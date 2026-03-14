George Russell Q3-as műszaki hibája is kellett hozzá, hogy a mercedeses Kimi Antonelli F1-es megszerezze pályafutása első nagydíjpole-ját a 2026-os Kínai Nagydíj időmérőjén, mellyel F1-történelmet is írt az olasz, hiszen Sebastian Vettel korábbi rekordját megdöntve lett a sportág történetének legfiatalabb kvalifikációs győztese.

Russell több nehézség ellenére lett a 2., míg a sanghaji pályán az évek során legeredményesebb Lewis Hamilton a 3. helyre hozta be a Ferrariját.

Így nyilatkozott a top 3 a kvalifikáció után.

Kimi Antonelli (1.)

Igen, elég tisztán sikerült a szakasz, szóval örülök. George-nak sajnos problémája akadt a Q3-ban, jó lett volna látni, ő mire képes, de számomra jó, tiszta menet volt, kíváncsian várom a holnapi versenyt. Tudtam róla, hogy nála gond adódott, igyekeztem csak magamra koncentrálni, higgadt maradni, jó kört összerakni.

George Russell (2.)

Hát, egyértelműen a kármentésről szólt az időmérőm: a Q2-ben megsérült az első szárnyam, azt is kezelni kellett, aztán a Q3-ban megállt alattam az autó a pályán, egy ideig nem is tudtam újraindítani, nem tudtam sebességbe tenni, szóval örülök, hogy most itt vagyok úgy, hogy az egyetlen mért körömön nem volt feltöltve az akksi, nem voltak megfelelően felmelegítve a gumik, semmi. A csapat nagyszerű munkát végzett, hogy idáig juttasson, sokkal rosszabbul is végződhetett volna.

Majd meglátjuk, Kimivel küzdünk-e holnap, mert itt vannak a vörös srácok is, akik villámgyorsan rajtolnak, Leiws biztosan belemenős lesz, de igyekszünk majd jó versenyt futni és szórakoztatni a nézőket.

Lewis Hamilton (3.)

A szél, a széllökések miatt kimondottan húzós volt a mai időmérő, nem volt könnyű jó kört összerakni – Charles [Lecerlc, Ferrari] is jó kört ment, ezek a srácok is, szóval nagyon-nagyon örülök, hogy most itt állhatok mellettük, mert nagyon gyorsak voltak. De nálunk is szép munkát végeztek a mérnökök Melbourne óta, és sikerült is közelebb kerülnünk a mercedesesekhez, ami a fő pozitívum. A holnapi nap így is kihívás lesz, de remélem, hogy élvezetesen alakul majd, a sprintfutamból sokat tanultunk. Remélhetőleg nem lesz ennyire szeles, és még közelebb tudunk kerülni ezekhez a srácokhoz!