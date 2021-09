Te hány rendszámot tudsz fejből, hány autótok hatósági jelzését vágod még álmodból felriasztva is? Főszerkesztőnknek, Horváth Zsoltnak és nekem ilyen betű-szám kombináció a HMP-130. Nem vírustörzs, nem kadarkaklón, hanem annak a Mercedes C 220 CDI Sportcoupénak a rendszáma, amely a Vezess harmadik tesztautója volt 2001-ben, indulásunk évében.

Egyben az első, amely csillagot viselt, az első, amely hátul hajtott és az első, amiben megérthettük, hogy a „Nur ein Mercedes ist ein Mercedes” mondás nem véletlenül tartotta magát, tehát csak egy Mercedes-Benz lehet Mercedes. Nem jobb a BMW E46 Compactnál, nem iskolázza le a kortárs Audi A3-at, de karakteresen más autó, és ez a háromajtós ferdehátú C-osztály is mélyen Mercedes.

Ha látnánk néha, nem lenne nehéz kiszúrni a forgalomban, mert a 487-es színkóddal, gyári nevén Aventurinorange árnyalatban nagyon kevés C Sportcoupé fut itthon. Ám nem láttuk, hiába szerettük volna felderíteni hollétét. Hogyan bukkanjunk a nyomára?

4443 mm-es, a 4526 mm hosszúságú lépcsőshátúnál 8,3 centivel rövidebb a háromajtós. 1728 mm-es szélességük azonos, a sportosabb vonalvezetésű háromajtós magassága 1406 mm, a 2715 mm-es tengelytáv egyforma

Megkeresnéd életed első autóját?

Egy ismert rendszámú, de ismeretlen tulajdonosú használt autó fellelésének procedúráját már 2016-ban is eljátszottuk, akkor a Vezess 15 éves évfordulója kapcsán a Volvo S40-et és a VW Lupo 3L TDI-t kerestük fel a Vezess első három tesztautója közül. A megoldás nem az, hogy megkérsz egy rendőr ismerőst, ugyan nézze már meg az adatbázisban, ki a tulaj és küldje el a kontaktját, mert ez nem így működik.

Ha megkeresnéd életed első autóját, elsősorban türelemre és kitartásra lesz szükséged, meg némi eljárási díjra. Mivel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 2016 utolsó napjával megszűnt, azóta a Belügyminisztériumot kell levélben megkeresned, hogy kapcsolatba léphess az adott rendszámú autó gazdájával.

Levelezés és türelmes várakozás

Papíralapú megkeresést kell küldeni a tárcának, megnevezve a keresett jármű rendszámát (esetleg a típusát is), valamint indokolni, hogy mit akarunk a tulajdonostól. Erre a hivatal szintén levélben elküldi a nyilvántartásában található címre a mi adatainkat, telefonszámunkat, és már csak várni kell. A kérelmező tehát nem kapja meg a megkeresett tulajdonos adatait, utóbbira van bízva, hogy reagál-e.

Mi a Vezess 20-ik évfordulója kapcsán még februárban indítottuk el a C Sportcoupé felkutatását a Belügyminisztériumhoz beadott kérelemmel. Az ezt követő adminisztratív buktatósorozat leküzdéséhez szükség volt Horváth Zsolt, a főszerkesztőnk állhatatosságára, aki egy ultratriatlonista kitartásával levelezett és telefonált ezért a cikkért.

Nem volt hiába, mert eljutottunk az autó mai tulajdonosához, Erdei Hajnalkához, aki párjával, Kármán Lászlóval nagyon kedvesen fogadta a Vezess stábját a fotózáskor 216 471 km-es óraállású Sportcoupéval.

20 év, 216 471 km

Nemcsak kedvesen, de egy örömtelien jó állapotú, szépen tartott, gondosan megőrzött autóval vártak bennünket. A narancssárga C Sportcoupéről meg nem mondanám, hogy 20 éve fut Magyarországon, nem pedig egy igényes német tulajtól frissen behozott autó, S-es rendszámmal.

Limuzinból és kombi C-osztályból jóval többet látni, mint a náluk rövidebb, de semmivel nem alacsonyabb rangú két oldalajtósból. A 4526 mm hosszúságú lépcsőshátúnál 8,3 centivel rövidebb a 4443 mm-es hölgykupé, 1728 mm-es szélességük azonos. A szedán magassága 1427 mm, a sportosabb vonalvezetésű háromajtósé 1406 mm, a 2715 mm-es tengelytáv egyforma.

Mai gazdája 2019 áprilisában vásárolta az autót, akkor 195 000 kilométerrel. Megkérték az árát, 1,3 millió forintba került, de a paksamétányi szervizszámla, az autó állapota és az előtte megnézett kocsik elhasználtsága egyértelművé tette, hogy érdemes többet költeni egy gondosan szervizelt, 5W40-es és 5W30-as Liqui Moly-olajjal simogatott autóra.

Hol van róla a rozsda?

Szokatlan, hogy ezt a C-osztályos Mercedest nem csúfítják rozsdás hullafoltok, pedig az S203-as kombik és a W203-as limuzinok legsúlyosabb baja a korrózió. Ez elsősorban a második tulajdonos érdeme, aki az importőri tesztautót megvásárolta és vigyázott rá. 2011-ben garanciában tetőt cserélt rajta egy márkaszerviz a rozsdásodás miatt, jelenleg csak a sárvédőíveken látni barnulást, aminek a javítása tervben van.

Mint más prémiummárkák kisebb autói, a CL203-as C Sportcoupé is attól jó, hogy valódi Mercedes, csak kisebb méretben. Futóműve és kényelme a mai napig iránymutató. Nemcsak két, de négy embernek is kényelmes utazóautó, mert az ajtó nélküli második sor intimitása, védettségérzete, illetve a váratlanul jó térkínálat a nagy üvegfelületekkel és az ülések között hátravezetett hűtéssel-fűtéssel vonzóvá teszi a hátsó üléseket is. Mármint a szélsőket, mert a kardánalagút miatt a középső kényelmetlen.

C-osztály, másodszor 24 évvel a 167-es A-osztály bemutatása után alig felfogható, de a Mercedes-Benz igazgatótanácsában egykor komoly dilemma volt, hogy lehet-e, szabad-e kis Mercedest piacra dobniuk? Hosszú fejlesztőmunkát követően készült el az 1982-ben bemutatott 190-es, W201-es modellkóddal. Ennek utóda az új névrendben C-osztálynak nevezett típus, amelyből a második generáció a 203-as modellcsalád. Először lépcsős háttal, majd kombiként készült, 2000 nyarától 2007 tavaszáig. A Sportcoupé viszont 2001-től egészen 2011-ig gyártásban maradt, a 204-es C Mercedesre hasonlító orr-résszel modernizálva és CLC-re átnevezve. Ez a háromajtós hölgykupé Brazíliában készült, amit nem az ottani kiugró kereslet indokolt, emlékeim szerint a Mercedes csak az állami támogatás visszafizetésével zárhatta volna be a Smart Formore gyártásával kecsegtetett telephelyet, amikor a Daimler lemondott a Forfour terepjárósra rajzolt bátyjáról. A 203-as C-osztály benzinessel 129-272, dízellel 102-224 lóerő közötti motorokkal jött ki. A benzines AMG-t az elődhöz hasonlóan itt is V8-ra cserélte a gyár a gyártási perióduson belül, a 3,2 literes, kompresszoros, 354 lóerő V6-ot váltotta a C 55 AMG 367 lóerővel. Az egyetlen dízelmotoros AMG volt a C30 CDI AMG a 231 lóerőre felhúzott soros öthengeressel.

Elöl nagyon jó dolgunk volt a C209-es CLK-ból bontott és átemelt ülésekben, és az is feltűnt, hogy az üléspozíció mélyebbre vehető, mint a legújabb, W206-os C-osztályban. A dédnagyszülőt ugyanis a hat- és nyolchengeres motoroktól, illetve a légrugózás opciójától megfosztott generáció tesztautójával látogattuk meg.

10,8 m, 315 Nm: jól fordul, jól húz

Fotózás közben megint feltűnt, mennyire jól fordul az autó. A hosszmotorral van hely alaposan elfordulnia az első kerekeknek, ami az orr-keresztmotoros kocsikban a motor melletti váltó és a differenciálmű helyigénye miatt nem megy. A 10,8 méteres fordulókör az egyik vonás, amit nagyon lehet szeretni az autóban.

Vészfékezni nem kellett, de a próbaúton mindig megnézem, hogy a használt autókban működik-e az ABS. Beleállva a fékbe kicsit korrigálni kellett a kormánnyal, mert a blokkolásgátló és az elektronikus fékerőelosztás dacára félrehúztak a fékek.

Az automatikus váltó eddig nem igényelt felújítást, 60-90 ezrenkénti olajcserével az ötfokozatú automata élettartama igen hosszú. A motor nagy gázra megcsillantja az 1800-2800-as fordulatszám-tartományban állandó, 315 Nm-es csúcsnyomaték nagy részét, ami 20 éve, az akkori autóparkban lehengerlő erő volt.

Ha épp nem száguldasz, az 1505 kilós háromajtós nagyon finoman, nyugodtan fut, egyenletes sebességnél a hosszú áttételezés és a jó hangszigetelés kényelmesen halkká teszi.

Lóg a tetőkárpit, pixelhibás a műszeregység

Esztétikai gond a pixelhibás műszerfal és a lógó tetőkárpit, ez sok kortárs C-osztályon gond, főleg ha valaki nekiáll nedvesen tisztítani a tetőborítást. A gombok és a kapcsolók viszont szép állapotban átvészelték az elmúlt két évtizedet.

Napi járósnak van mellé más, HMP-130 hétvégi autó és a hosszabb utakra veszi elő gazdája. Kímélő vezetéssel 100 kilométeren 5,1 liter körül fogyaszt prémium gázolajból, mást nem tankolnak bele. 62 liternyi üzemanyaggal jó messzire jutunk két tankolás között. A márka autóit jól ismerő ráckevei szervizben az üzemanyag-ellátó rendszerre sem kellett sokat áldozni az elmúlt két és fél évben. A nagynyomású szivattyú felújítása a csövek és a tömítések cseréjével nagyságrendileg 60 000 forintba került.

S203, W203 vagy CL203 használtan

Használtan egy C-osztály nem elérhetetlen autó, ami nemcsak a vételárra, de az alkatrészekre is igaz. Ha nem egy bontott trafóval, használt gumival üzemeltetett G Astrából ülsz át, a nagyszériás Mercedesek kopóalkatrészei nem fognak kétségbe ejteni.

Ha megtetszett az autó, nagyjából 600-650 ezer forinttól felfelé kapni 2000 utáni, 203-as típuskódú C-osztályt. Az óraállás egy szám, persze jobb érzés 296, mint 514 ezer kilométert látni magad előtt, de ennek csak a valós futásteljesítményű autókban van jelentősége.

Egymillió Ft alatt a használt autók között sok a 116 lóerős C 200 CDI és a 143 lóerős 220 CDI, a 2004-es modellfrissítés előtti verzió, amikor a teljesítmény 150 lóerőre nőtt. De igen gyakori az 1796 köbcentis, kompresszoros benzines is. Ebből a négyhengeresből különböző teljesítményszintek vannak, a C 160 Kompressor 122 lóerős és nagyon ritka. A sokkal gyakoribb C180 Kompressor gyári csúcsteljesítménye 143, a C 200 Kompressoré 163 lóerő volt. A háromajtós C-osztály ára nagyjából 2-2,3 millió forintig megy fel az utóddal párhuzamosan futó CLC esetében.

Ha sikerül kifogni egy hasonlóan megóvott, gondosan szervizelt példányt és elkerülitek a rozsdás autókat, még az sem kizárt, hogy egy C Sportcoupé vagy CLC a Vezess 40 éves évfordulóján is működni fog. Mi ezt kívánjuk a tulajdonosoknak, magunknak pedig még legalább 20 évet Veletek, a világ legjobb olvasóival.