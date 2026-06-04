Nem egészen 4,7 méteres karosszériahosszon biztosít akár hét utasának férőhelyet a Kia PV5 kisbusz legújabb kivitele.

A Kia EV modellsorozat padlólemezének haszonjárművekre optimalizált változatára, az E-GMP.S platformra épülő buszt már eredeti bemutatkozásakor úgy tervezték, hogy lesz majd belőle hétüléses verzió. Ez hozza is a szokásos sémát: elöl kettő különálló ülés, a második sorban egy kétszemélyes pad, bal oldalra tolva, leghátul pedig három ülés – ez leegyszerűsíti a beszállást leghátra, bár nem adja meg azt a kényelmet a második soron utazóknak, amiben mondjuk az egyébként eltérő alapokra épülő Hyundai Staria fedélzetén részesülnének – itt egyértelműen a taxisok és egyéb bérfuvarozók szempontjait részesítették előnyben.

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Ennél is határozottabban céljármű benyomását kelti a hatüléses PV5: a két hátsó üléssor ugyanolyan, de hiányzik az első utasülés, amelynek a helyére 315 liternyi kapacitásban pakolhatunk csomagokat.

Nem teljesen egyforma mégsem a hat. és hétüléses kivitelek beltere, hiszen az előbbinél a harmadik üléssor mögött 350 literes a csomagtartó – összesen tehát 665 liternyi cókmókot szállíthatunk -, míg a hétülésesnél az alapértelmezett csomagtér csupán 318 literes, viszont a harmadik üléssor ledönthető, amivel akár 785 literesre bővíthető a pakolótér.

Ami azonos, az a mindössze 399 mm magasan húzódó padló, illetve a kétoldali motoros tolóajtó, amelyek mind kényelmessé teszik a beszállást.

Az akkumulátor 51,5 vagy 71,2 kWh kapacitású lehet, adatokat az utóbbira ad meg a Kia: 150 kW-os maximális töltési teljesítmény, nem egészen 30 perces töltési időtartam a 10-80%-os töltési ciklusra, és 390 kilométert meghaladó hatótávolság jellemzi a rendszert. A töltő csatlakozó elöl található.

A PV5 személyszállító verziói támogatják a V2L funkciót, azaz elektromos és elektronikus berendezések működtethetők, tölthetők az autóról. A furgonokon már idén megjelenik a 22 kW-os váltóáramú töltés, a személyszállító modellek majd csak 2027 őszétől kínálják ugyanezt.

A vezetői környezet nem változott, a multimédiás képernyő 12,9 colos képátlójú, a digitális műszeregység 7,5 colos. Adott a vezeték nélküli szoftverfrissítés, a Kia kifejezetten flottafelhasználókra gondolva alakította ki az alkalmazási környezetet.

A 2026-os modellév újdonsága, hogy a kulcs nélküli nyitási és indítási rendszer érzékeli, ha a sofőr eltávolodik a járműtől, és aztomatikusan zárja az ajtókat. Az antenna sík kialakítású, így nem növeli az 1899 mm-es magasságot – ez praktikus, ha mélygarázsba kell behajtanunk.

A 6 és 7 üléses modellek már rendelhetők, a gyártás július derekán indul. 2027-től pedig bővül a PV modellcsalád: először a PV7 érkezik, majd 2029-től a PV9-essel válik teljessé a család.