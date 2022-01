Röviden – Használt BMW 325ti Compact, 3-as E46/5 Mi ez? Hosszmotoros, hátul hajtó, háromajtós ferdehátú az 1998 utáni 3-as BMW-ből; kis motorral jórészt a legolcsóbb megoldás egy E46-os BMW beszerzésére. Ez a 325ti Compact egy pazarul felszerelt csúcsmodell, 241 000 km-rel, kézi váltóval, 2001-ből. Mibe kerül? 800 ezer forint körül indulnak a hathengeres E46-os BMW-k, a 330Ci kupék és a kabriók ára 3,5 millió Ft is lehet. 325ti Compact szinte egy sincs eladó. Melyik motor jó bele? Minden E46/5 kódjelű 3-as Compactban közös a precíz kormányzás és a jó futómű, de ha belefér, sorhattal vegyétek! A mai 1-esből az F40-nel rég nincs hathengeres, borítékolható a 325ti Compact értéknövekedése. Mi van helyette? Hátsókerekes háromajtósként adja magát a CL203-as C Sportcoupé 320-as (218 LE) vagy 350-es (272 LE) V6-tal. Bár létezett kézi váltóval, ez eredendően dámaverda, tehetős párok női Mercedese volt. Alternatíva a 8P kódjelű Audi A3 3,2, a 147 GTA vagy a Lexus IS200/300. Ideképzelhető egy Alfa GT is.

Ötféle karosszériából áll össze az E46-univerzum, ezen belül a Compact a kicsit lesajnált rokon, de ne ismerjétek félre! Ha csak az számít, mit ad a vezetőülésben, a rút kiskacsában felismered a takaros hattyút.

Erős legyen és semmiképp nem SUV

Megjelenésekor a motorháztető mögül világító fényszórókkal abszurdan csúnyának láttam, nem értettem, miként lehet a szép és arányos E46 elejét így elcsúfítani? Hogy engedte ezt gyártásba az a márka, amely évtizedeken át mesterműveket adott nekünk dupla kerek lámpás orral?

2001 júniusától 2005 februárjáig készült a hathengeres E46 Compact. Míg elődjében a nála eggyel korábbi, E30-as 3-as sorozat ferde- vagy harántlengőkaros hátsó kerékfelfüggesztését találjuk, az E36 leváltásakor a háromajtós Compact is megkapta az aktuális 3-as technikáját.

Elég rövid autó, de igen hosszú a 3-as Compact 2725 mm-es tengelytávolsága. Hossza csupán 4262 mm, szélessége 1751, magassága 1408 milliméter. Ma az elsőkerekes és keresztmotoros F40-es 1-es a BMW alsó középkategóriás autója, az összevetés kedvéért annak a hosszúsága 4319, szélessége 1799, magassága 1434 mm. A kései leszármazott 267 centis tengelytávja kurtább valamivel.

170 000 forintos ráfordítással szépült meg a teljes belső tér, a technikára nagyjából félmillió forint ment rá az autó megvásárlását követően, pedig egyik sem volt elhanyagolt

Szinte hihetetlen a mai autóárakkal, de ez a 325ti 2020 decemberében 1,1 millió forintból állt meg magyar rendszámmal, már akkor is jó állapotban, de nem a mai ragyogással.

Az autó ajándék volt a gyermekektől édesapjuknak, aki most 68 éves, de a családi egységfront részeként ő is megveti az aszfaltterepjárókat és mindenképp valamilyen erős autót szeretett volna. Végül egy 173 lóerős Focus I ST-ről mondtak le, amikor meglátták ezt a BMW-t.

Luxus, kicsiben: navigáció, telefon, bőrülés

Szerintem még ma is idegen a hazai autóvásárlási kultúrától, szokásoktól, ha valaki nem az adott összegből megvehető legnagyobb vagy legdrágábbnak ható autót veszi meg, hanem egy kisebbet, de a nagyok motorjával és szinte luxusautós felszereltséggel.

Újonnan ez a BMW 325ti Compact bődületes pénzébe kerülhetett első tulajdonosának, aki többek között vajszínű bőrkárpittal, ülőlap-hosszabbításos üléssel, multifunkciós kormánnyal és nagyképernyős, színes kijelzős navigációsrendszerrel rendelte meg.

A tárolókat takaró, világos rolók ma is működnek elöl és hátul is, ráadásul az első alatt autótelefon található! A telefonkagyló egy ekkora autóban még annál is nagyobb meglepetés, mint a xenon fényszóró vagy az ultrahangos hátsó parkolássegítő.

2001-ben, a Vezess indulásának évében újonnan is teszteltük ezt a modellt. Akkor így vélekedtünk róla:

1,1 millióról indult, 1,8 millió lett tökéletesítve

Megvásárlásakor sem volt vészesen lelakva az utastér, de a világos belső tér sok munkával és nagy ráfordítással lett olyan, amilyennek én láthattam. Többek között a bézs műanyag belépőlécet kellett újrafújni, pótolni a vezetőülésen az állítómechanikát takaró törött oldalborítást és kellett egy alapos kozmetikai kezelés kárpittisztítással.

Javításra szorult a kazetta-lejátszással és hatos CD-tárral kombinál, nagyképernyős navigációs fejegység. Itt a kazettás egység nem működött, de a legtöbb megrendelő a navis fejegységet CD-lejátszással kombinálta, így bontottból is nagyrészt ezekből állt a kínálat. Végül a meglévő fejegységből a navigáció, a bontottan vettből a kazettás rész kelt közösen új életre.

Ebben is megnyilvánult a tömegével bontott E46-os BMW-k áldásos háttere, jelenleg még szinte minden beszerezhető, rövid idő alatt és megfizethető áron. Hosszabb távon az E46-os csoportokban valószínűleg még inkább azok maradnak benne, akik szeretik és értékelik ezt a típust, ami már most is jót tesz a közösségnek.

Összesen 170 000 forint ment el az autó belső megszépítésére, ideértve az autókozmetikát, több műanyagelem, köztük a küszöbdíszléc újrafestését, a kapaszkodók megszépítését és a 20 000 forintért beszerzett fejegységet. 30 ezres tétel volt egy Dension-kihangosító beszerzése.

Ékszeresdoboz: 192 lóerő hat hengerből

Belül pár műanyagelem cseréje és újrafestése után apróságok maradtak, a váltó előtti tárolórekesz fedelén vannak enyhe karmolások, az ülés oldaltámaszának élein viseltes a kárpit, pár helyen megkopott a festék a műszerfali üreg szélén.

Ám ezt az autót nem önmagában a felszereltsége, hanem az extrabőség és a hajtáslánc nemesíti ékszeresdobozzá. Igazi ínyenc rendelhette meg, aki nem kérte a hathengeres benzinesekhez gyakran társított automatikus váltót.

Számos kézi váltós BMW-ben volt kellemetlen tapasztalatom az akadozó, porcosan mozgó váltókarral, de itt az S5D 250G kódjelű, sok más sorhatos BMW-típusban bevetett kézi váltó nem vette el a kapcsolások örömét. Rövid útjain olajazottan és könnyen járt.

6000-es fordulatszámon 192 lóerős, 3500-on 245 Nm nyomatékmaximumot ad le az M54B25. A súlyeloszlás javítására jócskán hátratolva beépített, hasonló célból csomagtéri akkumulátoros 325ti Compact a mechanikus gépalkotás műremeke.

Hangja mesés, járása még inkább és 1485 kilója ellenére a 325ti Compact szinte repül, ha rendesen forgatod. Meleg motorolajjal minden érzékedet megsimogatja, ahogy surrogva forog, erőlködés nélkül gyorsul és lazán felpörögve tör 6500 felé. 7,1 mp a gyári gyorsulási idő 0-100 között, ami még ma is jó, ahogy a 235 km/órás végsebesség sem az az érték, amire sokan számítanak a korszak legkisebb BMW-jétől.

Lemeztű, autóárban Mindig élmény olyan emberekkel találkozhatnom, akik valamilyen szakterületnek kiváló értői, szenvedélyes művelői. A használt BMW 325ti Compactról egy olyan szobában kezdtünk beszélgetni, ahol egy magyar fejlesztésű highend hifimárka rendszere zengett. A Mellorn Audio Maróti Gábor és Pelczer Tamás szenvedélyének gyümölcse. Mi jazzt hallgattunk egy több mint 60 éves stúdiófelvételről, egy szalagos stúdiómagnón lejátszott mesterszalagról. 45 leszek, de ehhez hasonló audioélménynek soha a közelében sem voltam eddig. Igaz, csak a rendszerhez tartozó lemezjátszó hangszedője (tűje) annyiba kerül, amennyiből hathengeres E46-ost lehetett venni, konkrétan 1,3 millió forintba. A hangzás tisztasága, élettelisége, melegsége, ahogy a megütött bőr megszólal, ahogy a fúvósok zengenek, az maga a káprázat. Az ismertebb és marketingerőben fölényben lévő berendezésekhez képest a manufakturális gyártásban, itthon készülő rendszernek kétszer annyira jól kell szólnia és feleannyiba kerülnie, de öröm volt látni, hogy a mi hazánkban ilyen is létezik.

A motorhoz méltó örömöt ad a kormányzás és a futómű is. Nagyon jól irányítható a Compact, kezes, pontosan végigvihető azon az íven, amit kinéztél. Tökéletesek a precíz kormány erői, miközben a 205/55 R16-os téli gumikkal vezetett háromajtós finom léptű, kényelmesen rugózó autó.

Csapatni jó, de utazni is

Kellemes meglepetés volt az autó belső mérete és használhatósága. Ha akarod, egy használtan megvett BMW 325ti Compact tökéletes társ hétvégi hajnalon kiélvezni a magányt országúton, de négy ember el tud vele utazni, még akkor is, ha viszonylag magasak.

Ezt abból tudom, hogy a saját magamnak beállított vezetőülés mögött, ha nem is teljes kényelemben, de elüldögéltem. Ha 180-185 centinél abbahagytam volna növést, akkor lazán elütném az utat a müncheni BMW Weltig egy E46 prospektussal és extralistával meg néhány erdingi barna búzasörrel. A 310 literes csomagtér elég szűk, de az osztott háttámlák lehajtásával 1100 literesre bővíthető.

Meglepően nagy, de szerethetően intim tér az E46 Compact belseje. Ebben az autóban az utastér szép kiállítású, nyomokban sem emlékeztet arra a harsogó igénytelenségre, amivel a BMW az E90-91 modelleket berendezte.

Nem kell hozzá eső, hogy az M54B25-tel elússzon gázra



Fogyasztás: 8-15 liter százon

Ha nem is a C-oszlopból, mint a kupékban, de hátul is van világítás az utasoknak, az oldalablakokat ki lehet támasztani. A kopoltyúablakok elérhetők voltak elektromos nyitással és zárással is.

Mivel 140-nél ötödikben majdnem 4000 a fordulatszám, a tank nem valami nagy és ha jól szórakozol, akkor 14-15 liter benzin válik örömmé 100 kilométeren, a hatótáv nem jobb közepesnél. De átlagként ne 15 literrel kalkuláljatok, ez az autó Budapesten járva sem fogyaszt 12-12,5 liternél többet százon, hosszabb utakon 8-9 liter elég neki. A 325-ös Compact BMW-k átlaga 9,45 l/110 km a Spritmonitoron.

Hibalehetőségek, BMW E46 Compact

Ez nem tudományos igényű vizsgálat, de az utcán előforduló 3-asokat nézve mintha az E46-ok közül a Compact kevésbé rozsdásodna a limuzinoknál és a kombiknál. Itt is fontos ellenőrizni az alvázat, az ajtók alsó éleit, a küszöböket, a sárvédőíveket, főleg ott, ahol a lökhárító apró mozgásai kidörzsölik a fényezést. A Compactban az ablakmosó-folyadék betöltőnyílása mellett is találhattok rozsdát.

Ma 16-21 évesek a használt BMW 3-as Compactok, számos vízvető, gumicsík, műanyag karosszériaelem elöregedhetett rajtuk. Ezen az autón a fényszórók feletti tömítést is kicseréltette a tulaj, de ritka az az igényesség és anyagi áldozatkészség, amivel a jó műszaki és esztétikai állapotban megvett Compactot tovább csiszolták.

Ebben az autóban szerencsére az M54B25-ös sorhat van, így a vezérműlánc hasonlóan tartós, mint a korábbi, M52-es hathengereseké. A vezérműláncnak a BMW 325ti Compactban nem szokása megnyúlni, szakadni vagy lecsúszni.

Gyakori viszont a hűtőfolyadék kiegyenlítő-tartályának repedése, ami itt egy utángyártott (Meyle) tartállyal 30 000 forintos tétel volt, munkadíj nélkül.

Egy sima olajcserére is számoljatok 30-50 ezer forintot attól függően, saját magatok végzitek-e illetve milyen olajat és szűrőt használtok. 6,5 liter motorolaj a cseremennyiség, polgári használattal 5W30 az alapértelmezett viszkozitás, de ha elkap a driftelés, akkor feljebb kellhet lépni.

Cserésnek ítélte a tulaj a kartergázszűrőt és a hozzá tartozó vákuumrendszer négy csövét. Sokszor itt tud fals levegőt szívni a motor, amitől torpanhat gyorsításkor, egyenetlenebbé válhat a járása, ingadozhat az alapjárata, erőtlenebbé válik. A gyári kartergázszűrő 26 300 forintos tétel, a négy vákuumcső összesen 34 000 forintot vitt el (Febi), plusz a munkadíj.

Szükség volt egy új vízhűtőre is, az 50 000 forintos összköltségből 38 500 Ft volt a hűtő, 11 500 Ft a fagyálló és a desztillált víz. Összesen 25 000 forint volt a hosszbordás szíj három feszítőgörgője.

5500 forintos tétel oldalanként az új lámpatömítés és 25 800 forintot ért a tulajnak az új szélvédőtömítés, mindhárom tételnél gyári alkatrésszel. A futóműben elég volt egy jobb hátsó lengőkarszilentbe beruházni 5400 forintot, plusz a futóműállítás egy tízesért.

Gondoljatok a benzinszivattyúra!

Ez a műszakilag és esztétikailag tavaly rendbe hozatott autó egyetlen egyszer robbant le 2020. decemberi megvásárlása óta. Ha ilyen korú használt autót vesztek és bizonytalan a csere ideje, ne mulasszátok el kicserélni az üzemanyag-szivattyút, mert az AC-pumpa nem nagy tétel, de ha megadja magát, a kocsi is megáll. Erről nemrég saját tapasztalatból írtunk, bár ott a kétéves szivattyú romlott el.

Figyelni kell 50-60 ezer kilométerenként az üzemanyagszűrő cseréjére, mert az eltömődött szűrő tönkrevágja a túlterhelt benzinszivattyút. Ha elromlik a benzinpumpa, nem muszáj a teljes egységet cserélni, amely gyári alkatrésszel 100 000 Ft környékén mozog. A szivattyú külön is kapható.

Kettős tömegű a lendkerék

Ehhez a motorhoz is kettős tömegű lendkereket társított a BMW, ami a gyakorlatilag rezgésmentes sorhattal nem tartozik a problémás elemek közé. Ha mégis cserélni kellene, többek között LUK, Sachs és Valeo gyártmányúakat is találtok 140-250 ezer forint között. Vigyázzatok vele, melyiket veszitek, mert 240 és 288,65 mm átmérővel is hozza őket az alkatrészkatalógus.

Lendkerékkel együtt érdemes a kuplungot is cserélni. Kinyomócsapággyal, kuplungszerkezettel (nyomólappal) és a kuplungtárcsával ezt 70-80 ezer forinttól meg tudjátok venni minőségi utángyártottban.

Ebben a cikkben részletesebben olvashatsz arról, mivel járhat beleszeretni egy sorhatos 3-asba az E46-os generációból, ideértve a VaNoS vezérműtengely-állítás hibáját, a különféle jeladók gondjaival.

BMW 325ti Compact használtan: mint a fehér holló

Ha a cikkel sikerült vágyat keltenem egy sorhatos 3-as iránt vagy átbillenteni valakit az álmodozásból a tényleges autónézésbe, akkor hajrá! A cikk feltöltésekor nagyjából 150 darab 3-as BMW-t találtok hathengeres benzines motorral a Használtautón.

Körülbelül 800 ezer forintba kerülnek a legolcsóbbak, amelyek között vegyesen vannak modellfrissítés utáni és előtti E46-osok. Tisztán látszik, hogy a sáv alján a kétezres és a 2,2 literes 20i-k mozognak, egymillió Ft alatt szinte csak ez a két motorverzió bukkan fel. Az erősebbikre érdemes rámenni, mert az 170 lóerővel még egy E39-ben is értékelhető menetteljesítményeket nyújt, a 3-ashoz remekül illik.

Ha a 231 lóerős 330-asokra fáj a fogatok, ezek belekerülhetnek 2,8-3,5 millió forintba kupéként és kabrióként, akkor is, ha 300 ezer km-rel hirdetik őket. Amennyiben kifejezetten BMW 325ti Compactot kerestek használtan, az nehéz ügy lesz, mer a cikk írásakor egyetlen egyet találtam a HaHun, amely az automatikus váltó ellenére 3 350 000 forintra volt kiírva.

Valóban nehéz itthon sorhatost kifogni belőle, mert a Compactok legeslegnagyobb része sima négyhengeres benzines, esetleg dízelmotoros 318td vagy 320td. De még nehezebb valami mást venni helyette, ami megadja a 325ti-vel átélhető örömöket és az autózásnak ezt a minőségét, kulturális fokát.

Ha nincs eladó 325ti: kompakt autók hat hengerrel

Hátsókerekes háromajtósként adja magát a CL203-as C Sportcoupé valamelyik V6-tal. A 218 lóerős 320-asból létezett kézi váltós, de a realitás ebből is az automata, mint a 272 lóerős C 350 Sportcoupéból. Arról nem is beszélve, hogy ez hölgykocsi, kényelmes és erős túraautó, de nem valami sportos.

Ha a sportosság és a hat henger fontosabb a hátsókerék-hajtásnál, akkor az Alfa Romeot 147 GTA lehet a kiút. Nagy élmény, frenetikus hanggal, grandiózus Busso-V6-tal és használtan egy 325ti Compactnál jóval nagyobb kockázatokkal, kevesebb bontott alkatrésszel, potenciálisan még nagyobb fenntartási költségekkel. A V6-os motor az Alfa GT kupéval társítva még szebb autó, de az nem GTA.

Szóba jöhet a szintén 250 lóerős, 8P kódjelű Audi A3 3,2, amelynek a hathengerese újra cserélt láncos vezérléssel és friss gyújtótrafókkal szerethető, izgalmas hangú, nemes GT-t ad ki, kizárólag összkerékhajtással. A témát pár éve körüljártuk, mert szerencsére vannak lehetőségek kompakt autóban élvezni az öt- vagy hathengeres motort, legyen az viharvert Mazda323F, összkerekes SEAT Leon, a hangja és az ára miatt FIAT Stilo vagy öt hengerrel a Focus ST és kis Volvók hármasa. Tegyetek jót magatokkal, mert a nagy motor egy kis autóban megédesíti az életet és ez a BMW 325ti Compact is azt bizonyítja, hogy erre érdemes áldozni!

