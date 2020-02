Tompán puffan a nehéz ajtó, kicsit fészkelődök még a fekete bőrülésekben mielőtt a pendrive szerű kulccsal felkeltem a V6-ost. Eltart egy ideig, amíg megtalálom a pozícióm a kényelmes ülésekben. Közben azért rácsodálkozok, hogy elektromosan állítható még a fejtámla és a kormányoszlop is a közel 20 éves Mercedes CLK-ban. Nem az lep meg, hogy van. Hanem az, hogy minden tökéletesen működik.

2002-ben bevezetik készpénzként az eurót, Michael Schumacher már az ötödik világbajnoki címét szerzi, a Mercedes pedig nem élte épp fénykorát. A korábbi rendíthetetlenség illúzióját alaposan megtépázták a rozsdásodó lemezek. Ez látszik most az árakon is. Kétmillió forint alatt például olyan hathengeres kupét lehet kapni, mint ez a fekete metál CLK320-as.

Elhamarkodottan ítéltem, amikor megláttam a pirosra pingált féknyergeket és az opálos tekintetű fényszórókat. A CLK utasterében egyedül a tekerőkapcsolók gumis műanyagjai hámlanak. Ha kell hideget fúj a kétzónás digitklíma, de ilyen szeles időben inkább az ülésfűtés preferált. Ott figyel a kesztyűtartóban a CD tár és a motoros hátsó naproló is pillanatok alatt eltűnik a kalaptartóban. Még a biztonsági öveket is némán nyújtja előre, mint a jó komornyik.

Érezni a CLK-n, hogy ez valakinek súlyosan sokba került 2004-ben. Habár a gömbölyded formaterv elárulja a korát, a mechanikai érzete megmaradt klasszikusan mercis.

Baritonban szól és finoman jár a V6-os. Gázreakciója sokkal élesebb annál, mint amire a komótosan fokozatot választó ötgangos automata felkészült. Alacsony fordulaton végtelen sötét szakadékként nyeli el a lovakat és a 310 Nm nyomatékot a váltó, de Mercedeshez kevésbé illő tartományban – nagyjából 5000 környékén – már tényleg jobban érvényesül a 218 lóerő.

Akkor az igazi, amikor az ember lehúzza az ablakokat és kinyitja a napfénytetőt. A B oszlop hiánya miatt ilyenkor szinte már kabriósan szabad az élmény. Andalogni a duruzsoló hathengeres után, erre való igazán a CLK. Lehet, hogy pojácaságnak tűnik majd végigvonulni kikönyökölve a Balaton partján, de ne törődj vele! Több mint élvezhető.

Háromlengőkaros első futóműve és multilink hátsó felfüggesztése van a CLK-nak. A futóműve inkább a komfort irányába hangolt, de nagyon szépen betámaszt a kanyarokban. Az egész autóban ott az a bizalomgerjesztő merevség. A kormányzása már fogasléces (a korábbi generációnak golyóscsapágyas), közvetlenséggel azért nem vádolnám. Szinte semmit nem árul el az útfelületről, hajósan könnyedre szervózott fakormány.

Nem adja ingyen a hangulatot a Mercedes CLK, szomjas lovak laknak benne. Városban 15 literes átlag körül fogyaszt, országúton és autópályán a felhasználástól függően 9-12 liter között.

Mi baj lehet?

Ellentétben a kompresszoros négyhengeresekkel és a – négytől hathengeresig terjedő – dízelekkel, az M112-es kódú V6-os motor igazán megbízható. A Mercedes ekkoriban már nagyban tolta a moduláris rendszert, ezért közeli rokonságban van a CLK500-ban nyolchengeressel, csak épp a lánc megnyúlása nem fenyegeti.

Túltervezett, a megfelelő karbantartással stabil és örök életű darab a 3,2 literes, dupla vezérműláncos hathengeres a CLK320-ban. Nem jellemző rá az olajfogyasztás (8,9 liter szükséges bele) és gyertyából (12 darab kell neki) is könnyen befogad bármilyet. Potenciálisan az a motor, ami körül előbb pusztul el a bódé, minthogy feladja a harcot.

Mert bizony a rozsdásodásra figyelni kell. Akkor is, ha a CLK nem annyira veszélyeztetett, mint a könnyen oszlásnak induló rokon, a W203-as C-osztály. Általában a sárvédőívek és a küszöb kezd először oxidálódni. Kabriók esetében a tető könnyen beázós lehet, kupéknál pedig az elöregedett kédergumik és hasonló apróságok miatt súghat a szél a vezető füle mellett.

2005-ben jött a CLK nagy frissítése, amikor ezeket a remek blokkokat is kidobálták a kínálatból, köztük ezt a V6-ost is. Az utána következő motorok már nem bizonyulnak ennyire gondtalannak. Ahogyan a 7G-Tronic váltó is érzékenyebb, mint az itt használt 5 sebességes automata. Nem egy gyakori gondozást kívánó elem, de az automataváltó olajcseréje szinte csak utántöltögetéssel megoldható. A másik módszer a teljes csere, átmosással. Ez persze, jóval költségesebb művelet, 100 ezer forint feletti tétel.

Viszi a pénzt?

Amennyiben ehhez hasonlóan valaki a kínálat aljáról szemezget a Mercedes CLK320-asok között, akkor az 1 millió körüli vételárra több mint 350 000 forintnyi regisztrációs adó jön. Aztán 8 000 forint a német vizsga honosítására, 20 000 eredetiségvizsgára, 8 500-ért kap rendszámot, 12 000 a forgalmi és a törzskönyv. Különösen fájó az értékét folyamatosan vesztő autóra kicsengetni a 104 000 forintos vagyonszerzési illetéket.

Természetesen a CLK-ra is igaz, hogy a vásárlással nincs vége a költekezésnek Vezérműlánc készlet: 59 250 Ft

Első féktárcsák: 19 500 Ft

Első fékbetétek kopásjelzővel: 7 300 Ft

Generátor: 46 150 Ft

Gyújtógyertya: 1 970 Ft (12 darab kell összesen)

Első futómű lengőkarjaira: 7 500-14 000 Ft között lehet költeni szabadon

Üzemanyag szivattyú: 10 000 Ft

Üzemanyag szűrő: 8 600 Ft

Aki igazán elszánt az 2004 végéről keres magának V6-os CLK-t, mert abban már a frissebb, minőségibb beltér lesz és az örök életet ígérő technika. Ha gondozza, akkor igazán hálás és elegáns Mercedesben ülhet akár minden áldott nap.