A 2026-os idény első sprintfutamán kiváló rajtokkal a Ferrari pilótái megint megszorongatták a mercedeses George Russellt, az utoljára épp Kínában jó formát mutató Lewis Hamilton még vezette is a rövid futamot, de végül volt csapattársa győzött.

Az első három így beszélt a befutót követően.

George Russell (1.):

Megint nagyon élvezetes volt a sok csata. Stratégia is, ki kellett találni, hogyan előzzünk, mert nem könnyű. Remélem, hogy nézni is izgalmas volt – a sprintfutamok általában elég unalmasak, de itt volt minden, biztonsági autó is, szóval örülök, hogy győzni tudtam. Elég szeles is az idő, az első kanyar pedig nagyon hosszú, egy rossz, túlzottan hajtós körrel ki lehet csinálni a bal első gumit, szóval igyekeztem vigyázni rá. Főleg az elején, amikor Lewisszal csatáztunk. Sikerült meglepnie, de hát ennyit jelent 20 év tapasztalata. Van még mit tanulnom. Már a tegnapi nap is jól sikerült, de remélem, hogy még tudunk javulni. A Ferrari az időmérőn hátrányban volt, de a versenytempót illetően közel van hozzánk, szóval a futamra még kellene találnunk valamit.

Charles Leclerc (2.)

Igyekeztem vigyázni a gumikra, de elégedett vagyok a versennyel, egész erős volt a tempónk. Volt egy kis csatánk [Hamiltonnal], amiatt időt veszítettem George-hoz képest, de fel kellett zárkóznom, de jó volt látni, hogy a versenytempónk hasonló. Elégedett voltam az autóval. Az újrarajtolásnál hidegebbek voltak a gumijaim, mint gondoltam. Láttam, hogy George alatt megbicsaklik az autó, úgy gondoltam, itt a lehetőségem az élre állni, így jobban odatapostam neki, de aztán én is ugyanígy jártam, majdnem eldobtam az autót. Még az utolsó kanyarban is nagyon gyenge volt a tapadásom.

Lewis Hamilton (3.)

Nagy köszönet a csapatnak, amiért itt lehetünk, hogy az élen küzdhetünk a Mercedesszel. Az elején szoros csata volt, de egyelőre túl jó az egyenesbeli tempójuk még jobb. Odatettem magam, de ki is csináltam a bal első gumimat. Az idei egyszerűen egy sokkal jobb autó, és ennek a fejlesztésében már én is részt vettem. Ma egy ideig vezettem is a versenyt, szóval ennek fényében nem akkora öröm a 3. helyen, de majd még jobban igyekszem holnap.