Kétféle embertípust különbözethetünk a régi autók kormánya mögött. Vannak, akik azért járnak régi autóval, mert nehezen tudnának kigazdálkodni valami újabbat, mégis járni kell valamivel. Ők nem szeretik, ha az autójuk megszívatja őket, érthető módon. A másik típus, aki direkt jár régi autóval, mert arra van szüksége és tudja, hogy lesz baj, mert régi autó, miért ne lenne? Ő felkészül rá, szerszámmal alkatrésszel, munkakedvvel. Mindig ott vannak nála, ha kell. Vagy nem?

A második csoporthoz tartozom. Határozottan. De… Amikor kellene valami, bármi, amit elrakok csak azért, hogy biztonságból meglegyen, csak akkor nincs nálam, amikor tényleg kellene. Így történt, hogy nagy becsben…szeretettel…szóval fenntartott BMW-m úgy döntött egy kellemes társaságban eltöltött péntek esti vacsora után a 8. kerület közepén, hogy nem indul be.

Ennél autentikusabb helyet a szerelésre nehezen tudnék elképzelni, de a trélerezés is érdekes lett volna

Az E36 is még olyan szerkezet, hogy ha bármivel probléma van, rosszul működik, vagy hibás, akkor is beindul. Krahácsol, köhög, fulladozik, de megy, épp ezért szeretem, mert az elektronika ilyenkor sem tiltja le. Még egyszerű vas, lehet szerelni, nem az OBD csati és a hibaleolvasó a kedvenc szerszámom. Csinált már furcsa indulásokat, lefulladásokat, de egyszer sem volt még olyan, hogy ennyire ne akart volna beindulni, pláne miután a legtöbb problémás alkatrészt kicseréltem benne.

Ez egy olyan hosszú távú projekt, amit azért kezdtem el, mert jó volt az ajánlat és csak későbbre terveztem sok pénz beleönteni. Ennek első nagyobb falatját olvashatjátok itt. De alapvetően az életbentartás játszott eddig szerepet, hogy csak működjön, így apróságokat cserélgettem benne, amikről tudtam, hogy bajosak és most is tudom, hogy még van problémája, mert még mindig prüszkölve jár a motor.

Amikor elkezdtünk utánajárni, mi lehet a baja az M42B18-nak, sorra szedtük az ötleteket. Valamelyik levegő csőnél szív falsot. Több ponton lehetséges, minden gumicsövet, ami öreg volt, kicseréltem, picit javult, de nem szűnt meg. Cseréljünk benzinszűrőt, mert miért ne, olcsó és könnyű, megcsináltam, hajszálnyit jobb lett, de nem feltűnően. Cseréljünk benzinszivattyút, hátha az akkor 24 éves alkatrész lesz már gyenge, kicseréltem.

Ez volt két évvel ezelőtt, vettem egy teljes szerkezetet, az egyetlent, ami a Bárdinál akkor elérhető volt 15 000 magyar forintért, némi kedvezménnyel. Ez az ERA szivattyúja úszóval, kerettel, mindennel együtt plug-n-play, kiveszed a régit, az újat be és ennyi. Ma ez 52 000 forintba kerül, ami tekintve, hogy nálam, egy olyan autóban, amibe 2 év alatt 5000 kilométer került, elég elszomorító dolog. Már új korában sem volt jó hangja, de több fórumon olvastam, hogy az ERA vonyít. Nem tetszett, de gondoltam, ez van. Nagy hiba volt.

Leállításkor még semmi jele nem volt, hogy baj lesz. Előtte elég sokat mentem az autóval egész nap és mindegyik indítás olyan volt, mint régen. Az E36-ban gyújtás ráadására nem kattan és nem is hallani a szivattyú bekapcsolását, így ez nem volt furcsa. Aztán hosszas tekerésre nehezen beindult, de 500-as fordulatról lefulladt, aztán ezt még megcsinálta párszor majd többet nem.

Ebből már gyanús volt a dolog, mert ha nem kap szikrát valamelyik henger beindul, de nem jár stabilan – korábban volt ilyen gond, az egyik gyújtókábel volt sérült. Ha levegőt vesz rosszul, szintén beindul, de másként dadog le. Ebből egyértelműnek tűnt, hogy a három összetevőből a benzinellátás lesz a lúdas és egyből a vonyító benzinszivattyúra gondoltam.

Benzinszivattyút cserélni nem nagy truváj egy E36-ban, de a legtöbb hasonló korú autóban sem. A hátsó ülés felől érhető el, ezekben még kialakítottak szerelőnyílást, így az ülőlap, a szőnyeg és a hangszigetelés pár perces eltávolítása után négy csavart kell csak kitekerni. Aztán lehúzni a szivattyúról a csatlakozókat és a benzincsövet, majd letekerni a rögzítő gyűrűt és ki is jön az egész.

Tudom, mert most csináltam meg másodjára a belvárosban a járda mellett. Mindennel együtt nagyjából 10 perces művelet, ha kéznél van minden és van alkatrész. Szerencsére volt, csak messze, így az autóm a nyolckerben éjszakázott.

Mitől hal meg egy szinte új benzinszivattyú?

Attól, ha kevés üzemanyaggal közlekedünk. Valószínűleg mindannyian ismerünk olyat, aki mindig 2000-ért tankol, vagy 3-ért 4-ért, de sohasem tele. Ez a legnagyobb ellenség, mivel az üzemanyagpumpa hűtéséről és kenéséről is az üzemanyag gondoskodik. Ez az alkatrész a legtöbb autónál a tankon belül helyezkedik el és jó esetben folyamatosan benzinben vagy gázolajban úszik. Mivel belül mozgó és súrlódó alkatrészről van szó, ezért melegszik is és hűtés híján képes megszorulni, megállni.

A másik gond a kevés üzemanyaggal, hogy szintén a legtöbb autónál van üzemanyag-visszavezetés is, amitől egy idő után felmelegszik a benzin/gázolaj és azért nem lesz a pumpának jó hűtése. Miután ez egy könnyen kikerülhető hibaforrás, legalább fél tank szokott lenni a BMW-ben. Aznap sajnos elég sokat mentem és elhalasztottam a tankolást, így negyedre esett a benzinszint, ami lehetséges, hogy betett az amúgy is gagyi üzemanyagszivattyúnak. Persze az is lehet, hogy szimplán csak ennyit tudott.

Általában tartok pótalkatrészeket a BMW-ben, de egy büdös benzinszivattyút azért mégsem, de eltettem a régit, viszont csak másnap tudtam megszerezni. Működött, amikor kiszedtem 2 évvel ezelőtt és a legmeglepőbb, hogy azonnal működött is, ahogy most visszakerült a helyére. Kívülről furcsa lehetett, hogy a parkoló autók között egy kibontott utasterű autóban matat valaki, mert odajött egy srác megkérdezni, egyébként teljesen normálisan, hogy mit művelünk.

Mivel látta, hogy szép nadrágban, ingben – rendezvényről egyenesen érkezve – szerelek, sokat nem kellett magyarázkodni, hogy enyém az autó és örülnék, ha beindulna. Minden más esetben is szeretném, ha valaki odasétálna az autómhoz kérdezősködni, ha látja, hogy valaki matat benne.

Egy ilyen váratlan szerelnivaló sosem jön jókor, hiszen azért váratlan. Egy zsúfolt nap után fáradtan csak haza szerettem volna jutni, amikor lerobbant, másnap kora reggeltől estig volt betáblázva halaszthatatlan program, mikor történne meg ez, ha nem ilyenkor? Szerencsére beindult és a régi szivattyúval még szebben is jár a motor, mint a megkotlott ERA-val korábban. Akkor miért is cseréltem ki? Gyanús volt, felmerült az ötlet, hirtelen felindulásból kicseréltem, de a régit eltettem. Ez volt a legjobb döntés akkor, mert szombaton benzinszivattyút szerezni nem lett volna egyszerű.

Mindebben egyetlen dolog frusztráló csupán. Nem az, hogy a régi autóm lerobbant, nem is az, hogy szerelni kellett és még kellemetlen sem volt senki előtt, mert mindenki, aki számít és velem volt akkor megérti, miért tartom a BMW-t és hogy ez benne van. Az sem gáz, hogy a járdán kellett szerelnem. Az már viszont igen, hogy 2 évvel ezelőtt kiadtam 15 000 forintot egy alkatrészért, amit ma 52 000-ért tudnék megvenni és 2 évet bírt egy alig használt autóban.