MX-5, akár nyitható fémtetővel is, a Toyota MR-2 és sokkal több pénzért a Nissan 350Z, felette pedig a Honda S2000, de ezek sportautók és kétülésesek, ami keveseknek fekszik napi járósként.

Ha mindenképp japán gyártású és négyüléses kabriót szeretnétek, akkor a Lexus IS 250 a befutó. Az IS 2005-től gyártott második generációjában a 2,2 literes dízelmotor és a nitrogén-oxid-ártalmatlanítás bajai próbára tették a márka autóinak minőségébe vetett bizalmat, de a kabrió, a benzines IS250C megbízható és kifinomult autó.

Elődjében még soros hathengeres motorok forogtak selymesen, de a második generációs IS-ben lévő V6 is kellően finoman jár és egy igazán hosszú élettartamú motor, a Spritmonitor tankolási naplói szerint 9,65 literes átlagfogyasztással százon.

A nagy fordulatra hangolt, 6400-on 208 lóerős, 4800-on 252 Nm-t leadó motor csak az ötfokozatú automatikus sebességváltóval volt gyártásban. Ez annyiban rossz hír a használtautó-vásárlóknak, hogy egy teljes váltófelújítás csúnyán egymillió forint feletti tétel, de a legtöbb kabrió nem fut annyit, hogy ez várjon rátok és az automatával nehezebb széthajtani egy autót, mint manuális váltóval meg kuplunggal garázdálkodva.

Nem lesz könnyű használt IS kabriót találni, mert a cikk írásakor a Hahun összesen két Lexus IS 250C van fent 5,5 illetve 5,9 millió forintos irányáron. Nyugaton sem sok futott belőle, de ennél azért nagyobb a választék. A Mobilén a cikk feltöltésekor 12 500 és 21 000 euró között szórnak az ajánlatok.

Akinek sikerült kedvet csinálni, hogy megszépítse az életét egy nyitható tetős autóval, olvassa el ezeket a cikkeinket is, hogy felkészültebben jobb autót vehessen, amiben sok-sok öröme telik majd.

Így vehetsz jó Mazda MX-5-öt használtan

Vegyél végre kabriót! 206 CC, G Astra Cabriolet, Toyota MR-2 használtan

Kabriózni nem luxus!

Így kerültem el a milliós tetőcserét a saját autómon

Kockázat nélkül nincs győzelem!