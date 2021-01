Olvass tovább

Vezérlés: nem mind láncos!

Japán autót keresve érdemes tudni, hogy motorjuk nagy arányban láncos vezérlésű. Esetükben nem abból kell kiindulnotok, mint sok Opel vagy Volkswagen-konszernes autóval, hogy a vezérműláncot, a vezérműkerekeket, a láncfeszítőt meg a vezetősíneket is cserélni kell, munkadíjjal együtt típustól függően nagyjából 180-300 ezer forint közötti sávban.

De ne bízzatok a japán benzines=cserementes láncos vezérlés képletben, mert sok a szíjas vezérlésű motor is! Az előírt intervallumban cserélni kell a szíjas szelepmozgatást például a modellfrissítés előtti E11-es Toyota Corollákban, az XE10 kódjelű Lexus IS 200-ban, az EP-s Honda Civicben vagy a régebbi Mazdákban is.

Azért kell nagyon odafigyelni a szíjas-láncos kérdésre, mert a láncban hívő tulaj felvilágosítására túl drága módszer a vezérműszíj szakadása és a szelepek összeverése a dugattyúkkal.

Városi autónak: Yaris helyett Mazda2

Mivel a legtöbb embernek megbízható kisautóként a Toyota Yaris jut eszébe és az agyonsztárolt Honda Jazzig is 17 másodperc guglizással el lehet jutni, az emberek jelentős része ezeket az autókat próbálja megvenni, legalábbis első körben.

Ezzel nincs is baj, mert mindkettő jó lehet, csak a kiugró kereslet a nagyon lepukkant, alul vészesen rozsdás autókat is viszonylag drágává és jól eladhatóvá teszi. A nyugati műszakin kibuktatott vagy a német TÜV-re és az osztrák 57a paragrafus szerinti vizsgálatra el sem vitt autók jöttek, jönnek is be ezerszám.

Ezért mondunk a Yaris XP9 és a Jazz helyett két jó japán kisautót 1,5 millió forint alatt. Az egyik a Mazda2 DE, a kiskocsi 2007-2014 között gyártott, második generációja, amelyet nemrég részletesen bemutattunk.

Jazz helyett: Z30-as Mitsubishi Colt

A másik a Smart Forfour testvérmodellje, a Mitsubishi Colt Z30. A Colt utolsó, 2003-tól gyártott nemzedéke a GD1-es Honda Jazz helyett, családi használatra is értelmezhető autó a 2008-as modellfrissítésig, mert a tologatható hátsó üléspaddal átrendezhető az utas és a csomagtér. Sajnos ezt a pluszt súly-, fogyasztás- és költségcsökkentési céllal a ráncfelvarráskor kivette belőle a Mitsubishi.

A Z30-as Colttal külön cikkben is foglalkozunk a közeljövőben, az érdi szakszerviz, a Nippon Autó munkatársainak segítségével. Most röviden annyit róla, hogy a Jazznél érzékenyebb a technikája, de nincs annyira felkapva és azonos árban tud olyan jó lenni, mint a második generációs, 2009 előtti Honda Jazz. A benzines motorok közül a Colthoz az 1,3-as a legjobb, a 95 lóerős négyhengeres, de a 75 lóerős, 1,1-es háromhengeres sem rossz városi autónak.

Ha a kinézett autóban a kézi váltót két kézzel lehet csak beerőltetni a fokozatokba, ne rettenjetek meg, hanem próbáljátok feltérképezni a bajt. Ha oldalirányba könnyen jár a kar, de előre-hátra durván ellenáll a nyomásnak, az nem váltóhiba lesz, hanem csak a kulissza kopott el és 20 ezer Ft alatt javítható. Ennél sokkal többe fáj a kormánymű cseréje, ami bontottan is majdnem hatjegyű összeg, a gyári új pedig aránytalanul drága.

Családi autó: Nissan Primera P12

Ha nagyobb, tágas csomagterű japán autót kerestek használtan, ami nem rozsdásodik, gondoljatok a Nissan Primerára! Sejtem, hogy páran felhorkannak a nyájas olvasók között, miként ajánlhatjuk ezt a rondaságot, de ne ítéljetek elhamarkodottan! Itt maximum 1,2 millió forintból kell olyan családi autót találni, ami nem kopaszt meg a fenntartási költségeivel és nyomott ára más megvilágításba helyezheti a Nissan Primera utolsó generációját. Ezzel a kerettel 2002 utáni Honda Accordot keresve körbenevetnek, benzinesből még 350-400 ezer kilométeres autó is alig akad 1,3-1,5 millió forintig.

A Primera neve a spanyol első szóból származik, amit mindenki ismerhet, aki követi a Primera Divisón meccseit. A monosziluett Primera lágyan ívelő formáját a behavazott autók ihlették. Dizájnja merész ugrás volt elődeihez képest, talán ezért sem futott be nagy karriert, pedig a lépcsőshátún kívül ferdehátú ötajtós is készült belőle, ami a kombival együtt ideális megoldás családi autóként.

Formatervén kívül a P12-es Nissan Primera legnagyobb dobása a digitális tolatókamera megjelenése volt. Ez feltételezi egy kellően nagy kijelző meglétét, amit a P12-es Nissan Primera meg is adott az 5,8” képátlójú színes kijelzővel. 2021-ből nézve, egy friss okostelefon tudományához képest aligha értik a fiatalok, mi volt ebben annyira nagy szám, de 2002-ben őszintén csodájára jártunk a sokkal drágább autókból is hiányzó kamerának, amit a Nissan a Clarionnal közösen fejlesztett ki. Az autó áttekinthetetlensége és a rossz kilátás miatt a kamera kellett is.ű

Belül a használt Nissan Primera P12 jó nagy és a korabeli konkurensekhez képest többnyire gazdagon felszerelt autó. Ezzel nagyjából el is mondtuk az utastér előnyeit, ahol közepes anyagokkal, már új korában is tökéletlen összeszereléssel, utas híján mocorgó jobb első üléssel és különféle zörgésekkel találkozhatunk. A középre tett műszerek sincsenek ott jó helyen, ám ezt a nem érintőkijelzőn mutatott, de oda kivetített és a képernyő alatti gombokkal működő klímavezérléshez hasonlóan meg lehet szokni.

Motorok és átlagfogyasztás

Benzinesek

1,6 (109 LE): 8,10

1,8 (116 LE) 8,84

2,0 (140 LE) 9,40

Dízelek

1,9 dCi (120 LE) 6,03

2,2 dCi (139 LE) 6,79

Liter/100 kilométer. Forrás: Spritmonitor.de

Mivel az autó a Nissan és a Renault koprodukciója, a motorok is a szövetség két márkájától jönnek. (A Renault 1999-ben felvásárolta, majd szanálta és nyereségbe fordított a jó ideig masszívan veszteséges Nissant. Kellett hozzá bátorság, de utólag az egyik legjobb befektetés az autóipar történelmében.)

Akinek a pulzusa ritkán mozdul ki az 50-60-as tartományból, beérheti a 109 lóerős, 144 Nm nyomatékú benzinessel. QG16 De kódjelű 1,6-os a két nagyobb motorhoz hasonlóan Nissan-konstrukció, láncos szelepvezérléssel. A QG18DE, a 116 lóerős, 163 Nm nyomatékú, 100-ra 11,9 mp alatt gyorsuló és 194 km/óra végsebességű 1,8-as jobb megoldás.

Európában a csúcsmodell a 140 lóerős kétliteres volt, amely a QR-motorcsaládba tartozik (QR20DE). Talán ki se néznétek az autóból a japán piacos, 7200-on 204 lóerős szívó benzinest. Az 1998 köbcentis, SR20VE kódjelű kockamotorral (86×86 mm a furata és a lökete is) egész jó lehetett a hatfokozatú kézi váltós modell. Nálunk a 2,5 literes, 170 lóerős négyhengeres sem volt piacon.

A 2003-ig kínált, 126 lóerős, 279 Nm nyomatékú dízelmotor szerepe jelentéktelen használtautó-kínálatban. A 2,2 DI-t leváltó 1,9 dCi és 2,2 dCi dízelmotoroknak rosszabb a hírük, mint amennyi baj valójában van velük. A kisebbik, a szíjas F9Q itt 120, a nagyobbik, a láncos vezérlésű YD22DTi 139 lóerős, nyomatékuk 270 illetve 314 Nm. Mivel a gyárnak nem érte meg részecskeszűrővel felszerelni és átállítani őket az Euro 4-es normára, 2006-tal megszűnt a gyártásuk. Csak a benzines Primerák maradtak piacon a típus a kifutásának évére.

250-300 ezer kilométerig a benzinesektől nem kell sok kiadásra számítanotok. Jó eséllyel a főtengely és a vezérműtengely jeladói vagy a gyújtótrafók mehetnek tönkre. Némi olajfolyás jelentkezhet a motor és a váltó között illetve a féltengelyek kihajtásánál. A karosszériában a központi zár és a vezető oldali ablakemelő vacakolhat, kophat a fekete festék az ajtóoszlopról a rozsdavédelem viszont a korabeli japán standardhoz képest meglepően jó. Inkább a Toyoták, mint a Mazdák, Hondák szintjén áll.

A ma már 13 év feletti dízelekkel bármi költséges baj lehet, itt az alacsonyabb árért cserébe kapjuk a nagyobb rizikót, de nem szükségszerű, hogy rosszul járjatok egy közös nyomócsöves dízel Primerával. A keveset futó dCi-ket érintheti a motortartó bakok cseréje, ami 200 000 km felett esedékes lehet.

Az elöl kettős háromszöglengőkaros, hátul Scott-Russel-rudazattal kitámasztott kerékfelfüggesztés elég összetett konstrukció elöl és hátul is. A viszonylag kényelmetlen és nem is agilis futóműben elöl az alsó lengőkar cseréje viszonylag sokba kerül. A szervokormány tömítetlen lehet, magyarul szivároghat belőle az olaj.

Delfinorrú használt Primerából itthon a dízeleket 400-450 ezer forinttól hirdetik, a benzinesek nyitóára 450-500 ezer Ft. A legtöbbe kerülők sem mennek 1,1-1,25 millió forint fölé a cikk írásakor.

Mivel az árak nyomottak, érdemes minél későbbi gyártású autót választani, mert az évek során a Nissan javított az angliai Sunderlandben gyártott autó minőségén, nem rossz kiindulási pont a 2004-es modellfrissítés utáni autókat keresni. Ezek műszeregységében három helyett négy kerek órát láttok és a középső kijelzőjük is színesebb.

Az alapmodell a Visia, a középső az Acenta, a leggazdagabban felszerelt a Tekna. Az autó fejlettségére jellemző, hogy a fokozatmentes automatával felszerelt kétezres benzines elérhető volt adaptív sebességtartó automatikával, amit akkoriban az S-osztályból ismerhetünk Distronic néven.

Természetesen Hondából és Toyotából is lehet jó használt autót venni 1,5 millióig, ahogy Mazda6-ból is lehet alig korrodáltat vagy nem rozsdásat találni, csak elég nehezen. Sok más alkalmas típus is van, köztük a Toyota Yaris Verso, ebbe a cikkbe ennyi fért bele. Ha ezek az autók nem tetszenének, itt további lehetőségeket találsz 1,5 millió Ft alatti japán autók közül.