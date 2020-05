Teszteltük eleget a klasszikus Mazda MX-5-öt új autóként 110 , 140 és 145 lóerővel , sperrel és nyitott diffivel, így most csak nagyon röviden. Nem kell benzinvérűnek lenned, hogy értékei átjöjjenek. Teteje pár mozdulattal nyitható-zárható, mélyen ülsz, nyújtott lábbal, közel a hajtott hátsó kerékhez.

Szentkuti Ákos harmadik MX-5-je a fekete NB. 2000-es, 174 000 km-t futott és két németországi tulaj után érkezett Münchenből. Klíma nincs, de 1,8-as, sperres és hatfokozatú váltós

Kiállsz vele a parkolóhelyről és érzed, hogy itt jó lesz neked. Nagyon. A gázpedál a kormányzás része is, minden váltás zsigeri öröm, a motor lazán belibben a 7000-be és úgy reagál a gázadásra, mintha az idegrendszered eleme volna és nem a bovdenes gázpedállal venné az ütemet.

Centire arra az ívre teheted, amit kinéztél, benne van a kacér túlkormányozottság, kicsit küzdhetsz vele, de sosem akar megölni. Ha pedig egy használt Mazda MX-5 önzáró differenciálműves és az 1,8-as motor van benne, mint ebben, akkor a hajtáslánc mindezt még egy szinttel magasabbra emeli. Farol, ahogy szeretnéd, az elöl-hátul kettős keresztlengőkaros futóművel tökéletes az egyensúlya.

De azért is a Mazda MX-5 a te használt autód, mert nincs még egy autó, amiben a nagyszériás japán technika fenntartási költsége, majdnem folyamatos rendelkezésre állása, az autó esztétikai minősége és a vezetéséből fakadó öröm egyszerre adatna meg ilyen magas szinten.

Miért az NB és az NB-FL?

Sokan rajonganak az 1989 és 1998 közötti első generációért az NA-ért, mert a bukólámpa mennyire jópofa. Én esztétikailag bizonyára alulképzett vagyok, de 22-31 éves használt autókban a bukólámpa nálam inkább hibaforrás, kinyitva pedig a szélzajt és a fogyasztást növelő elem, de nem ezért javasoljuk az 1998-tól 2005-ig futó NB-t.

Hanem a nagyobb választék, a merevebb, bár nehezebb karosszéria és a jobb ár/érték arány miatt. A Mazda MX-5 NB technikája nagyrészt az elődével azonos, de már van belőle hatfokozatú váltós is . Teteje szerencsésebb konstrukció, mert hátsó szélvédője az NA sárgulástól és karcolódástól veszélyeztetett műanyagával szemben üvegből készült. Az NA és a modellfrissítés előtti NB ponyvaszerű viniltetejéhez képest nagy előrelépés az NB-FL szövetteteje. Ez azért jó, mert a vászon nem törik meg nagy hidegben kinyitva, kevésbé reped a hajtásoknál és a cipőbolti impregnáló spray-vel megoldható vízhatlanításon kívül nem igényel különösebb karbantartást. A másik a légkondicionáló, ami az NA-ban még ritkább.

Légkondicionáló: ritka, de kéne

Itthon a cikk írásakor alig 30 Mazda MX-5 NA, NB és NB-FL van fent a Használtautón, 650 ezer és 2,5 millió Ft között. Aki klímaberendezést szeretne, összesen csak hat autóból választhat és ezek egy részében nem is működik a klimatizálás.

Pedig ez nyitható tetős autóban is fontos, mert tűző nyári napon a kabriózás alapszettjével, sapkában, sálban és sok vízzel készülve is büntetés lenyitni a tetőt. Amíg eljutsz a Körösökhöz, a Mátrába, a Balaton-felvidékre stb. nem lesz jó hűtés nélkül az egyre forróbb és egyre hosszabb nyarakon, de mindenki eldönti, mire van szüksége. Az NA-ban a hátsó szélvédőablakot körbe lehetett cipzárazni, amivel menet közben zárt tetővel is áradhat át a kocsin a levegő, de dugóban főve ez nem opció. A nyitható szélvédő örömeit a cikkhez fotózott és szintén légkondicionáló nélküli NB csak azért adja meg, mert utángyártott vászontető van rajta.

Használt MX-5 behozatala: nem a regadó a vészes

Aki klímás autóra vágyik vagy más okból keresgél Németországban, az Euro 2-es vagy Euro 3-as besorolású, 1596 vagy 1840 köbcentis motorokkal évjárattól, motortól, emissziós normától függően 60 és 160 ezer Ft közötti regisztrációs adóra készüljön az NB esetében. Egy 1998-as, Euro 2-es 1,8-asé 160 000 Ft, egy 2005-ös, Euro 3-as 1,6-osé 57 000 Ft.

3,5 t alatti össztömegű autószállító trélert bérelni naponta nagyságrendileg 30 000 Ft, legalább két nappal és 10-11 l/100 km fogyasztással számoljatok, viszont a bérleti költségben benne lehet az autópálya-használat díja.

Külön trélerrel a hazahozásra kilométerenként nagyjából 120-150 forinttal számolhattok, amibe a kiút is beleértendő, nemcsak a Stuttgart-Budapest táv. Ha ráérsz pár hetet, tréleres gyűjtőfuvarral 100-150 ezer forintos tétel a hazaszállítás a helyszíntől függően. Lábon hazahozva az exportrendszám és a biztosítás ára kb. 85 000 Ft, az általunk nagyon nem ajánlott P-rendszám „bérlésének” kockázatát vállalva kb. 20-25 ezer Ft plusz az útiköltség.

Ha nincs érvényes vizsga az autón, akkor az exportrendszám nem játszik a hazahozásban és itthon levesz az állam 22 800 forintra származás-ellenőrzés címén. A műszaki vizsga honosítása 8000 Ft, a friss műszaki vizsga díja 16 290 Ft, a forgalmi és a törzskönyv 6000-6000 Ft. Fájó sáp a vagyonszerzési illeték, ami az NB esetében 45 és 60 ezer Ft között szór a motortól és az autó korától függően.

A külföldi autó is lehet rozsdás és a hirdetésben megadottnál rosszabb állapotú, így a netes használtautó-keresők 2500-3000 eurótól csábító árai ellenére csak akkor vágjatok bele a behozatalba, ha láttatok már 5-6 itthoni autót és egyik sem alkalmas. A szállás és az étkezés napi 100 eurójával is számoljatok!

Motorverziók és fogyasztásuk

1,6, 90 LE (NA): 8,48

1,6 110 LE (NB és NB-FL) 8,30

1,6 115 LE (NA) 8,43

1,8 131 LE (NA) 8,95

1,8/1,9 140 LE (NB) 8,52

1,8/1,9 145 LE (NB-FL) 8,89

Közúti átlagfogyasztás liter/100 kilométerben. Forrás: Spritmonitor.de.

Mit nézzek meg rajta?

Amit bármilyen használt autón megnéztek, azt itt is nyilván meg kell. Egy használt Mazda MX-5 is japán autó, tehát ha elhanyagolt is, nemigen robban le. De a vázstruktúra rozsdásodása bontóba küldheti a szépreményű roadstert. Az első hossznyúlványok ellenőrzésével kezdjétek! Ha ezen friss a festék vagy az alvázvédő, legyetek erősen szkeptikusak! Lehet, hogy simán átmegy rajta a csavarhúzó. Nagyon sok MX-5 NB-n és NA-n rozsdásodnak a hossztartók. A következő pont az első bölcső ellenőrzése legyen, szintén veszélyeztetett.

Nem bagatell a küszöbök korróziója sem. A küszöbnek elsősorban az tesz be, ha a tetőkeret vízelvezető lyukait nem tartja tisztán az előző tulajdonos. A fotón látható helyen találjátok a lyukát mindkét oldalon. Tisztítható bovdennel, kötőtűvel, amivel szeretnétek, csak legyen biztosítva a víz kifolyása! Különben átbukik az esővíz a keret felső peremén és a kosszal együtt a küszöbbe folyik, beágyazódik az ajtó előtt és mögött. Innentől a küszöb napjai meg vannak számlálva.

Ezekhez képest szépséghiba a kerékjárati ívek korróziója, de nagyon gyakori. Akad épp elég felszínesen kijavított MX-5 a használtautó-kínálatban, főleg a frissen behozott és eladásra kiglancolt autók között. Ezek 2-3 év múlva újra rozsdásodni kezdenek, a gyorsan felpontozott javítóívek, csak félig-meddig rozsdamentesre csiszolt, hányaveti alapozású kerékjáratok ívek mentén.

Hátul hajt és nem rohad: mi van a használt MX-5-ös Mazda helyett? Hátsókerék-hajtással a Mazda MX-5-nek alig van számottevő konkurense. A középmotoros, de több sebből vérző MG F-et hagyjuk is, jöjjön rögtön a 3,43 méteres Smart Roadster és a Roadster-Coupé! Ritka és vagány autó, ráadásul még kisebb, jóval takarékosabb és sokkal könnyebb használt Mazda MX-5-nél. A roadster a 61 és a 82 lóerős motorral is 790 kilós, a kupé is csak 815-845. De a háromhengeres, turbós farmotor, a kézi váltó hiánya, a mérsékelt teljesítmény, a kikapcsolhatatlan menetstabilizálás és az automatizált kézi váltó nem az a csomag, ami ellensúlyozná az MX-5 NA-val és NB-vel szembeni döntő előnyét, a jó korrózióvédelmet. Van viszont a Toyota MR-2 harmadik, 2000-2007 közötti generációja, amiről csak jót mondhatunk. 180-185 centinél magasabbaknak eleve jobb az MX-5-nél, mert sokkal jobban elférni benne, főleg zárt tetővel. De az MR-2-ben a felépítése a mindenvivő: ez a kisember Ferrarija, egy valódi középmotoros sportautó, de alkatrészárban és megbízhatóságban egy Corolla szintjén mozog. Technikája modernebb, mint a régi 323-asból építkező Mazda MX-5-é, eleve 140 lóerős benne az 1,8 VVTi és sajátossága összesen csak annyi, hogy a szokásos kettő helyett három lambdaszonda van benne, amelyeket időnként cserélni kell, mint más használt autókban is. A 2003-as modellfrissítés előtti autókban a motor hajlamos olajat fogyasztani, a visszahívás után, a plusz lyukakkal és hornyokkal módosított dugattyúval, az 1,8-as motor már ennyi gondot sem okoz. Rozsdavédelme összehasonlíthatatlanul jobb, mint a Mazda roadsteréé, mégsem olyan kultikus, mint az MX-5. Az okra két tippünk van: nem olyan szép, mint akár az NA, akár az NB és kevésbé megbocsátó. Ha egy középmotoros sportautó elúszik, azt nehezebb összeszedni, mint az MX-5-tel feszegetni a határokat.

Mazda MX-5 árak használtan

Ez az időszak most nem a vevőknek, hanem az eladóknak kedvez, ami meglátszik az árakon. Egymillió forint alatt összesen három MX-5-öt dobott fel a Használtautó, ami az őszi-téli időszakban 6-10 is lehet a rutinosak szerint.

Spórolni azon lehet, ha szigorúan mérlegre teszed az igényeidet. Aki lemond a légkondicionálóról, jó neki az 1,6-os motor, az ötös váltó, kibírja önzáró difi nélkül, legalább a kormánycseréig együtt tud élni a négyküllős volánnal és nem vágyik a rengeteg limitált széria egyikére, máris nagyobb eséllyel talál valamit.

Nem rossz stratégia az olcsók közül választani. Ha tisztában vagy azzal, hogy az egymilliós használt Mazda MX-5-öd a végén így is inkább két, mint 1,5 millió forintban lesz, akkor hajrá! Ha már megvan az MX-5, minden nap örülhetsz neki, addig is, amíg megcsinálod vagy megcsináltatod a bajait. Így nem felszínesen piacosított autód lesz, hanem olyan, amiről tudod, mit történt vele és milyen minőségben.

Lesznek hibái, de mivel itt 15-31 éves autókról van szó, a drágábbakat sem tegnap gurították ki az átadóból. A karosszéria lakatolása és fényezése nagyon viszi a pénzt, hosszú kapcsolatra készülőknek ez legyen a választás alapszempontja, mert utólag építhettek bele légkondit és sperrt, kaphat szebb kormányt és jobb ülést, hatos váltót és a mezei rádiónál okosabb fejegységet.

Barátunk, a körforgalom: az MX-5 mindig kapható némi csibészségre:-)

Ha pedig beleugrottál egy kilátástalannak tűnő autóba, a hibáit tisztességesen elmondva is eladhatod másnak, mert nagyon sokan keresnek csillogó szemmel, telve reménnyel, de üres zsebbel MX-5-öt. Ha olcsó, a rosszra is lesz vevő. Aki tud, válasszon a kínálat tetejéből, kétmillió forint körül, ami árban már a korai, sokat futott NC-k szintje. Inkább hajts egy légkondi nélküli, de tisztességes MX-5-öt, semmint odalegyen az októberben is szép szezon a tökéletes autó reményében.

Feljebb lépnél? Van hozzá minden

És ha már megvan a használt Mazda MX-5, már összenőttetek és tovább lépnél, ehhez az autóhoz minden készen van. Akkora közösség építi és tuningolja a világ minden pontján, hogy az angolul olvasni és a neten keresni képes tulajok kész megoldásokat találnak vágyaik beteljesítésére.

Legyen az pályanapokra is jó fékrendszer és futómű, mechanikus feltöltő beépítése az első újkori MINI Cooper S-ből, turbókészlet leömlővel, kiegészítő olajhűtő a teljesítménynöveléshez: mások is foglalkoztak vele és van bevált módszer. Ugyanígy kapható a vízkört megfordító csomag, amivel a hidegebb hűtővíz először a tűzfalnál lévő és így a legforróbb, négyes hengert éri el, majd innen megy a legelöl lévő és a legjobban hűtött egyes hengerhez.

Adott a teljesítménynövelés szebbik és nehezebbik útja is, a szívómotor felszúrása, speciális kipufogó-leömlővel, akár Havassy Péter-féle vezérműtengelyekkel és könnyített lendkerékkel, mert a mester nemcsak Ladákkal dolgozik. A típus körül itthon is élénk a klubélet, évente több találkozóval, közös autózással szép helyekre, aktív piactérrel és jelenléttel a közösségi oldalakon.

Melyik használt autó kéne a legjobban? MX-5 NA, a bukólámpás 22% (13) MX-5 NB és NB-FL 45% (27) Smart Roadster és Roadster-Coupé 3% (2) Toyota MR-2 30% (18)