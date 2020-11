Létező jelenség a bezzegautó, amilyen már sosem lesz, se Toyotából, se másból. Ez a nimbusz ragyogja körül az E11-es Corollát, ezt az egyszerű, kiforrott, átgondolt autót, japán kortársaihoz képest tisztességes korrózióvédelemmel. Megbízhatósága legendás, amiből többet vagy kevesebbet napjainkba is átmentenek ezek a ritka hálás autók.

Talán páran még emlékeznek rá, hogy ez a Corolla a Peugeot szívódízelével is készült, amire emlékeim szerint Franciaországban 1 millió km garanciát vállalt a helyi vezérképviselet. Ezzel nem vállalt különösebb kockázatot, mert a motor elmegy ennyit megfelelő karbantartással, ami a jótállás érvényesség feltétele és kevesen autóznak évi 200-300 ezer kilométert.

Ez már a VVTi benzinesekkel szerelt, megszépített verzió. A békalámpásról a képgalériában találtok fotókat

Nagy marketingfogás volt, de az E11-es vagy E110-es Toyota Corolla kvalitásai reklámhadjárat nélkül is meggyőzték a világot, hogy tényleg a világ legtartósabb autói közé tartozik és tényleg elképesztő élettartama van. Már ha azt a minimális törődést nem tagadta meg tőle a gazdája, ami minden gépnek kijár.

Hibalehetőségek: használt Toyota Corolla E11

Sajnos megesik, hogy valaki visszaél adottságaival és a végletekig elhanyagolja, lelakja az autót. Az elmulasztott vagy 10W40-es kenőanyaggal megejtett olajcserék következménye a benzines motoroknál olajzabálás lehet, a kerékfelfüggesztésből hiányzó karbantartást támolygással és ropogó, klattyanó hangokkal honorálja az autó. De ha kéken is füstöl, ha ropog is a futóműve, azért megy konokul, sokszor még akkor is üzemel, ha vállalhatatlan ridegtartásban volt része.

Kora ellenére igen kevés baja tud lenn, ami nem közös bármely más autóval, mint a gyújtótrafó, a hatástalan katalizátor, pár elfáradó futóműalkatrész, amilyen a stabilizátorpálca, az első lengőkarok alsó nagy szilentblokkja vagy a kerékagycsapágy. A kilinccsel először a vezető ajtajánál adódhat gond, belül a központi zár motorja és a gyújtáskapcsoló elektronikája romolhat el.

Corolla E110 árak

Körülbelül 200-250 ezer forintnál indulnak az E11-es Toyota Corollák, ki tudja, milyen futásteljesítménnyel, de 350-550 ezres óraállással. 400-500 ezer forint között hirdetik a 250 000 km körüli, modellfrissítés utáni autókat. A fotókon ígéretesnek ható állapot, a Harmony és Linea Terra modellek sivárságánál gazdagabb felszereltség és főleg a típusban ritkának mondható légkondicionáló 650-700 ezer forintig is felviheti az árakat.

Használtan a 390 literes csomagterű négyajtós limuzinból a legszélesebb a kínálat, a legritkább pedig a G6, a hatfokozatú váltós, méhsejtmintás órahátlapú, sportos verzió, amely csak benzines motorral készült. Ferdehátúból kétféle is van, egy meredekebb farú, sportosabbnak felfogható háromajtós és az ötajtós Liftback, nagy csomagtérajtóval és 372 literes, remekül pakolható csomagtartóval.

Családi autót 1-1,5 millióból: Citroën Xsara Picasso

Röviden – Citroën Xsara Picasso Mi ez? A 1999 és 2010 között gyártott, ötszemélyes egyterű a Xsara strapabíró technikájára.Ford harmadik valóban új generációja. Melyik motor jó bele? Benzinesből az 1,6-os 8 vagy 16 szeleppel, dízelből inkább a 2,0 HDi. Mibe kerül? A benzinesek ára 350 000 forint körül indul, 17-20 éves korban, nagyjából 240-300 ezres óraállással. Sok autó van a 800 ezer és 1,1 millió Ft közötti sávban, a legtöbbe kerülők is kijönnek 1,5 millió forintból. Mi van helyette? Ford Focus C-Max, Opel Zafira A és Zafira B és a kisteherautóból domesztikált családi autók, amilyen a FAT Doblo.

Nemrég a ma 1,3-1,5 milliós kocsik még egymilliós használt autók voltak, csak a forint akkorát zuhant, hogy ennek nemcsak az élelmiszerárakban és ezer más kiadásunkban lehet szerepe, hanem a használt autók megdrágulásában is.

Ebben az ársávban érdemes adni egy esélyt egy francia családi autónak, még azoknak is, akik csak a szívó benzines japán autókhoz társítják az üzembiztonságot.

Jó ideig a PSA-csoporton belül a Citroën reszortja volt az egyterű, így a Xsara Picasso 1999-ben piacra lépett, míg a Peugeot 5008 csak 10 évvel később. A Xssara Picassót 2003 szeptemberében érte utol a modellfrissítés. Legyetek óvatosak a bontott elemekkel, mert a ráncfelvarrás előttiekkel nem kompatibilisek az első karosszéria-elemek és a lámpák sem.

550 literes csomagtere, egyenként variálható és kivehető hátsó ülései, derűs és kényelmes utastere nagyon szerethető családi autóvá teszi használtan a Citroën Xsara Picassót. A bizalomra megbízható technikája is rászolgál.

Motorok

Családi autónak, higgadt közlekedésre elég a nyolcszelepes és 88, 90 vagy 95 lóerős 1,6-os motor. A 16 szelepes és 110 lóerős 1,6 élénk motor, jobb szívvel ajánlható hosszabb utakhoz, akárcsak a nyugodt karakterű 1,8-as, bár ez valamivel többet fogyaszt.

Jók a dízelmotorok, elsősorban a 90 lóerős, nagyon strapabíró és hosszú élettartamú 2,0 HDi. A 2004-es modellévtől utóda az Euro 4-es 1,6 HDi 90/92 vagy 109 lóerővel.

Bajok használtan

Rozsdásodni elsősorban a könnyen javítható külső küszöbök szoktak, a motorházfedélen pedig lakkhiba fordul elő. Belül a vezetőülés szélében megtörő szivacsra figyeljetek és a kormánykapcsoló működésére. A kormánykapcsoló nem sima indexkar, hanem komplex elektronikus alkatrész, amelynek szalagkábele a vezető oldali légzsák működéséhez is létfontosságú.

A futóműben a hátsó híd kétféle kiadást tartogat. A híd tűgörgős ágyazásában a tűgörgők mehetnek tönkre, amikor a torziós rugók használódnak el, akkor leül a használt Citroën Xsara Picassók fara. Részletek a használt Citroën Xsara Picasso részletes típusbemutatójában.

1,5-2,5 millió forintból: Ford Mondeo

Röviden – Ford Mondeo BA7-Mark IV, 2007-2014 Mi ez? A középkategóriás Ford harmadik valóban új generációja. 2007-től készült, nagy modellfrissítés 2010-ben, kisebb ráncfelvarrás 2012-ben. A belga gyár bezárása miatt 2014-ben váltotta csak le az amerikai Fusion európai változata. Melyik motor jó bele? Óriási a választék 100 és 240 lóerő között. Dízelből a kétliteresek a legjobbak, szívó benzinesből úgyszintén. Vonzó belőle a turbós öthengeres és a 200 lóerős, 420 Nm nyomatékú 2,2 TDCi is. A 2010-ben bevezetett, 203 vagy 240 lóerős 2,0 SCTi turbómotorok sem rosszak. Mibe kerül? 950 ezer forinttól indul a típus ára 350-500 ezer megtett kilométerrel. 1,5-2 millió forint között nagy a választék, kb 3-3,5 millió forintig mennek fel az árak. Mi van helyette? Például Mazda6, Opel Insignia, Renault Laguna III, Toyota Avensis, VW Passat B6 és B7. De a Mondeo nyomott árából a konkurensek zöme rosszabb állapotban vehető meg.

Hosszú utakra, sokat autózóknak fontos a kényelem, a biztonság és a motor ereje is, mert a jó gyorsulás időt spórol és országúton megmentheti az életedet. Ebben a kategóriában a már ajánlott Renault Laguna III ár/érték arányát egyedül a Ford Mondeo képes überelni hasonlóan megbízható technikával, de nagyobb belső térrel és ügyesebb futóművel.

Motorok

Rengeteg motor volt hozzá, a 125 lóerős 1,6 Ti-VCT-től a Volvótól átvett öthengeres, 220 lóerős turbós benzinesen át az 1,8 és 2,2 liter közötti hengerűrtartalmú dízelekig. A nem chipelt dízelmotorok teljesítménye 100 és 200 lóerő közötti.

Arra figyeljetek, hogy lehetőleg az 1997 köbcentis négyhengeres dízel legyen a használt Mk4-es Mondeótok orrában, amit a Ford TDCi-nek hív ugyan, de attól ez még a PSA Peugeot Citroën 2,0 HDI-je, annak minden előnyével.

Hibalehetőségek

Ez nem azt jelenti, hogy ne kéne néha nagyobb összeget költeni rá. Az összes használt dízelhez hasonlóan itt is elhasználódhat a periféria, a kettős tömegű lendkerék, a nagynyomású szivattyú, a turbófeltöltő vagy a négy dízelinjektor, de ezekből van felújított is, nem muszáj újat venni.

Ami baja lehet, az elsősorban a nagynyomású szivattyú hajtása, erre 250-300 ezer km között érdemes ránézni. A vezérműtengely hajtja a nagynyomású üzemanyag-szivattyút, ami 300 000 kilométer környékén elkopik, megszorul és letöri az őt meghajtó kipufogó oldali vezérműtengely végét.

Mondeót azért érdemes venni, mert nem kerül többe a kompakt autóknál, de jobban felszerelt, tágasabb és biztonságosabb autó az Astra-Civic-Golf-Mégane vonalnál, dízelmotorral pár deci többletfogyasztást bőven megéri.

Aki keres egy jó állapotban lévő BA7-es Ford Mondeót, tulajdonképpen potom pénzből lesz egy olyan kocsija, amely 350-400 ezer kilométerrel is pihentető utazóautó, az ötajtós és a kombi esetében nemcsak bődületesen nagy, de könnyen megtölthető csomagtérrel.

És ti milyen családi autókat vennétek ebben az ársávban? Várjuk és köszönjük az érdemi hozzászólásokat!