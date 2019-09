Pár hónapja azzal fejeztem be a cikket a jobbkormányos és ütött-kopott, cserébe 640 ezer forintból beszerzett Renault Mégane CC-ről, hogy van egy rozsdamentes, működő tetőmozgatású, műszakilag rendben lévő, élhetően felszerelt és takarékos benzines szívómotorral surrogó kabrióm. Ha már missziós tevékenységként bátorítom a Vezess drága olvasót, hogy engedjenek a kabriók iránti vágynak és vegyenek MX-5-öt, vászontetős Puntót vagy 306-ost, tényleg bármit, aminek nyitható a teteje, ideje számot vetnem azzal, mibe is ugrottam bele február elején a 2006-os, 145 900 kilométerrel megvett Renault Mégane 1,6 CC-vel.

Végül csak a harmadik életminőség-javító lépés lett a krómfényes rendszámkeret száműzése. A rendszámtábla most a vegyipar brutálisan kötő csodájával egy fémlapra van felragasztva, mint az importőri tesztautókon, aminél szerintem nincs takarosabb megoldás.

Jobbkormányossal, Magyarországon

Többen is megkérdezték tőlem, hogyan boldogulok a jobb oldali kormánnyal. A kontinentális közlekedésbe vetett angol autó olyasmi, mint az autógáz: aki nem próbálta, ördögtől valónak hiszi, akinek van vele tapasztalata, az együtt élhet vele, ha beletanult. A beszokás hetei nem voltak könnyűek. Az elején, ha meg akartam köszönni valakinek az előzékenységét, felemelt jobb kezemmel az üveget verdestem és kettes helyett behúztam párszor rükverc felé a váltót, mert itt a hátramenet van magam felé és alul.

Vezetés közben nem váltani nehéz ballal, hanem precízen kormányozni jobbal, mert a kézi váltós kocsikban ahhoz szoktam, hogy bal kézzel irányítom az autót a váltások idejére vagy amikor a fűtéssel, a rádióval babrálok. Nekem mindenben a jobb az ügyesebbik kezem, de ahhoz kell még pár hónap, hogy ne legyek bizonytalanabb jobbal az autó irányításában.

Autópályán ugyanúgy kell előzni, mint eddig: belenézek a tükörbe, sávot váltok és gázt adok. Városban a kukásautók kikerülése macerás, nagyobb távolságot kell hagyni, hogy kilássak mögülük. Országúton a jobbkormányos Mégane CC megtanított türelmesnek lenni, mert csak azokat a kocsikat könnyű megelőzni, amiken jól átlátok, tehát a régebbi személyautókat. A dobozos kisteherautókat és az eget kitakaró kamionokat addig követem, amíg ellátok mellettük és biztonságos az előzés. A korlátai miatt sokkal óvatosabban autózom a Mégane-nal, mint bármilyen balkormányos kocsival. Pláne balkanyarokban, mert itt az én oldalamon van közel az út széle.

Átépíteni bal oldali kormányra?

Balkormányos átépítésre 300 ezer forinttól felfelé találtam lehetőséget, ami aligha marad annyi, mire a kocsi elkészül. Arányos értéknövelés volna, de mivel megszoktam a vezetést a rossz oldalról, talán majd akkor nekifutok, ha eladnám az autót és a jobb oldali kormány miatt maradna a nyakamon. Az átalakításhoz a közlekedési hatóság engedélye is kell majd, mivel ez az autó jobbkormányosként kapott magyar rendszámot, Aki balkormányosításra hoz brit használt autót, még a kocsi regisztrációja előtt építtesse át!

Ezek a kupé-kabriók sokkal puhábbak behegesztett testvéreiknél. Emiatt a Mégane CC is libeg-lobog kanyarban és a kasztni csavarodása miatt idegesítően csörömpöl talajhullámokon. A zajártalom hőmérsékletfüggőnek tűnt, minél melegebb van, annál enyhébb. A puha kasztni, a 195/65 R15-ös gumik és a lágy futóműhangolás eredője az egészen kiváló rugózási komfort.

Zörög, csörög, csodálatos

Perfekcionistáknak biztosan nem való ez a használt autó, nekem viszont megfizethetetlen az az öröm, ha nyitva a tető, simogat a nap, cirógat a szél, és ezt megoszthatom a szeretteimmel. Bármilyen nyálas is ez az egész, ilyenkor minden kilométer ajándék ebben az autóban.

De az élet nem súrlódásmentes vele. Egy dolog miatt haragudtam rá az elmúlt hét és fél hónapban, amikor az ablaktörlője bemondta az unalmast. A javítása fájdalommentes volt, mert csak a mechanika szorult meg és a védelem nem engedte erőlködni, majd leégni a villanymotort. Egyszer az akkumulátort merítettem le benne, ezért be kellett bikázni, más szolgálatképtelenség nem adódott.

Számít a pollenszűrő

Olajat én cseréltem rajta pár hete. Renault-novíciusként meglepett, hogy az olajleeresztő csavar négyzetalakú, ne essetek neki rossz más szerszámmal. Mivel szeretem az autót, motorolajból megadtam neki az ACEA C3-as, a Renault RN 0700 és 0710 jóváhagyásával rendelkező Liqui-Moly Top Tec 4100-at.

Bár nem hajszolom, 5W30 helyett az 5W40-et kapta, ami magas hőmérsékleten jobban megőrzi a kenőképességét. JaHátha egyszer eljutok vele a Transalpinára. Az olajszűrő gyári Renault, igazából a made in France felirat miatt is megvettem volna, de még csak többe sem került egy jó nevű utángyártottnál.

Mivel az autóban kellemetlen volt az ájer és esőben rémes a páratartalom, a pollenszűrőt is cserélni kellett. Nagy kár, hogy nem az első héten kukáztam a benne lévőt, mert gusztustalan állapotban volt. Azóta nincs pára az ablakokon és jó benne a levegő. Ennyi pénzért ekkora életminőségbeli ugrást még soha, semmivel nem értem el.

Állagmegóvásként a repedt bal első kerékjárati dobbetét helyére bekerült egy ép, amit más pótalkatrészek mellett még az előző tulaj, Varga Tibor adott az autóhoz. A rögzítőbolhákból kaptam ajándékba egy marékkal Szabó Gézától, áldassék a neve, aki vagy 15 éve segít nekünk a Renault és Dacia tesztautók átvételében.

Miért nem megy a légkondi?

Tudtam róla a vásárláskor, hogy a klímaberendezés nem működik a kocsiban, most már azt is tudom, miért. Az előző töltéssel a klímagázhoz kevert UV-festéknek köszönhetően Dunakeszin egy klímás szakember megvilágította UV-lámpával a motorteret és már mondta is, hogy felesleges megtöltetnem, mert a klímahűtő lyukas, ott ereszti el a gázt. A hűtőn kívül a szárítószűrőt is cserélni kellene, ezt az összesen 70-80 ezer forintos munkát elnapoltam tavaszra.

Mert kabrióba is kell légkondicionálás. Rekkenő hőségben véletlenül sem jó lenyitni a tetőt, mert a tűző napon főni büntetés és nagyon könnyű összeszedni egy betyáros fejfájásba forduló kiszáradást. Barátságosabb, enyhébb, de napos időben is alaptartozék a sapka a napszúrás ellen és egy sál, mert a huzattól még olyan ifjú kollégák nyaka is bemerevedik, mint Csepreghy Danié, aki az E46 330 Ci-vel kimaxolja a nyitható tetős autó örömeit. A Mégane II zseniális tárolóhely-kapacitása miatt mindennek van hely az ajtókban, könyöklő alatt, a térképtartókban vagy az egész estét betöltő kesztyűtartóban.

Francia autó, német tetőkonstrukció

Nem hiszek a rossz francia (olasz) technika és a csudajó német-japán konstrukciók szembeállításában, ahhoz túl sok jó olasz és francia autót ismerek újonnan és használtan. A legerősebb gyanakvással épp a német tetőmozgatásra tekintek, amit a Karmann szállított a Renault Mégane CC-hez, mint sok más elegánsabb kabrióhoz is. Az elektrohidraulikus tetőmozgatás egyelőre megbicsaklás nélkül működik, de valahányszor szépen lefut a nyitás és a zárás, hálatelt szívvel gondolok a konstruktőrökre és főleg a minőségbiztosítási szakemberekre.

Ha idővel bekrepálna a tetőmozgatás, akkor is lenne minek örülnöm. Most is sokat járok a négy oldalablak leengedésével, amivel B-oszlop nélküli kupévá válik az autó. Ha már nem sikerült a feleségemet meggyőzni, hogy a Ford Focus helyett csakis egy C209-es CLK a megfelelő autó, legalább a Mégane CC-vel meglett a klasszikus kupés ablakív, amit nem tör meg rusnya tetőoszlop. Ezt ugyanúgy szeretem az autóban, mint a keret nélküli ablakokat. Ha Subarut, 508-as Peugeot-t vagy más autót vesztek ezzel a szép megoldással, kérjétek meg a tudatlanokat, hogy ne az üvegnél fogva hajtsák be az ajtót, mert rosszat tesz neki.

Jól fogyaszt

Városban a budai oldalon hegyre fel, hegyről le üzemmódban 9,5-10 liter a fogyasztás 100 km-en, sík területen járva 8,5 liter elég neki. Budapestről kiszabadulva érvényesül a motor takarékossága, nálam 5,55 és 7,34 liter között mozgott eddig a tankolások után mért átlag. Tankolni sokba kerül, de legalább ritkán kell. A mai Mégane tankja dízelmotorral 45, benzinessel 49 liter, ebbe viszont 60 liter fér. Mivel egy kabriótól idegen a sietés, a kék kupé-kabrió 700-800 kilométert elmegy két tankolás között.

Amikor a Mégane II új autó volt, a K-sorozatú négyhengeres az egyik legjobb 1,6-os motorként maradt meg bennem az EU Civic és az E12-es Corolla ezerhatosa mellett. Alapjáraton nagyon gyenge, könnyű vele lefulladni, aztán a változó szelepvezérlés meghozza az erejét és szép ívvel épül fel a teljesítménye. A 113 lóerős motort érdemes kihúzatni, jól veszi a gázt, szeret pörögni és a maga korlátai között akarja a menést. Nagy száguldásra ne gondoljatok, német autópályán a zaj miatt 160 az utazótempó felső határa, nyitott tetővel autóúton 100-110 a kellemesen huzatos sebesség.

Azért választottam ezt az autót, hogy nyáron a Balatonon kabriózni lehessen vele, tulajdonképpen évi pár gyönyörű nap kedvéért. Megtetszett, megszerettem, egy ideig még biztosan marad,mert mindig meglelem az örömét. A vénasszonyok nyara ideális kabriózni, télen örülhetek az üvegtetőn át besütő napnak. A tavasz eredendően gyönyörű évszak, nyáron reggel és este is lehet tetőt nyitni, a hőséget meg kibekkelem vele. Jövőre már légkondival.