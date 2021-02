Jó ideje koptatom a klaviatúrát és próbálok segíteni azoknak, akiknek nem az autók világa a természetes közegük. Újra és újra szembejön a feladat: vizsgáljak át kis futásteljesítményű, „újszerű-patika-költségmentes” járgányokat, ami messze a jobbik eset. Rosszabb esetben egy laikus a maga útját járja. Még rosszabb esetben megkéri Kareszt, a haverját, hogy segítsen autót venni, hiszen ő buszsofőr volt hét évig, meg tavaly is behozott két autót Németből, ezért a kisujjában van az autóvásárlás ablaktól-zsiráfig.

Varga Tibor, a Vezess használtautó-vásárlási szakértője, az Autóvizsgálat.hu vezetőjeként minden napját a murván tölti. Kollégáival együtt a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át, az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben, jobb használt autót vásárolhassatok. Most használtautó-vásárláskor hamis biztonságérzetet adó, téves beidegződésekről ír. Varga Tibor többi cikkét ide kattintva olvashatjátok el, ahol megtaláljátok az Értékbecslő videósorozat epizódjait is.

#1. Higgy el mindent, amit a neten találsz!

Lehetőleg regisztrálj az adott típus rajongói oldalára és kérdezd meg a többi tulajdonost, mit javasolnak, mik a típushibák, ők megnézték-e és hogy szerintük érdemes-e… A kedvencem: melyiket ajánljátok? Nyilván a többi gazdi tele van jószándékkal és szakértelemmel, mert már háromszor feljött a csekkendzsin (ezért a többi autónak is ugyanaz a baja) és tökegyedül cseréltek fékbetétet meg légszűrőt, valamint ők is vérprofira gyúrták magukat típushibákból, szintén ugyanonnan. Tutira átlátják az adott típus piacát, hiszen:

a) Övék a legjobb motor-váltó-kasztni kombó és mindenki más idióta, aki ettől eltérő kombinációban gondolkodik.

b) Ők is megszívták a kocsival, mert rájuk sóztak az osztrákoktól egy rozsdás, tekert órás bontószökevényt, és most majd segít neked, hogy te ne lépj bele ugyanabba a kakiba, mint ő.

c) Szerencsésen vásároltak egy tényleg jó állapotú példányt, ezért biztos, hogy neked is erre lesz szükséged.

A tulajdonosi tapasztalatok nagyon hasznosak lehetnek, ha az illető ért ahhoz, amiről ír. Viszont magabiztos, de hajmeresztően laikus hozzászólók is bőven vannak. Hidd el: az igazi szakember tudását nem fogod pár órás guglizással összelapátolni különböző csoportokból és fórumokból. Ráadásul annyi minden történik egy autóval 8-10-15 év alatt, ami egyedivé teszi (elmulasztott olajcserék, rossz javítás, sérülés, rozsda stb), hogy hiba lenne az egy-két saját autót látó tulaj tapasztalataiból általánosítanod.

Homlokegyenest ellentmondó tulajdonosi vélemények az Mk3-as Ford Mondeó TDCi-ről, a videónkhoz érkezett hozzászólások között: „Ezt a típust az ellenségemnek sem! Egy évvel ezelőtt még az enyém az ország talán legszebb és legfrissebb ilyen Mondeója. 2006-os, 2,0 TDCi 130 ló, 130 ezer km, Magyarországon újonnan forgalomba helyezett, vezetett szervizkönyv, aztán a tulaj írta, mit cserélt, pl. évente olajcsere+szerviz ha csak 5-6000 Km-t ment. Hibátlan gyári fényezés, Ghia, amit akarsz, ülésfűtés-hűtés, tempomat. Tízen pár ezer km alatt nagynyomású pumpa felújítása 350 ezer Ft, utána egy porlasztócsúcs még rossz volt (50 ezer), újraprogramozni újabb 50, aztán a láncfeszítő patronja tönkrement, ennyi valós km-nél, lánc elugrott, hengerfejcsere, lánc fogaskerekek, feszítő, tömítések, szimmeringek stb stb. A költség a félmilliót verte.” “2004 év végi 130 lovas TDCi. 560 000 km felett adtam el (ebből 460 ezer az enyém), eredeti motorvezérlő lánccal. 1x tömítéscsere a magasnyomású szivattyún meg valami nyomóelemet fordítottak (37 ezer Ft). Volt garanciás felújított magasnyomású szivattyú beszerelve 130-ért, de nem kellett. 2x volt komplett felújítva a 4 porlasztócsúcs (kb. 30 ezer Ft/porlasztócsúcs) 1x kettős tömegű lendkerék cseréje. 1x kormányszervo-szivattyú cseréje, 1x vízszivattyúcsere, 1x valami rozsdamentes olajcső a turbóról 27 ezer Ft, 1x féltengely-szimmeringek. Ezenkívül csak akku meg apró kopódolgok és 8 rugó, mert nálam valamiért elrepedtek. 400 ezer felett már elkezdte csipegetni az olajat 2 olajcsere között (15 ezrenként szigorúan, és prémium olaj) kb. 0.5, végén már majd 1 litert öntöttem utána. Mindig prémium gázolaj, Ennyire strapabíró, megbízható kocsim még nem volt.” „Sajnos ez a motor egy sz@r! Volt két ilyen motorral szerel Mondeóm, de mindkettő idővel ugyanazokat a hibákat produkálta. Ez az injektorok meghibásodása volt. A szervizelést 10 000 km-ként megkapta, és végig prémium üzemanyaggal mentek. Ki is koptak az utakról már rendesen.” „405.000 km-el adtuk el a mienk. 2.0 TDCi, a gyártás végéről. Imádtuk! Gyári volt a turbó-porlasztó-magasnyomású trió. Nem füstölt, nem ette az olajat. Néha még hiányzik:) De az utód egy Mark 4-es Mondeo lett, az is nagy szeretetben van nálunk.” „Soha többet, szemétdomb, havi 100 ezreket költöttem rá!Aki tud, meneküljön, pedig nekem a ráncfelvarrás utáni volt. Folyamatos porlasztógondok, a Delphi magasnyomású hibája, az önindítókat ette, a kettős tömegű 2x megadta magát. Ezzel jártam dolgozni évi 40 000 km-t, és mindent megadtam neki. Olaj tízezrenként, prémium gázolaj. Áh, hagyjuk is, a kényelmét sajnálom.” „Nekem 2.0 TDCi van. Közel 600 000 km van benne, ebből 300 000-t én tettem bele az 5 év alatt, amióta nálam van. A kötelezőkön kívül 470 000 Ft-ot kért el, ami km-re kivetítve elenyésző. Porszáraz motor, 0 olajfogyasztás, ajtók alja, küszöbök cserélve. Minden extra működik. Hűséges társ.”

#2. Mindenáron kevés kilométerest!

Keress kevés kilométeres, sérülésmentes, újszerű, költségmentes csodajárgányt 10 évesen. Mindezt lehetőleg a piac aljáról! Nehéz lesz. Egy új, középméretű autó ára 6-10 millió birodalmi forint. 10 évesen az új vételárának a 20-25 százalékáért megvásárolhatod.

Dőreség lenne ezekkel a kondíciókkal újszerű állapotot elvárni, főleg a piachoz képest alacsony összegért. Senki sem a pénztárcája ellensége. Amennyiben tényleg jó autót árul az eladó, megkéri majd az árát. Fordítva az egyenlet viszont gyakran nem igaz. Azért, mert egy használt autóért sok pénzt kérnek, nem biztos, hogy jó állapotú kocsit kaparinthatsz meg.

Ha egy 10 éves autó sárvédőjét fényezték, cserélték a szélvédőjét, elkopott a fékbetét és nem 96 ezer kilométert mutat a számláló, attól még lehet a korához képest jó állapotú járgány. Tudom, hogy nagy meló összelapátolni 2-3 millió forintot (nekem is az) valamint marha sokszor kell felkelni és a főnököd unott arcát nézegetni, de ez az autót egyáltalán nem érdekli. A fenti példa alapján 25%-ért nem fogsz kapni 98%-ot. Gondold át: ha nem így lenne, ki vásárolna új autót?

A legjobb, ha állapottól függetlenül félreteszel a kispárnába 200-500 ezer forintot a kezdeti kiadásokra (gumigarnitúrák, kopóalkatrészek, szíjak, olajak és egy-egy nagyobb falat) még egy jó állapotú használt autó esetében is, így kisebb az esélye egy későbbi lábon kihordott infarktusnak.

#3. Kerüld az autókereskedéseket!

Csak magánszemély-orvos-nyugdíjas-női első gazdától keress autót, hiszen ő biztosan vigyázott a szíve csücskére…

Sok éve vizsgálok át használt autókat és segítek a vásárlóknak. Állíthatom, hogy semmivel nem jobb magánszemély eladó hirdetésére rárepülni! Egyrészt lehet, hogy őt is átverték, amikor az autót vásárolta, másrészt 10 év alatt pont úgy szétrúghatta, mint ahogy 3-4 gazda is vigyázhatott az autójára. A kereskedésben álló használt autókat is birtokolta és vezette valaki pár hete, vagy hónapja.

Most mondhatod, hogy a kereskedő biztosan át akar verni. Ez esélyes, de semmivel nem indulsz nagyobb sansszal egy magánszemély eladónál sem. A realitás az, hogy mindegy, kitől vásárolsz: nem az eladót fogod hazavinni és a nyakában utazni, hanem az autót, amit megvásárolnál. Persze itt is vannak határok: én sem szívesen vásárolnék a Marketplace-ről nagyon rossz benyomást keltő emberektől. Valójában a kocsi jelenkori állapota a legfontosabb és ezzel el is érkeztünk a következő ponthoz:

#4. Mindenképp kérdezd le és bízz vakon a szervizkönyvben!

Biztos nem veszem meg, ha nem követhető az autó előélete, és akkor sem, ha nincs szervizkönyv! A szervizkönyv rendkívül hasznos tartozéka lehet a járműnek. De sok esetben csak az derül ki belőle, hogy öt éve mikor gurult be a kocsi a szerviz ajtaján és mennyit mutatott a kilométeróra akkor. Amit sokszor nem tudhatunk meg belőle:

a) Milyen olajat töltöttek bele valójában?

b) Cseréltek-e szűrőket?

c) Cseréltek-e alkatrészt, és ha igen, milyen minőségűt építettek be?

d) Milyen egyéb javítások történtek?

e) És különben is: valódi a szervizkönyv, vagy a netről vették egy hete?

Jó sok kérdés, amikre nincs válasz, de te otthagynál egy autót, csak mert nincs szervizkönyve? A külföldről érkezett autók órapörgetési sztoriját mindenki ismeri: mire kis hazánkba ér a kinti munkásautó, már barátságosabb, Magyarország-kompatibilis óraállást láthatunk. De mi a helyzet a magyar autókkal? Azokat hogy pörgetik?

Ha kihagyjuk a tavalyi pandémiás évet, 2019-ben kb. 147 000 új autó talált gazdára hazánkban. Mintegy 70 százalékuk valamilyen céghez került (taxi, bérautó, céges-rohangálós stb). Ezeket az autókat jellemzően 4-5 éves korukig értékesítik.

Találós kérdés: hány használtautó-hirdetésbe futsz bele azzal, hogy volt cégautó sok kilométerrel eladó? Hová tűnik a cirka évi 100 000, azaz százezer céges autó? Elon kilövi őket a Marsra, vagy befogják őket az eke elé, mert traktornak még jó lesz? Dehogy! Mire eladósorba kerülnek, már kevés kilométeres, megkímélt járgányt láthatunk a hirdetésekben.

Kis szentimentális biográfia Amióta az eszemet tudom, autókkal foglalkozom. Az óvodában nem bírtak kihúzni a lemez Moszkvics alól, és amikor délután hazavittek, apám műhelyében dobáltam a villáskulcsokat. 10 évesen szelephézagot állítottam a Zsiguli motorjában, ami el is döntötte a sorsomat. 19 évesen már Bakó Laci barátommal igyekeztünk életben tartani esőben-sárban Kiss Zsolti VFTS Ladáját, hogy rommá verjen majdnem mindenkit a Mecsek Rallye kanyarjaiban (merthogy pécsi gyerek volnék). Jött minden, ami autó: autókkal nepperkedtem a pécsi Vásártéren, építettünk Szécsi Tomival minőségi zenét autóhifi hangminőségversenyre, volt autószerelő műhelyem itthon és külföldön, most meg itt az Autóvizsgálat.hu, amit imádok. Őrület ez, fétis, amit csak az ért meg, aki hasonló futóbolond, mint jómagam. A többieknek maradok különc autó-alkoholista, aki abból él, amit mindig is imádott. Varga Tibor

De ha lekérdezted, biztos tuti, hogy annyi van benne, nem? Hát nem! Ha tulajdonosuk csalni akar, ezeket a kocsikat két bejegyzett szerviz között pörgetik vissza, így semmilyen adatbázisban nem lesz nyoma a furfangnak. Persze, attól még, hogy céges, sok kilométeres autó, még lehet jó állapotú, ez tény. A gond az, hogy a hirdetésekben nem így szerepel. Most újra jöhetnek a kommentek, hogy a magyar vásárlónak a hamis, de alacsony óraállásra van igénye, de az órapörgetés akkor is nettó csalás.

#5. A szomszéd szava tuti, hogy közhiteles

Kérdezz meg minél több szomszédot, barátot, sarki zöldségest, hogy melyik a legjobb autó és hogy szerintük neked mi kell!

Kis hazánk amúgy is szakértő-paradicsom, ha autókról, nőkről, férfiakról, fociról vagy politikáról van szó. Mindenkinek lesz fantasztikus véleménye az általad kiválasztott típusról, mert neki is volt már egy, de ha nem, a haverja főnöke fodrászának biztos, és ő is megmondta, menyire tré, amit venni akarsz.

Véletlenül se vegyél a „három F” szabály szerint autót: Ford, Fiat, Francia (ennél nagyobb sületlenséget azóta sem hallottam, de mindegy). Az okosok szerint rossz a PD TDI, a CDTI, a HDI, az összes három betűs, meg minden más, amit valaha javítani kellett. Lehetőleg a fenti haverokból válogass, ki az, aki elkísér kocsit venni. A tuti választás Karcsi lesz, hiszen ő 7 évig volt buszsofőr és különben is tud műszakit olcsón. Egy ilyen ember csak ért hozzá, nem?

Ha már felvérteződtél az összes elvárt áltudománnyal, máris kész vagy rá, hogy rád sózzanak valami bontószökevényt, amire ráköltöd az életedet. És miután ez megtörtént, te is felkent, alanyi jogú dehonesztálója lehetsz minden fórumon az adott típusnak.

* * *

A fentiekkel senkit nem állt szándékomban megbántani! Tudjatok róla, hogy választhattok másik utat is. Átvizsgáltathatjátok a kiválasztott használt autót szakműhelyben vagy kérhettek segítséget helyszíni állapotfelmérőktől, de ez a lehetőség csak a gyengék fegyvere. Ebben az esetben nehezen tudnak átverni, várhatóan nem költitek el minden évben a nyaralási pénzt alkatrészekre és a hétfő reggeleket sem az autószerelő műhely előtt töltitek. Senkinek nem jó ez, rajtatok kívül.

