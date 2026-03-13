Nemigen volt kérdés, hogy a Mercedes a favorit a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén. George Russell hozta a papírformát, csapattársát is közel 3 tizedmásodperccel verte a brit. A helyosztót követően napjaink egyik legjobb női versenyzőjének, Jamie Chadwicknek mondta el gondolatait a bajnoki listavezető.

https://www.vezess.hu/forma-1/2026/03/13/dominalt-a-mercedes-verstappen-sehol/

“Elképesztő az autó. Tudtuk Melbourne után, hogy nagyon jó a kocsink, a motor is remekül teljesít. Ma is élvezet volt vezetni. Kíváncsi vagyok, milyen köridőket futottunk tavalyhoz képest, mert nagyon gyorsnak, menőnek és nagyon másnak érződött Melbourne-höz képest” – fogalmazott Russell.

Ami a köridőket illeti, a brit 1:31,520-as ideje nem sokkal maradt el Lewis Hamilton tavalyi 1:30,849-es sprintidőmérős legjobbjától.

“Melbourne óta csak azon dolgoztunk, hogy jobban rajtoljunk. Szerintem sikerült fejlődnünk. Az előző futam kockázatosabb volt az első körökben, mint szerettük volna. Holnap reggel majd kiderül” – tekintett előre a brit.