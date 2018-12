Mert a vásárlás után óhatatlanul adódó átírási kiadások, az olajcsere, a vezérlés cseréje és a gumiszett biztosan elviszi a többit. A használtautó-vásárlás után várható költségekről ebben a cikkben olvashattok. És ezek a tételek nagyrészt azokra is állnak, akik nagyon profik és sosem nyúlnak mellé.

2. hiba: kergetni egy típust

Ebben az árkategóriában a leghasznosabb letenni a márkáról, elfelejteni a típusokat és egyetlen dologgal foglalkozni: a konkrét autóval. A típusok elméleti rangsora másképp nézhet ki lehet, de mire egymillió forint alá érnek, addigra az eredendő adottságaikat felülírhatja, hogy milyen szervizhátteret tud felmutatni a gazdájuk, milyen törődésben volt részük az évek során, mi szerepel a szervizkönyvben és miről tud szervizszámlákat elővenni a tulajdonos.

Tehát senkit nem arra biztatunk, hogy légrugós Mercedes-Benz S 400 CDI-k, Skyhook-futóműves Lancia Thesisek és V8-as Jaguar S-Type-ok közül válasszon egymillió forintos használt autót. Az azonban szinte mindegy, hogy az ép ésszel behúzható kocsik közül arra a darabra Chevrolet Lacetti, Ford Fusion vagy Nissan Almera van-e ráírva. Ha jó a háttere, követhető a szervizmúltja, pláne, ha márkakereskedés árulja, akkor le kell rá csapni.

3. hiba: mennyi lesz az alkatrész?

Ma, az internetes rendelés és a free shipping korában, egy típus alkatrész-ellátottsága másképp esik a latba, mint 20-30 éve. De az alkatrészek áraiban brutális különbségek lehetnek az egyes autók között, amit dőreség alábecsülni. Ez nem elsősorban a szokásos kopóalkatrészek, szűrők, fékek, kuplungszettek árában jelentkezik.

De nemrég belefutottam a sztoriba egy gyári dísztárcsával, amely egy európai gyártású Hyundaihoz 28 000 forintba került. Ugyanabban a márkaszervizben, ahol a Vitarához 15 000 Ft egy készlet. Vagy ott a japán gyártású Toyota Yaris 1,5 TS, amelynél a hátsó ajtóhoz egy gyári gázteleszkóp került valami 60 000 forintba, mert nem ugyanaz, mint a kisebb motoros, európai gyártású Yarisoké. Gyári dísztárcsa nélkül lehet élni és a csomagtérajtót is tarthatod kézzel vagy tehetsz bele bontottat az európai Yarisból; ezek a példák csak arra szolgának, hogy tudatosuljon a használtautó-vásárlókban: alkatrészárban a legjobb hátteret a tömeggyártású európai autók adják.

4. hiba: a látvány dönt

Régi tapasztalat a használtautó-kereskedelemben, hogy dísztárcsa kell az autóra, különben elhanyagoltnak tűnik és nem veszik meg. Próbáljatok a fekete acélkerék látványán, a húzásokon, horzsolásokon, a piszkos belső téren és a többi pszichés szemponton túllendülni.

Minden használtautó-kereskedő tudja, hogy az autókozmetika, bizonyos határok között, szinte csodát tesz egy autóval. A retkes ajtóbehúzók és a szennyezetett üléshuzatok vagy a tetőkárpit tisztítása, a morzsatemetők felszámolása, a karosszéria polírozása nagyon sokat dob egy használt autón.

Mivel a megkíméltség érzete, sokszor illúziója, 40-60 ezer forintból utólag is megteremthető, ne ezzel foglalkozzatok, hanem az autó technikájával, valós állapotával. Jó a gumi? Remek! Nem rád vár a vezérléscsere? Még jobb! Új a kuplung és van róla számla is? Csodás! A kettős tömegű lendkereket is cserélték vele? Pazar!

A javítások, alkatrészcserék zöme többe kerül, mint kiglancolni egy kocsit, amit nagyobb használtautó-kereskedelmi gócpontokban úgyis meg lehet rendelni, ahol szakmányban cifezik és szilikonozzák az autókat. A vásárlók jó részének a vonzerőt nem a négy egyforma márkájú és legalább középkategóriás gumiabroncs hanem a csillogó karosszéria és a kitörölt hamutartó jelenti. És ezzel maguknak ártanak.

5. hiba: biztos van még jobb

Ezt se könnyű megugorni, de talán még fontosabb alapelv: ne sokat tipródj! Lehet arról ábrándozni, hogy a másik három autó szebb lesz, kevesebb rajtuk a horzsolás, a rozsda, kárpitjukban a csokoládé és még a gumik DOT-száma is frissebb, a gyártás hetének és évének jele az abroncs oldalfalán. De ez legalábbis nagyon meghosszabbítja az autónézést és megnöveli a költségeit.

Ebben a kategóriában nemcsak a jó, de az épkézláb autók is gyorsan elkelnek és nincs idő több napos mérlegelésre. Néha pár órásra sem, mert a vonzó áron kitett, szép állapotú autókat nem ritkán az első vevő elviszi. Főleg akkor, ha ő már csalódott eleget. A tuti tutijára utazó pedig, ha elégszer hallotta, hogy elkelt, nincs már meg, lefoglalózták vagy elvitték, majd vesz valamit.

Persze lehet azzal vigasztalódni, miszerint nem az volt megírva valakinek, hogy ő vigye el azt a bordó Opel Vectra C-t a 8 szelepes, 1,9 literes dízellel, amiben tényleg csak 280 000 kilométer van és az olajbetöltő nyíláson bekukucskálva nem látsz olajsarat, mert valóban mindig időben cserélték benne a motorolajat.

Ebben a kategóriában nagyon nagy a pörgés, a felkészült vevők akár előleggel vagy foglalóval a zsebükben mennek próbaútra. A kettő nem ugyanaz, ami akkor derül ki, ha mégsem jön össze az üzlet. Ha minden rendben megy, mindkettő a vételár részévé válik. Ám az előleget akkor is visszakapja a vevő, ha nem az eladó, hanem az előleget átadó vevő hibájából hiúsul meg a tervezett adásvétel. A vevőnek tehát az a kedvezőbb, ha előleget írnak a szerződésbe, az eladónak, ha foglalót, mert számára csak ez biztosíték. Ha viszont az eladó lép vissza az adásvételtől, akkor a foglaló kétszeresét kell visszaadnia, míg az előlegnek az eredeti összege jár vissza.

A határozott döntéshozatalt megkönnyíti, ha még azelőtt elmész megnézni, kinyittatni 6-10 használt autót a megcélzott ársávban, mielőtt aktuálissá válik a vétel és élesben keresel kocsit. Ezzel lesz némi áttekintésed a felhozatalról, reálisabban tudod értékelni a kinézett autókat, több tapasztalat birtokában gyorsabban és jobban dönthetsz.